ЦСКА провел День донора на «ВЭБ Арене», в нем приняли участие более ста человек

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На стадионе ЦСКА прошел традиционный День донора.

Сегодня на стадионе ЦСКА был организован донорский пункт, где каждый желающий имел возможость сдать кровь.

«Сегодня на «ВЭБ Арене» прошел традиционный День донора.  

В мероприятии от ПФК ЦСКА и ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство – Sports) приняли участие более ста человек.

Спасибо всем, кто пришел, а также тем, кто выразил готовность помочь. Давайте делать добрые дела вместе», – написано в сообщении клуба.

Фото: телеграм ЦСКА

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