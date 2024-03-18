«Спартак» примет «Зенит» в Кубке 3 апреля. Опубликовано расписание первых матчей 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 финала Пути регионов

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Опубликовано расписание ближайших матчей Фонбет Кубка России.

Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи

3 апреля (среда) 

18:15. «Балтика» – ЦСКА

20:30. «Спартак» – «Зенит»

Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2

2 апреля (вторник) 

17:30. «СКА-Хабаровск» – «Динамо»

20:00. «Химки» – «Ростов»

3 апреля (среда) 

16:00. «Урал» – «Локомотив» 

4 апреля (четверг) 

19:30. «Ахмат» – «Оренбург»

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38 комментариев
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Ответ Kirival Monstro
А Краснодар как в кубок вернулся?)
Через третий скрытый путь
+12
-1
+11
Ответ Роман Комаров
почему постоянно игры Спартака так поздно????
Что бы дети не смотрели.
+7
0
+7
Ответ Даниил Анохин
Подскажите, пожалуйста,я просто запутался... Как будет проходить финал пути РПЛ - единый матч на нейтральном стадионе, или так же в два матча?
Финал «Пути РПЛ» будет проходить в 2 матча.
Но в этом сезоне есть один нюанс по сравнению с прошлым годом: тот, кто проиграет его, вылетает из Кубка с концами, без второго шанса в «Пути регионов»
+5
0
+5
Вместо Краснодара Динамо вообще-то
+4
-1
+3
Вечером в среду после обеда
Футбол для усталых взрослых людей,
Мы приглашаем тех, кто отчаян
Посмотреть росфутбик скорей.
Там Абаскали, да и хинкали,
Дельфин и медведи в зарослях ждут.
Если ты смелый, ловкий, умелый,
Промес тебя зовут!
Промес зовут! (В Нидерланды)
+4
-1
+3
Ответ Spartakus1984
3 апреля,будний день,как болельщики должны успеть на матч?
13 марта 20.15 Зенит - Динамо.
Как 45 000 болельщиков Зенита успели на матч?
Можете сняться.
+2
0
+2
Спартак примет у Зенита.
+4
-2
+2
билеты на матч Спартак Зенит когда будут в продаже?
+1
0
+1
Ответ aappraiser@yandex.ru
Не справедливо! Второй шанс должен быть у ВСЕХ команд пути РПЛ! Чем финалист хуже?
А зачем? За третье место в Кубке бороться? Победитель финала Пути Регионов встречается с победителем финала Пути РПЛ.
+2
-1
+1
Ответ Spartakus1984
3 апреля,будний день,как болельщики должны успеть на матч?
К 20.30 не успеете? На метро и там немного пешочком.
+1
0
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Нехороший заголовок для КБ. С Факелом тоже было ,, Спартак примет,,. 😊
Зато правдивый.
+4
-3
+1
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Нет у них сейчас дома😪😪😪
бездомные порося? кажется, сказка была про них, бедненькие (
+1
0
+1
Подскажите, пожалуйста,я просто запутался... Как будет проходить финал пути РПЛ - единый матч на нейтральном стадионе, или так же в два матча?
+1
0
+1
Нехороший заголовок для КБ. С Факелом тоже было ,, Спартак примет,,. 😊
+5
-4
+1
Странное решение, как по мне, оба матча «Пути РПЛ» проводить в один день…
+1
0
+1
Ответ Din Korso
Чеби, а у хрюнделей Лужники сейчас дом?
Лужа. Как положено. Я в деревню в детстве ездил, видел
+1
0
+1
А Краснодар как в кубок вернулся?)
+4
-3
+1
Ответ Din Korso
Чеби, а у хрюнделей Лужники сейчас дом?
Нет у них сейчас дома😪😪😪
0
0
0
Ответ mean machine/
Лужа. Как положено. Я в деревню в детстве ездил, видел
🤣🤣🤣 всем своим - приветы)
0
0
0
Ответ KOTOV71
Что бы дети не смотрели.
18+
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
К 20.30 не успеете? На метро и там немного пешочком.
Чеби, а у хрюнделей Лужники сейчас дом?
0
0
0
Ответ Кирилл
«Победитель финала Пути Регионов встречается с победителем финала Пути РПЛ» - причем, с большей доли вероятности, в финале Пути Регионов будут играть клубы, которые на какой-то стадии вылетели из Пути РПЛ ) И получается как-то не честно ) Да и в такого рода сетке плей-офф в киберспорте, откуда это было взято для Кубка, проигравший финалист всегда имеет второй шанс.
Ну а куда там ещё и финалиста засунуть? 😊 У пути РПЛ и так лучше условия. Проиграл и не вылетел. Снова шанс. И так до финала. А в регионах на вылет.
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Ответ Чебурашка от Гены
А зачем? За третье место в Кубке бороться? Победитель финала Пути Регионов встречается с победителем финала Пути РПЛ.
Не за третье... С победителем пути регионов, сначала должен встретиться проигравший финал пути РПЛ. А потом победитель выходит в большой финал!
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0
Ответ Чебурашка от Гены
А зачем? За третье место в Кубке бороться? Победитель финала Пути Регионов встречается с победителем финала Пути РПЛ.
«Победитель финала Пути Регионов встречается с победителем финала Пути РПЛ» - причем, с большей доли вероятности, в финале Пути Регионов будут играть клубы, которые на какой-то стадии вылетели из Пути РПЛ )
И получается как-то не честно )

Да и в такого рода сетке плей-офф в киберспорте, откуда это было взято для Кубка, проигравший финалист всегда имеет второй шанс.
0
0
0
Ответ Кирилл
Финал «Пути РПЛ» будет проходить в 2 матча. Но в этом сезоне есть один нюанс по сравнению с прошлым годом: тот, кто проиграет его, вылетает из Кубка с концами, без второго шанса в «Пути регионов»
Не справедливо! Второй шанс должен быть у ВСЕХ команд пути РПЛ! Чем финалист хуже?
0
0
0
Ответ Кирилл
Странное решение, как по мне, оба матча «Пути РПЛ» проводить в один день…
Хорошо, что не в одно время.
+1
-1
0
Ответ Пашка Донофф
Вместо Краснодара Динамо вообще-то
Первоисточник в лице самой РФС лажанул, а тут и уровень новостника всплыл. Позорище, конечно 😒
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Тянем команду РПЛ до самого финала. Несправедливо для тех хотя бы, кто, из Пердива.
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почему постоянно игры Спартака так поздно????
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Динамо, а не Краснодар...
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