23-летний Фоден догнал Роналду, Дрогба и Лэмпарда по хет-трикам в АПЛ – 3

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Фил Фоден сделал третий хет-трик в АПЛ.

«Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» в 31-м туре АПЛ со счетом 4:1. Полузащитник «горожан» Фил Фоден забил три мяча.

Для 23-летнего англичанина это третий хет-трик в рамках Премьер-лиги. По этому показателю он, в частности, сравнялся с Криштиану Роналду, Фрэнком Лэмпардом и Дидье Дрогба.

В возрасте до 24 лет больше хет-триков в АПЛ делали только Робби Фаулер (7), Майкл Оуэн (7), Харри Кейн (6) и Эрлинг Холанд (5). 

Рекорд АПЛ по числу хет-триков принадлежит Серхио Агуэро – 12.

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5 комментариев
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Ответ Roman
Похоже, кстати, что Фоден показывает свою лучшую игру именно на позиции Кевина. Если КДБ в старте, то бывает, что Фоден теряется на фланге и не так ярок, как в центре
Пеп видимо плавно подводит Фила как полноценную замену Кевину в старте.
Методично и постепенно
+6
0
+6
Похоже, кстати, что Фоден показывает свою лучшую игру именно на позиции Кевина. Если КДБ в старте, то бывает, что Фоден теряется на фланге и не так ярок, как в центре
+4
0
+4
Что за гений
+5
-2
+3
И это в 23!
+1
-1
0
В 23 года уже великий Чемпион
0
0
0
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