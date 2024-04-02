Только клубы РПЛ остались в Фонбет Кубке России. «Химки» и «СКА Хабаровск» вылетели из турнира

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Динамо Москва Балтика Ахмат Урал СКА Хабаровск Оренбург Футбол

Все команды Первой лиги вылетели из Фонбет Кубка России.

В 1/4 финала Пути регионов «Химки» уступили «Ростову» в серии пенальти (6:7, 0:0 в основное время). Ранее «СКА Хабаровск» проиграл «Динамо» (1:2).

Таким образом, в Кубке России остались только клубы, выступающие в Мир РПЛ. В завтрашних матчах Пути регионов «Урал» сыграет с «Локомотивом», а «Ахмат» – с «Оренбургом».

В 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» встретится с «Зенитом», а «Балтика» – с ЦСКА.

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3 комментария
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Так формат кубка на это и заточен что бы у клубов РПЛ было больше шансов остаться по итогу
Было бы как в Англии с полнейший рандомом где в 1/32 может сразиться уже сразу 2 топа РПЛ ( допустим Зенит и Краснодар ) тогда и у клубов ПФЛ/ФНЛ было куда больше шансов до поздних стадий дойти
+9
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+7
Ответ Filipp Gorski
Так формат кубка на это и заточен что бы у клубов РПЛ было больше шансов остаться по итогу Было бы как в Англии с полнейший рандомом где в 1/32 может сразиться уже сразу 2 топа РПЛ ( допустим Зенит и Краснодар ) тогда и у клубов ПФЛ/ФНЛ было куда больше шансов до поздних стадий дойти
Согласен с тобой. Плюс формат лимита разный у команд, у одних три легионера, у других 8 может быть. Изначально условия не разные, сделали с поддержкой для молодежи, три легионера и три игрока моложе 23 лет , хоть может новый людей увидели бы .
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Хозяев поля жребий будет определять?
+1
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