«Спартак» примет «Зенит» в Кубке 3 апреля. Опубликовано расписание первых матчей 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 финала Пути регионов
Опубликовано расписание ближайших матчей Фонбет Кубка России.
Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи
3 апреля (среда)
Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2
2 апреля (вторник)
17:30. «СКА-Хабаровск» – «Динамо»
20:00. «Химки» – «Ростов»
3 апреля (среда)
16:00. «Урал» – «Локомотив»
4 апреля (четверг)
19:30. «Ахмат» – «Оренбург»
Но в этом сезоне есть один нюанс по сравнению с прошлым годом: тот, кто проиграет его, вылетает из Кубка с концами, без второго шанса в «Пути регионов»
Футбол для усталых взрослых людей,
Мы приглашаем тех, кто отчаян
Посмотреть росфутбик скорей.
Там Абаскали, да и хинкали,
Дельфин и медведи в зарослях ждут.
Если ты смелый, ловкий, умелый,
Промес тебя зовут!
Промес зовут! (В Нидерланды)
Как 45 000 болельщиков Зенита успели на матч?
Можете сняться.
И получается как-то не честно )
Да и в такого рода сетке плей-офф в киберспорте, откуда это было взято для Кубка, проигравший финалист всегда имеет второй шанс.