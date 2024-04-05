Далот сфолил на Мадуэке в штрафной «МЮ» в компенсированное время. Палмер сравнял счет с пенальти на 100-й минуте
«Манчестер Юнайтед» пропустил от «Челси» с пенальти в компенсированное время.
Команда Эрика тен Хага уступила «Челси» на выезде в 31-м туре АПЛ (3:4).
На 97-й минуте, при счете 3:2 в пользу манкунианцев, защитник гостей Диогу Далот сфолил на вбежавшем в штрафную площадь Нони Мадуэке. Главный арбитр Джарред Джиллетт назначил пенальти.
Коул Палмер реализовал 11-метровый, сравняв счет на 100-й минуте. Через минуту он забил еще один гол и принес своей команде победу.
Беспроигрышный вариант.