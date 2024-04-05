ЦСКА провел День донора на «ВЭБ Арене», в нем приняли участие более ста человек

На стадионе ЦСКА прошел традиционный День донора.

Сегодня на стадионе ЦСКА был организован донорский пункт, где каждый желающий имел возможость сдать кровь.

«Сегодня на «ВЭБ Арене» прошел традиционный День донора.

В мероприятии от и ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство – Sports) приняли участие более ста человек.

Спасибо всем, кто пришел, а также тем, кто выразил готовность помочь. Давайте делать добрые дела вместе», – написано в сообщении клуба.

Фото: телеграм ЦСКА