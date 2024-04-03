ЦСКА одержал три сухие победы и дважды сыграл вничью после возобновления сезона

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ЦСКА не проигрывает после возобновления сезона.

Сегодня команда Владимира Федотова одолела «Балтику» (1:0) в Фонбет Кубке России.

Начиная со 2 марта армейцы одержали три сухие победы и дважды сыграли вничью.

7 апреля ЦСКА примет «Факел» в рамках 23-го тура Мир РПЛ.

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27 комментариев
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Впервые был на стадионе и надеялся, что игра будет отличная со стороны ЦСКА, ведь впервые был на матче команды.
Но погода и какая-то суматоха не дали насладиться хорошим матчей.
Спасибо Давиле, что забил такой гол шикарный, что на стадионе никто сразу и не понял.

Ну и фанатка ЦСКА - отдельное уважение и благодарность !
Поддерживали весь матч и ни на минуту не останавливались.
+11
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+11
А должен был одержать 5 побед, если бы отчаянно не валился в концовках. Армейцы и сегодня вполне могли без победы остаться: Тороп, штанга и перекладина их спасли.
Удивляет, что Федотов не хочет вмешиваться в игру. Минуты с 65-й мяч перестал держаться - ну, поменяй что-то в средней линии?
Заболотный всю игру провел ужасно. Все решения неправильные. Ни передачу отдать, ни по воротам пробить. У него главное качество - может выиграть верховой мяч и скинуть партнеру. Так он и верх сегодня в основном проигрывал. Это же бросается в глаза - замени его! Чалов весь матч в запасе просидел чтобы что?
Светлых пятен целых два: гол Давилы и игра Файзуллаева (надеюсь, добавить армейцам результативности в следующих матчах)
+10
-2
+8
Ответ korablev
А должен был одержать 5 побед, если бы отчаянно не валился в концовках. Армейцы и сегодня вполне могли без победы остаться: Тороп, штанга и перекладина их спасли. Удивляет, что Федотов не хочет вмешиваться в игру. Минуты с 65-й мяч перестал держаться - ну, поменяй что-то в средней линии? Заболотный всю игру провел ужасно. Все решения неправильные. Ни передачу отдать, ни по воротам пробить. У него главное качество - может выиграть верховой мяч и скинуть партнеру. Так он и верх сегодня в основном проигрывал. Это же бросается в глаза - замени его! Чалов весь матч в запасе просидел чтобы что? Светлых пятен целых два: гол Давилы и игра Файзуллаева (надеюсь, добавить армейцам результативности в следующих матчах)
Вы матч хотя бы смотрели? Голевая атака началась с того, что Заболотный на фланге укрыл мяч корпусом, обыграл защитника Балтики и выдал пас в шрафную.
Вас ужаснуло что Заболотный начал голевую атаку?
+7
-3
+4
А игра так себе, должны раскочегариться в концовке сезона
+3
0
+3
Ответ БолельщикСоСтажем
А игра так себе, должны раскочегариться в концовке сезона
Я бы сказал игры нет вообще 😬
+4
-2
+2
Ответ korablev
Ну, хорош, а? Когда Заболотный молодец, то молодец. Но сегодня все потерял, что можно и нельзя. На Давилу пас не отдал, шарахнул выше и мимо ворот, получает мяч в штрафной - не знает, что с ним делать, кружится вокруг него начинает - теряет, Мусаева в концовке должен был 1х1 вывести - запорол передачу, сам на позицию вышел - угодил точно во вратаря. У него 2 полезных действия за матч - вот эта передача в голевой атаке и момент, когда он почти заработал пенальти. Но пенальти не назначили, а к голу по факту Антон отношения не имеет: шальной отскок и мастерство Давилы все решили. Пусть бы он играл до 60-й минуты, но потом же Заболотный просто встал. Надо было его сегодня менять - много потерь он совершил. Обляков тоже плохой матч провел - потому и написал ранее, что замена в центр поля была нужна в середине 2-го тайма
Полностью согласен!
+1
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+1
Ответ Vagner01
Да этим дуболоиам бесполезно что то доказывать! У них всегда Федотов и Зе плохие и во всем виноваты! Это же глоры с дивана!
Меня удивляет почему они сегодня ещё и Облякова не обсирают как обычно.

