Гарначо – первый после Оуэна игрок не старше 19 лет, трижды забивший по 2+ гола в одном сезоне АПЛ

Алехандро Гарначо сделал третий дубль в этом сезоне АПЛ.

« » в гостях проиграл « » со счетом 3:4 в 31-м туре .

Вингер манкунианцев трижды в этом сезоне забил 2 гола в матче АПЛ.

Он стал первым игроком не старше 19 лет после в сезоне-1998/99, который достиг этой отметки. У аргентинца – три дубля.

В этом сезоне Премьер-лиги у Гарначо 28 матчей, 7 голов и 3 голевых передачи. Его статистика – здесь.