Педро сделал дубль в матче со «Спартаком». Это первые голы бразильца за «Зенит»

Педро отметился первыми голами в составе «Зенита» – в ворота «Спартака».

На 55-й минуте матча Фонбет Кубка России полузащитник сравнял счет, отправив мяч в сетку после рикошета. На 65-й минуте бразилец вывел свою команду вперед ударом в девятку с края штрафной.

проводит 5-й матч за « » после трансфера. Прежде он выступал за «Коринтианс».

Статистику 18-летнего футболиста можно изучить здесь.