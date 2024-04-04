Игнашевич о 0:1 от ЦСКА: «Балтика» выглядела неплохо, удачи не хватило, могли забить не один мяч. Но и соперник мог увеличить счет» 

Теги ЦСКА Сергей Игнашевич ФОНБЕТ Кубок России Балтика Футбол

Сергей Игнашевич оценил поражение «Балтики» от ЦСКА (0:1).

Команды провели первый матч 1/2 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

— Удачи нам не хватило, могли забить не один мяч. ЦСКА мог увеличить счет. Интересная игра для болельщиков, возможно, чуть‑чуть не повезло.

— Козлов, Пряхин и Фернандес оживили игру?

— Да, такой был план, дали им по 45 минут. Сил хватило тем, кто в первом тайме играл, а также тем, кто вышел на поле после перерыва.

— Штанга Козлова — недостаток мастерства или удачи?

— Это совокупность факторов — молодость, опыт, поле быстрое.

Огорчил счет, но закончился только первый тайм [противостояния], а второй будет в Москве. Порадовало, что в целом выглядели неплохо, игроки получили по 45 минут перед матчем чемпионата, в хорошем тонусе подойдем к игре с «Зенитом», — сказал главный тренер «Балтики».

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