Гендиректор «Спартака» Малышев об 1:2 от «Зенита»: «Проблем немало. 1-й тайм был приличный, что случилось во 2-м, надо спросить у тренера. Ответственность за результат на игроках, тренерах и руководстве»
Олег Малышев прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» в Кубке России.
«Спартак» проиграл «Зениту» на своем поле (1:2) в первом полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Проблем немало, но выполняется большой объем работы. Сегодня мы, к сожалению, проиграли. Но первый тайм был приличный, была видная самоотдача и тренерская мысль.
Что случилось во втором тайме, надо спросить у тренера. Ответственность за результат на игроках, тренерах и руководстве», – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
Абаскаль после 1:2 с «Зенитом»: «Если нет страсти – вон из футбола, а если это в крови, ты будешь играть до конца. В первом тайме «Спартак» был великолепен, но мы не можем играть два разных тайма»
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Вендел и Клаудиньо вместо, прости господи, Ахметова и Коваленко.
По-моему, Абаскаль сделал все абсолютно верно, сделав ставку на зверский прессинг в первом тайме. Замены у Зенита во втором тайме и усталость в его концовке читались. Вопрос был только в том, что Спартак успеет выжать из своего напора до тех пор, пока силы закончатся.
Сыграли на уровне выше своего"
Прекратите их хулить!
Сказал бывший генеральный директор «Спартака» Олег Малышев уволенный из клуба две недели назад.
Это его частное мнение и оно может не совпадать с текущей позицией руководства, - сообщили в пресс-службе нового генерального директора, которого еще не назначили, но позиция которого: руководство всегда право и все делает верно - уже известно.