Игнашевич о 0:1 от ЦСКА: «Балтика» выглядела неплохо, удачи не хватило, могли забить не один мяч. Но и соперник мог увеличить счет»
Сергей Игнашевич оценил поражение «Балтики» от ЦСКА (0:1).
Команды провели первый матч 1/2 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
— Удачи нам не хватило, могли забить не один мяч. ЦСКА мог увеличить счет. Интересная игра для болельщиков, возможно, чуть‑чуть не повезло.
— Козлов, Пряхин и Фернандес оживили игру?
— Да, такой был план, дали им по 45 минут. Сил хватило тем, кто в первом тайме играл, а также тем, кто вышел на поле после перерыва.
— Штанга Козлова — недостаток мастерства или удачи?
— Это совокупность факторов — молодость, опыт, поле быстрое.
Огорчил счет, но закончился только первый тайм [противостояния], а второй будет в Москве. Порадовало, что в целом выглядели неплохо, игроки получили по 45 минут перед матчем чемпионата, в хорошем тонусе подойдем к игре с «Зенитом», — сказал главный тренер «Балтики».