Далот сфолил на Мадуэке в штрафной «МЮ» в компенсированное время. Палмер сравнял счет с пенальти на 100-й минуте

«Манчестер Юнайтед» пропустил от «Челси» с пенальти в компенсированное время.

Команда Эрика тен Хага уступила « » на выезде в 31-м туре (3:4).

На 97-й минуте, при счете 3:2 в пользу манкунианцев, защитник гостей сфолил на вбежавшем в штрафную площадь . Главный арбитр Джарред Джиллетт назначил пенальти.

реализовал 11-метровый, сравняв счет на 100-й минуте. Через минуту он забил еще один гол и принес своей команде победу.