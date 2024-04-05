Гарначо – первый после Оуэна игрок не старше 19 лет, трижды забивший по 2+ гола в одном сезоне АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Челси Майкл Оуэн премьер-лига Англия рекорды Алехандро Гарначо Футбол

Алехандро Гарначо сделал третий дубль в этом сезоне АПЛ.

«МЮ» в гостях проиграл «Челси» со счетом 3:4 в 31-м туре АПЛ.

Вингер манкунианцев Алехандро Гарначо трижды в этом сезоне забил 2 гола в матче АПЛ.

Он стал первым игроком не старше 19 лет после Майкла Оуэна в сезоне-1998/99, который достиг этой отметки. У аргентинца – три дубля.

В этом сезоне Премьер-лиги у Гарначо 28 матчей, 7 голов и 3 голевых передачи. Его статистика – здесь.

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