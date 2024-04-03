Педро сделал дубль в матче со «Спартаком». Это первые голы бразильца за «Зенит»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Педро дос Сантос Футбол

Педро отметился первыми голами в составе «Зенита» – в ворота «Спартака».

На 55-й минуте матча Фонбет Кубка России полузащитник сравнял счет, отправив мяч в сетку после рикошета. На 65-й минуте бразилец вывел свою команду вперед ударом в девятку с края штрафной.

Педро проводит 5-й матч за «Зенит» после трансфера. Прежде он выступал за «Коринтианс».

Статистику 18-летнего футболиста можно изучить здесь.

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75 комментариев
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Чемпионы после трех туров. Обладатели Кубка после первого тайма (против полудубля). Народные!
+154
-27
+127
На долго в нашем чемпионате не задержится .Уедет в большой европейский клуб , если продолжит такие красть.
Шикарный гол !
+79
-4
+75
Зенит гениально работает на трансферном рынке.
+42
-7
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Бриллиант!

Ещё в первом тайме после сольного прохода в штангу попал. Если бы забил, то тоже шедевр был бы
+27
-3
+24
Новый хозяин Спартака
+33
-10
+23
Ну второй гол шикарен, признаю как фанат Спартака
+24
-4
+20
Ответ Айнур Гайсин
Комментарий скрыт
"Про чемпионство из болелов никто не говорил"
Почему ты врешь, ты что - спартаковец?
После третьего тура все телеграмм-каналы были завалены комментариями болельщиков Спартака типа "Лучший старт в истории Спартака! Впервые на старте сезона - пять побед подряд, три в чемпионате и две в кубке! Идем за чемпионством и кубком!", я неоднократно приводил тут выдержки из этих комментариев. Теперь вы все это отрицаете. Память у вас - как у золотых рыбок, ничего в голове не задерживается.
+20
-2
+18
Что-то мне подсказывает, что через год, максимум два, этого пацана за серьезные деньги могут купить в очень солидный клуб из топ-5 европейских чемпионатов.
+20
-3
+17
Второй гол ... ради таких моментов стоит смотреть футбол 👍👍👍
+12
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+12
Спасибо Зениту за второй тайм,
спасибо Педро за голы,
спасибо фанам Спартака за шикарное звуковое сопровождение матча - как в старые-добрые!

Отличный был футбол!
+12
0
+12
Нормальный матч. Не хуже европейских.
+10
0
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Забил какому-то аутсайдеру, так и должен разогреваться игрок перед решающими матчами с Динамо, ЦСКА и Краснодаром
+9
0
+9
Ответ FNT
Чемпионы после трех туров. Обладатели Кубка после первого тайма (против полудубля). Народные!
Чемпионы полукубков)
+7
0
+7
Ответ Виктор Афанасьев
Комментарий скрыт
А кто вам не даёт вылазить за счёт ленты? Вы покупаете чертановский и КС шлак, а Зенит босоногих бразильцев которые априоре сильнее чертановцев!
+7
0
+7
Ответ Айнур Гайсин
Комментарий скрыт
Когда люди шутят, они нередко преувеличивают. Это часть юмора. Очень жаль, что кому-то это нужно объяснять. А теперь идите. Сами знаете куда.
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+7
Ай да Педро, ай да ##### сын!
+9
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+6
🐽🐽
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0
+5
Ответ Александр Коларов
Зенит гениально работает на трансферном рынке.
Не гениально, но очень качественно.
Провалы тоже бывают, как и у любой команды. Но за трансферами видна логика и упорный труд. Напомню, преимущественное право выкупа Педро Зенит получил, провернув сложную сделку по Юри Альберто.

Я уже молчу про какие-то нереальные 6 млн. за игрока сборной Италии Кришито, например.
+5
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Его Зарема видимо посоветовала Зениту купить)))))
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Ответ Эркинбек Апаканов
Черданцев уже сравнивает его с Эдриком))
Ну Эндрик считается первой звездой своей лиги, а Педро второй
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Педро красавчик!!! Молодцы!!!
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Какой же ураганные парень. Лишь бы травмы не сломали. Давно такого яркого таланта в РПЛ её видел из молодых.
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Даже "костьми не легли"
Просто легли.
+4
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Очень напоминает игру Аргентина- Коста Рика. Один Угальде против второго состава Аргентины в первом тайме, затем во втором тайме один подуставший Угальде против первого состава Аргентины. Сейчас бы руководству Спартака сделать красивый жест- уволить Абаскаля, но мелкие душонки не способны на такое.
+3
0
+3
Ахаха красава !!!!
+6
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+3
Ответ Эркинбек Апаканов
Черданцев уже сравнивает его с Эдриком))
Может с Эндриком?
+5
-3
+2
Ответ Celsius
"Про чемпионство из болелов никто не говорил" Почему ты врешь, ты что - спартаковец? После третьего тура все телеграмм-каналы были завалены комментариями болельщиков Спартака типа "Лучший старт в истории Спартака! Впервые на старте сезона - пять побед подряд, три в чемпионате и две в кубке! Идем за чемпионством и кубком!", я неоднократно приводил тут выдержки из этих комментариев. Теперь вы все это отрицаете. Память у вас - как у золотых рыбок, ничего в голове не задерживается.
Не золотых. Просто рыбок. Гуппи.
+2
0
+2
Ответ Vitor Dia
Бриллиант! Ещё в первом тайме после сольного прохода в штангу попал. Если бы забил, то тоже шедевр был бы
Там почти в "режиме Месси".
+2
0
+2
Надо резать по живому. Гнать в шею чертановский сброд плюс Литвинова, Медину, ну а самое главное- Абаскаля.
+3
-1
+2
Ответ Иван Петров
Гениально взять Арену за 1р, и ГЭниально покупать игроков из бюджета РФ
Это вы про Динамо и Локо? Понимаю ваше возмущение!
+2
0
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