Казалось бы выиграли в гостях, сделали шаг вперёд в Кубке, но надо гадости писать и обсирать игроков и тренера, вместо того что бы радоваться победе любимого клуба
+1
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+1
Ответ korablev
Ну, хорош, а? Когда Заболотный молодец, то молодец. Но сегодня все потерял, что можно и нельзя. На Давилу пас не отдал, шарахнул выше и мимо ворот, получает мяч в штрафной - не знает, что с ним делать, кружится вокруг него начинает - теряет, Мусаева в концовке должен был 1х1 вывести - запорол передачу, сам на позицию вышел - угодил точно во вратаря. У него 2 полезных действия за матч - вот эта передача в голевой атаке и момент, когда он почти заработал пенальти. Но пенальти не назначили, а к голу по факту Антон отношения не имеет: шальной отскок и мастерство Давилы все решили. Пусть бы он играл до 60-й минуты, но потом же Заболотный просто встал. Надо было его сегодня менять - много потерь он совершил. Обляков тоже плохой матч провел - потому и написал ранее, что замена в центр поля была нужна в середине 2-го тайма
"к голу по факту Антон отношения не имеет: шальной отскок и мастерство Давилы все решили.
Заболотный всю игру провел ужасно."
Серьёзно?
Тогда расскажите мне как мог забить Давила, если бы бы Заболотный не обыграл защитника и не отдал пас в штрафную и в конце концов Давила не получил мяч?
Интересно это узнать.

И что тот же Давила показал кроме гола? Что показал Фалзулаев и Мусаев?
Заболотный хоть старался и создавал моменты, а эти в чём преуспели?
+1
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+1
Ответ ЦСКА УСБ
Вы матч хотя бы смотрели? Голевая атака началась с того, что Заболотный на фланге укрыл мяч корпусом, обыграл защитника Балтики и выдал пас в шрафную. Вас ужаснуло что Заболотный начал голевую атаку?
Ну, хорош, а? Когда Заболотный молодец, то молодец. Но сегодня все потерял, что можно и нельзя. На Давилу пас не отдал, шарахнул выше и мимо ворот, получает мяч в штрафной - не знает, что с ним делать, кружится вокруг него начинает - теряет, Мусаева в концовке должен был 1х1 вывести - запорол передачу, сам на позицию вышел - угодил точно во вратаря.
У него 2 полезных действия за матч - вот эта передача в голевой атаке и момент, когда он почти заработал пенальти.
Но пенальти не назначили, а к голу по факту Антон отношения не имеет: шальной отскок и мастерство Давилы все решили.
Пусть бы он играл до 60-й минуты, но потом же Заболотный просто встал. Надо было его сегодня менять - много потерь он совершил.
Обляков тоже плохой матч провел - потому и написал ранее, что замена в центр поля была нужна в середине 2-го тайма
+1
0
+1
Ответ ЦСКА УСБ
Меня удивляет почему они сегодня ещё и Облякова не обсирают как обычно. Казалось бы выиграли в гостях, сделали шаг вперёд в Кубке, но надо гадости писать и обсирать игроков и тренера, вместо того что бы радоваться победе любимого клуба
Это да! Они бы как встали с дивана как бы натренировали! Мы бы по 15 в каждом матче забивали!
+1
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+1
Ответ Iz-41
Федотова долой! Сколько руководство будет еще терпеть такую игру?
Конечно, трансферы не нужны, победа в Кубке и 2 место не нужно. Нужна игра... во второй лиге.

Сейчас в ЦСКА самый слабый состав за 20 лет и мы ещё боремся за трофеи только благодаря Федотову.
+3
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получается сухой Цска
+1
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три сухие победы и две мокрые ничьи...
+1
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Федотова долой! Сколько руководство будет еще терпеть такую игру?
+3
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Ответ korablev
Давайте причинно-следственную связь еще от сотворения мира поищем. От Файзуллаева и Давилы вся острота в атаках была. Вы сами то матч смотрели? Мусаев ничего не показал. Какое это имеет отношение к Заболотному?
То есть по Вашему завершение атаки не зависит от её начала?)))
Попробуйте хоть как то объяснить мне как можно завершить атаку не начав её?)))

Теперь немного статистики:
Давила 5 ударов по воротам, 1 гол, защитник Балтики получил на нём ЖК.
Заболотный 3 удара по воротам, начал атаку завершившеюся голом, чуть не заработал пенальти, посадил защитника Балтика на карточку.
Файзулаев ---
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Ответ naxerger
победы СО СКРИПОМ и над БАЛТИКОЙ. пусть даже в гостях. кстати,могли и не выиграть. и никто бы не сказал,что это не заслуженно.
И что надо ныть, посыпать какашками тренера и игроков вместо того что бы радоваться победе и очередному шагу к финалу Кубка?

