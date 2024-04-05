Далот сфолил на Мадуэке в штрафной «МЮ» в компенсированное время. Палмер сравнял счет с пенальти на 100-й минуте

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия судьи Диогу Далот Нони Мадуэке Джарред Джиллетт Коул Палмер Футбол

«Манчестер Юнайтед» пропустил от «Челси» с пенальти в компенсированное время.

Команда Эрика тен Хага уступила «Челси» на выезде в 31-м туре АПЛ (3:4). 

На 97-й минуте, при счете 3:2 в пользу манкунианцев, защитник гостей Диогу Далот сфолил на вбежавшем в штрафную площадь Нони Мадуэке. Главный арбитр Джарред Джиллетт назначил пенальти.

Коул Палмер реализовал 11-метровый, сравняв счет на 100-й минуте. Через минуту он забил еще один гол и принес своей команде победу. 

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25 комментариев
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Фанаты МЮ, которые жалуются на судей - это мем. Привыкли к ручным судейкам
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Я на 89 минуте на ничью поставил, радовался минуту или две)
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Должун уже тут, как тут. И опус даже написал. Легенда)
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Мактомини снова принёс победу в концовке. Но есть нюaнс
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Ответ onegin2007
Я на 89 минуте на ничью поставил, радовался минуту или две)
Надо было ставить, что Маню после 90 пропустит.
Беспроигрышный вариант.
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Ответ kaka10
Мактомини снова принёс победу в концовке. Но есть нюaнс
Мне больше понравилось смотреть на лицо 7хага второй матч подряд проигрывающий на 90+
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Честно, даже жалко юнайтед. Играли неплохо, но вот эта расхлябанность, празднования будто выиграли чемпионат Европы и тд приводит к таким косякам. Ну, а челст можно лишь поздравить. Добились своего.
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Ответ Eddenonkas
Должун уже тут, как тут. И опус даже написал. Легенда)
Удивительно, как он вообще жив, с таким-то сезоном пончика с шоколадной начинкой👹
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Ответ Михаил Дьяконов
Фанаты МЮ, которые жалуются на судей - это мем. Привыкли к ручным судейкам
Ну первая пенка правда очень спорная. Во втором все по делу(не фан мю)
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Ответ onegin2007
Я на 89 минуте на ничью поставил, радовался минуту или две)
Ты недооценил Хаг Юнайтед
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Ответ kaka10
Ты недооценил Хаг Юнайтед
Я ещё посмотрел, на победу Челси 34 давали, подумал неее, это перебор.
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