Только клубы РПЛ остались в Фонбет Кубке России. «Химки» и «СКА Хабаровск» вылетели из турнира

Все команды Первой лиги вылетели из Фонбет Кубка России.

В 1/4 финала Пути регионов «Химки» уступили «Ростову» в серии пенальти (6:7, 0:0 в основное время). Ранее «СКА Хабаровск» проиграл «Динамо» (1:2).

Таким образом, в Кубке России остались только клубы, выступающие в Мир РПЛ. В завтрашних матчах Пути регионов «Урал» сыграет с «Локомотивом», а «Ахмат» – с «Оренбургом».

В 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» встретится с «Зенитом», а «Балтика» – с ЦСКА.