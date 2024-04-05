Гарначо – первый после Оуэна игрок не старше 19 лет, трижды забивший по 2+ гола в одном сезоне АПЛ
Алехандро Гарначо сделал третий дубль в этом сезоне АПЛ.
«МЮ» в гостях проиграл «Челси» со счетом 3:4 в 31-м туре АПЛ.
Вингер манкунианцев Алехандро Гарначо трижды в этом сезоне забил 2 гола в матче АПЛ.
Он стал первым игроком не старше 19 лет после Майкла Оуэна в сезоне-1998/99, который достиг этой отметки. У аргентинца – три дубля.
В этом сезоне Премьер-лиги у Гарначо 28 матчей, 7 голов и 3 голевых передачи. Его статистика – здесь.