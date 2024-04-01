Ромащенко об 1:2 от «Рубина»: «Ахмат» подарил первый тайм. Мы лидеры в чемпионате по штангам и перекладинам» 

Мирослав Ромащенко оценил поражение от «Рубина» (1:2) в Мир РПЛ.

«Для меня удивительным был первый тайм в нашем исполнении. Это совершенно не то, что я ожидал от команды. Этот нелепый первый мяч, эта вялотекущая медленная игра, которая присутствовал в первых 45 минутах. Это стало откровением и удивлением.

Во втором тайме путем замен, которыми мы пытались спасти матч, мы поменяли систему игры, стали больше идти в атаку. Из‑за этого возникают большие пространства за спинами. Вот и получилась такая игра, которая изобиловала такими опасными моментами.

Опасные моменты создавались с обеих сторон. Еще раз говорю, что самое важное для меня откровение — первый тайм, который мы по большому счету подарили сопернику.

Нет никакого удовлетворения, потому что мы уезжаем с нулем очков. Моменты были, но, насколько я знаю, мы и так лидеры в чемпионате по штангам и перекладинам. Делаем все для того, чтобы мяч залетал в ворота, но увы», — сказал главный тренер « ».