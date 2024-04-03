ЦСКА одержал три сухие победы и дважды сыграл вничью после возобновления сезона
ЦСКА не проигрывает после возобновления сезона.
Сегодня команда Владимира Федотова одолела «Балтику» (1:0) в Фонбет Кубке России.
Начиная со 2 марта армейцы одержали три сухие победы и дважды сыграли вничью.
7 апреля ЦСКА примет «Факел» в рамках 23-го тура Мир РПЛ.
Но погода и какая-то суматоха не дали насладиться хорошим матчей.
Спасибо Давиле, что забил такой гол шикарный, что на стадионе никто сразу и не понял.
Ну и фанатка ЦСКА - отдельное уважение и благодарность !
Поддерживали весь матч и ни на минуту не останавливались.
Удивляет, что Федотов не хочет вмешиваться в игру. Минуты с 65-й мяч перестал держаться - ну, поменяй что-то в средней линии?
Заболотный всю игру провел ужасно. Все решения неправильные. Ни передачу отдать, ни по воротам пробить. У него главное качество - может выиграть верховой мяч и скинуть партнеру. Так он и верх сегодня в основном проигрывал. Это же бросается в глаза - замени его! Чалов весь матч в запасе просидел чтобы что?
Светлых пятен целых два: гол Давилы и игра Файзуллаева (надеюсь, добавить армейцам результативности в следующих матчах)
Вас ужаснуло что Заболотный начал голевую атаку?
Казалось бы выиграли в гостях, сделали шаг вперёд в Кубке, но надо гадости писать и обсирать игроков и тренера, вместо того что бы радоваться победе любимого клуба
Заболотный всю игру провел ужасно."
Серьёзно?
Тогда расскажите мне как мог забить Давила, если бы бы Заболотный не обыграл защитника и не отдал пас в штрафную и в конце концов Давила не получил мяч?
Интересно это узнать.
И что тот же Давила показал кроме гола? Что показал Фалзулаев и Мусаев?
Заболотный хоть старался и создавал моменты, а эти в чём преуспели?
У него 2 полезных действия за матч - вот эта передача в голевой атаке и момент, когда он почти заработал пенальти.
Но пенальти не назначили, а к голу по факту Антон отношения не имеет: шальной отскок и мастерство Давилы все решили.
Пусть бы он играл до 60-й минуты, но потом же Заболотный просто встал. Надо было его сегодня менять - много потерь он совершил.
Обляков тоже плохой матч провел - потому и написал ранее, что замена в центр поля была нужна в середине 2-го тайма
Сейчас в ЦСКА самый слабый состав за 20 лет и мы ещё боремся за трофеи только благодаря Федотову.
Попробуйте хоть как то объяснить мне как можно завершить атаку не начав её?)))
Теперь немного статистики:
Давила 5 ударов по воротам, 1 гол, защитник Балтики получил на нём ЖК.
Заболотный 3 удара по воротам, начал атаку завершившеюся голом, чуть не заработал пенальти, посадил защитника Балтика на карточку.
Файзулаев ---
И что что Балтика? Эта Балтика в предыдущем круге Локомотив из кубка выбила если Вы не в курсе. Кубок это игры на вылет и тут даже команда из ФНЛ может выйти в финал.
пусть даже в гостях. кстати,могли и не выиграть. и никто бы не сказал,что это не заслуженно.
От Файзуллаева и Давилы вся острота в атаках была. Вы сами то матч смотрели?
Мусаев ничего не показал. Какое это имеет отношение к Заболотному?
Что касается Заблотного в этом матче, то по мне он был не хуже остальных. Начал голевую атаку.
Странно что хейтеры молчат про Облякова и не посыпают его какашками. Может потому что вынес мяч из ворот? Не вижу похвалы Торопу, который несколько раз спас команду, только сплошное нытьё как всё плохо и это после победы в гостях.
лучше бы он Зе на факел приберег
Усиления нет и не предвидится.
Как бы ещё кого нибудь не продали.
Мечты о медалях становятся всё призрачнее и призрачнее.