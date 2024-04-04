23-летний Фоден догнал Роналду, Дрогба и Лэмпарда по хет-трикам в АПЛ – 3

Фил Фоден сделал третий хет-трик в АПЛ.

« » победил «Астон Виллу» в 31-м туре АПЛ со счетом 4:1. Полузащитник «горожан» забил три мяча.

Для 23-летнего англичанина это третий хет-трик в рамках Премьер-лиги. По этому показателю он, в частности, сравнялся с , и .

В возрасте до 24 лет больше хет-триков в делали только Робби Фаулер (7), Майкл Оуэн (7), Харри Кейн (6) и Эрлинг Холанд (5).

Рекорд АПЛ по числу хет-триков принадлежит Серхио Агуэро – 12.