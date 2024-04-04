Гендиректор «Спартака» Малышев об 1:2 от «Зенита»: «Проблем немало. 1-й тайм был приличный, что случилось во 2-м, надо спросить у тренера. Ответственность за результат на игроках, тренерах и руководстве»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Олег Малышев Футбол

Олег Малышев прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» в Кубке России.

«Спартак» проиграл «Зениту» на своем поле (1:2) в первом полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Проблем немало, но выполняется большой объем работы. Сегодня мы, к сожалению, проиграли. Но первый тайм был приличный, была видная самоотдача и тренерская мысль.

Что случилось во втором тайме, надо спросить у тренера. Ответственность за результат на игроках, тренерах и руководстве», – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

Абаскаль после 1:2 с «Зенитом»: «Если нет страсти – вон из футбола, а если это в крови, ты будешь играть до конца. В первом тайме «Спартак» был великолепен, но мы не можем играть два разных тайма»

Александр Мостовой: «Бог неправильно подсказал Семаку состав «Зенита» на 1-й тайм со «Спартаком». Безобразная половина»

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7 комментариев
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Уже можно к чемпионству трёх туров и сухой ничьей в Санкт-Петербурге добавлять титул победителей первого тайма?
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Что случилось?
Вендел и Клаудиньо вместо, прости господи, Ахметова и Коваленко.

По-моему, Абаскаль сделал все абсолютно верно, сделав ставку на зверский прессинг в первом тайме. Замены у Зенита во втором тайме и усталость в его концовке читались. Вопрос был только в том, что Спартак успеет выжать из своего напора до тех пор, пока силы закончатся.
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Вот только уволят в итоге только тренера, а все остальные безвольные тела таки останутся сидеть и смотреть, как после гола в их ворота в их тренера с прямой ноги летят, и как их по полю все команды возят
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ну вот серьёзно, сегодня видел момент: Спартак начинает атаку и мяч идёт в центр, а там Пруцев просто стоит на месте, просто завис, и отвис только когда в него мяч стукнулся. Хорошо, что рядом никого не было, а то был бы лютый обрез. Но это как вообще? что тренер может сделать с такими футболистами? может ему съесть жену-инсталеди Пруцева, которую он видимо в придачу с новым контрактом получил? что он с Соболевым может сделать, который запинается на ровном месте? он их убирает в запас, а потом все ныть начинают, а других футболистов у него нет
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Ответ Абаскаля: 😣😖😫😩😭😪
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Спартак - Сила.
Сыграли на уровне выше своего"
Прекратите их хулить!
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//Ответственность за результат на руководстве?
Сказал бывший генеральный директор «Спартака» Олег Малышев уволенный из клуба две недели назад.

Это его частное мнение и оно может не совпадать с текущей позицией руководства, - сообщили в пресс-службе нового генерального директора, которого еще не назначили, но позиция которого: руководство всегда право и все делает верно - уже известно.
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