И что что Балтика? Эта Балтика в предыдущем круге Локомотив из кубка выбила если Вы не в курсе. Кубок это игры на вылет и тут даже команда из ФНЛ может выйти в финал.
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Ответ ЦСКА УСБ
На Факел похоже Чалова и Мусаева готовят. Что касается Заблотного в этом матче, то по мне он был не хуже остальных. Начал голевую атаку. Странно что хейтеры молчат про Облякова и не посыпают его какашками. Может потому что вынес мяч из ворот? Не вижу похвалы Торопу, который несколько раз спас команду, только сплошное нытьё как всё плохо и это после победы в гостях.
победы СО СКРИПОМ и над БАЛТИКОЙ.
пусть даже в гостях. кстати,могли и не выиграть. и никто бы не сказал,что это не заслуженно.
0
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Ответ ЦСКА УСБ
"к голу по факту Антон отношения не имеет: шальной отскок и мастерство Давилы все решили. Заболотный всю игру провел ужасно." Серьёзно? Тогда расскажите мне как мог забить Давила, если бы бы Заболотный не обыграл защитника и не отдал пас в штрафную и в конце концов Давила не получил мяч? Интересно это узнать. И что тот же Давила показал кроме гола? Что показал Фалзулаев и Мусаев? Заболотный хоть старался и создавал моменты, а эти в чём преуспели?
Давайте причинно-следственную связь еще от сотворения мира поищем.
От Файзуллаева и Давилы вся острота в атаках была. Вы сами то матч смотрели?
Мусаев ничего не показал. Какое это имеет отношение к Заболотному?
0
0
0
Ответ ЦСКА УСБ
На Факел похоже Чалова и Мусаева готовят. Что касается Заблотного в этом матче, то по мне он был не хуже остальных. Начал голевую атаку. Странно что хейтеры молчат про Облякова и не посыпают его какашками. Может потому что вынес мяч из ворот? Не вижу похвалы Торопу, который несколько раз спас команду, только сплошное нытьё как всё плохо и это после победы в гостях.
Да этим дуболоиам бесполезно что то доказывать! У них всегда Федотов и Зе плохие и во всем виноваты! Это же глоры с дивана!
+1
-1
0
Ответ ShadyL
в целом он очень полезен, но конкретно сегодня сыграл чуть менее удачно обычного. хотя вся команда была ни о чем. лучше бы он Зе на факел приберег
На Факел похоже Чалова и Мусаева готовят.
Что касается Заблотного в этом матче, то по мне он был не хуже остальных. Начал голевую атаку.
Странно что хейтеры молчат про Облякова и не посыпают его какашками. Может потому что вынес мяч из ворот? Не вижу похвалы Торопу, который несколько раз спас команду, только сплошное нытьё как всё плохо и это после победы в гостях.
+1
-1
0
Ответ ЦСКА УСБ
Вы матч хотя бы смотрели? Голевая атака началась с того, что Заболотный на фланге укрыл мяч корпусом, обыграл защитника Балтики и выдал пас в шрафную. Вас ужаснуло что Заболотный начал голевую атаку?
в целом он очень полезен, но конкретно сегодня сыграл чуть менее удачно обычного. хотя вся команда была ни о чем.

лучше бы он Зе на факел приберег
0
0
0
Ответ korablev
А должен был одержать 5 побед, если бы отчаянно не валился в концовках. Армейцы и сегодня вполне могли без победы остаться: Тороп, штанга и перекладина их спасли. Удивляет, что Федотов не хочет вмешиваться в игру. Минуты с 65-й мяч перестал держаться - ну, поменяй что-то в средней линии? Заболотный всю игру провел ужасно. Все решения неправильные. Ни передачу отдать, ни по воротам пробить. У него главное качество - может выиграть верховой мяч и скинуть партнеру. Так он и верх сегодня в основном проигрывал. Это же бросается в глаза - замени его! Чалов весь матч в запасе просидел чтобы что? Светлых пятен целых два: гол Давилы и игра Файзуллаева (надеюсь, добавить армейцам результативности в следующих матчах)
Главное качество Заболотного подставить корпус и упасть, изображая страдания)
+3
-3
0
Ответ ЦСКА УСБ
Конечно, трансферы не нужны, победа в Кубке и 2 место не нужно. Нужна игра... во второй лиге. Сейчас в ЦСКА самый слабый состав за 20 лет и мы ещё боремся за трофеи только благодаря Федотову.
За какие трофеи мы боремся? Чемпионат упущен еще осенью, в кубке любой из пары спам-зенит вынесет нас, включите игру сейчас, там скорости в 3 раза выше, чем у федотовского заброс-беги
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Вроде статистика нормальная, но игра не очень.
Усиления нет и не предвидится.
Как бы ещё кого нибудь не продали.
Мечты о медалях становятся всё призрачнее и призрачнее.
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