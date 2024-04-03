Федотов про 1:0 с «Балтикой»: «Соперник большими силами предпринял ожесточенный штурм в концовке. Наверное, ЦСКА повезло, было горячо»
Владимир Федотов подвел итоги победного матча с «Балтикой» (1:0).
– Вы сегодня сделали минимум замен в матче. Все шло по сценарию – и не нужно было ничего менять?
– Ну, в такую игру сложно попасть. Мы сделали замены по позициям, чтобы не усугубить [состояние игроков]. Поэтому и сделали столько замен, хотя планировали еще.
– Согласны с тем, что в двух таймах ваша команда выглядела по‑разному?
– Мы создали много моментов, но не реализовали. Естественно, что после этого в концовке соперник большими силами предпринял ожесточенный штурм. Наверное, нам повезло, было горячо.
– На последних минутах пришлось понервничать: перекладина, штанга…
– Да. Слава богу, сегодня эти субстанции были за нас. Но тем не менее нужно доигрывать свои моменты, и тогда ситуация на поле будет более спокойная.
Это Кубок, где другой накал страстей. Тем более что противостояние состоит из двух матчей. Еще ничего не закончилось.
«Балтика» – очень добротная команда, которой предстоит решать свои задачи, – сказал главный тренер ЦСКА.
особенно замена Рядно на девяностой минуте не усугубила...
а вот игра команды не сказать чтобы понравилась.моменты создавались больше случайно или в результате ошибок соперника. за счёт чего команда может прибавить тоже не видно.
в общем,уныло всё и печально
Матч с Балтикой -- "повезло"
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