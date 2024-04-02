Только клубы РПЛ остались в Фонбет Кубке России. «Химки» и «СКА Хабаровск» вылетели из турнира
Все команды Первой лиги вылетели из Фонбет Кубка России.
В 1/4 финала Пути регионов «Химки» уступили «Ростову» в серии пенальти (6:7, 0:0 в основное время). Ранее «СКА Хабаровск» проиграл «Динамо» (1:2).
Таким образом, в Кубке России остались только клубы, выступающие в Мир РПЛ. В завтрашних матчах Пути регионов «Урал» сыграет с «Локомотивом», а «Ахмат» – с «Оренбургом».
В 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» встретится с «Зенитом», а «Балтика» – с ЦСКА.
Было бы как в Англии с полнейший рандомом где в 1/32 может сразиться уже сразу 2 топа РПЛ ( допустим Зенит и Краснодар ) тогда и у клубов ПФЛ/ФНЛ было куда больше шансов до поздних стадий дойти