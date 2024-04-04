Гендиректор «Спартака» Малышев об 1:2 от «Зенита»: «Проблем немало. 1-й тайм был приличный, что случилось во 2-м, надо спросить у тренера. Ответственность за результат на игроках, тренерах и руководстве»

Олег Малышев прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» в Кубке России.

«Спартак» проиграл «Зениту» на своем поле (1:2) в первом полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Проблем немало, но выполняется большой объем работы. Сегодня мы, к сожалению, проиграли. Но первый тайм был приличный, была видная самоотдача и тренерская мысль.

Что случилось во втором тайме, надо спросить у тренера. Ответственность за результат на игроках, тренерах и руководстве», – сказал генеральный директор «Спартака» Олег .

Абаскаль после 1:2 с «Зенитом»: «Если нет страсти – вон из футбола, а если это в крови, ты будешь играть до конца. В первом тайме «Спартак» был великолепен, но мы не можем играть два разных тайма»

Александр Мостовой: «Бог неправильно подсказал Семаку состав «Зенита» на 1-й тайм со «Спартаком». Безобразная половина»