ЦСКА одержал три сухие победы и дважды сыграл вничью после возобновления сезона

ЦСКА не проигрывает после возобновления сезона.

Сегодня команда одолела «Балтику» (1:0) в Фонбет Кубке России.

Начиная со 2 марта армейцы одержали три сухие победы и дважды сыграли вничью.

7 апреля примет «Факел» в рамках 23-го тура Мир .