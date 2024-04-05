Экс-владелец «Тоттенхэма» Льюис избежал тюрьмы. 87-летний миллиардер приговорен к трем годам условно и штрафу в 5 млн долларов по делу об инсайдерской торговле

Бывший владелец «Тоттенхэма» Джо Льюис избежал тюрьмы по делу об инсайдерской торговле.

Как сообщает ESPN, британский миллиардер и бывший владелец « » , чей семейный траст контролирует клуб Премьер-лиги, избежал тюремного заключения после того, как признал себя виновным в инсайдерской торговле.

В судебных документах прокуроры утверждают, что Льюис узнал тайную информацию о публичных компаниях перед тем, как сделать крупные инвестиции. По их словам, как минимум в четырех случаях он сообщал об этом своей девушке, личным пилотам, сотрудникам и друзьям, что позволило им извлечь выгоду из этой информации.

Обвинение заявило, что инсайдерская деятельность могла быть результатом «высокомерия, эго, желания сделать финансовый подарок, не расставаясь с собственными деньгами, иррациональной формы жадности или по какой-то другой причине. Очевидно, что Льюис считал себя выше закона – что он достиг такого уровня богатства и положения, которое освободило его от необходимости действовать по тем же правилам, которые применяются к обычным инвесторам».

После ареста менее года назад он был выпущен на свободу под залог в 300 миллионов долларов, также он расстался с яхтой и частным самолетом.

Согласно американским законам, Льюис, гражданин Великобритании и житель Багамских островов, должен был провести в тюрьме от 18 месяцев до двух лет. Однако суд Нью-Йорка заменил тюремное заключение тремя годами испытательного срока и штрафом в размере 5 миллионов долларов. В своем постановлении суд сослался на добровольное решение Льюиса приехать в Соединенные Штаты для предъявления обвинений и на его ухудшающееся здоровье, а также на то, что он всю жизнь занимался добрыми делами.

Прокуроры написали в своем представлении, что Льюис заслуживает снисхождения, поскольку он преклонного возраста и «имеет серьезные проблемы со здоровьем», из-за которых тюремное заключение будет для него сложнее, чем для других. Они сослались на его чистосердечное признание, которое он продемонстрировал, добровольно сдавшись, и заявили, что в остальном он «вел законопослушный образ жизни».

У 87-летнего Льюиса была надета повязка на глаз, а одна рука постоянно дрожала на протяжении всего часового заседания. Перед вынесением приговора Льюис выступил с кратким словом, сказав, что, выросши в Англии во время Второй мировой войны, он понял, насколько «драгоценна» жизнь, и решил посвятить большую ее поиску лекарства от «ужасных болезней». Подсудимый заявил, что надеется «загладить свою вину и восстановить доверие, которое растратил».

«Ваша честь, я здесь сегодня, потому что совершил ужасную ошибку. Мне стыдно», – сказал он.

В январе Льюис признал, что в 2019 году он согласился поделиться секретами о публично торгуемых компаниях с несколькими лицами. После этого прокуроры заявили, что его компания, Broad Bay Limited, и Льюис выплатят 50 миллионов долларов, что стало самым крупным штрафом за инсайдерскую торговлю за последнее десятилетие.

Джо Льюис входит в число 500 богатейших людей мира, его состояние на февраль 2024 года оценивается в сумму около 6,2 миллиарда долларов и включает дома в нескольких странах, яхту стоимостью 250 миллионов долларов, частные самолеты стоимостью 90 миллионов долларов и коллекцию произведений искусства стоимостью 100 миллионов долларов.

Льюис был лишен статуса «лица, имеющего значительный контроль» над «Тоттенхэмом» в октябре 2022 года, после чего руководство клубом было передано семейному трасту. За деятельность клуба отвечает председатель совета директоров Дэниэл Леви.