Педро сделал дубль в матче со «Спартаком». Это первые голы бразильца за «Зенит»
Педро отметился первыми голами в составе «Зенита» – в ворота «Спартака».
На 55-й минуте матча Фонбет Кубка России полузащитник сравнял счет, отправив мяч в сетку после рикошета. На 65-й минуте бразилец вывел свою команду вперед ударом в девятку с края штрафной.
Педро проводит 5-й матч за «Зенит» после трансфера. Прежде он выступал за «Коринтианс».
Статистику 18-летнего футболиста можно изучить здесь.
Шикарный гол !
Ещё в первом тайме после сольного прохода в штангу попал. Если бы забил, то тоже шедевр был бы
Почему ты врешь, ты что - спартаковец?
После третьего тура все телеграмм-каналы были завалены комментариями болельщиков Спартака типа "Лучший старт в истории Спартака! Впервые на старте сезона - пять побед подряд, три в чемпионате и две в кубке! Идем за чемпионством и кубком!", я неоднократно приводил тут выдержки из этих комментариев. Теперь вы все это отрицаете. Память у вас - как у золотых рыбок, ничего в голове не задерживается.
спасибо Педро за голы,
спасибо фанам Спартака за шикарное звуковое сопровождение матча - как в старые-добрые!
Отличный был футбол!
Провалы тоже бывают, как и у любой команды. Но за трансферами видна логика и упорный труд. Напомню, преимущественное право выкупа Педро Зенит получил, провернув сложную сделку по Юри Альберто.
Я уже молчу про какие-то нереальные 6 млн. за игрока сборной Италии Кришито, например.
Просто легли.