Федотов про 1:0 с «Балтикой»: «Соперник большими силами предпринял ожесточенный штурм в концовке. Наверное, ЦСКА повезло, было горячо»

Владимир Федотов подвел итоги победного матча с «Балтикой» (1:0).

– Вы сегодня сделали минимум замен в матче. Все шло по сценарию – и не нужно было ничего менять?

– Ну, в такую игру сложно попасть. Мы сделали замены по позициям, чтобы не усугубить [состояние игроков]. Поэтому и сделали столько замен, хотя планировали еще.

– Согласны с тем, что в двух таймах ваша команда выглядела по‑разному?

– Мы создали много моментов, но не реализовали. Естественно, что после этого в концовке соперник большими силами предпринял ожесточенный штурм. Наверное, нам повезло, было горячо.

– На последних минутах пришлось понервничать: перекладина, штанга…

– Да. Слава богу, сегодня эти субстанции были за нас. Но тем не менее нужно доигрывать свои моменты, и тогда ситуация на поле будет более спокойная.

Это Кубок, где другой накал страстей. Тем более что противостояние состоит из двух матчей. Еще ничего не закончилось.

« » – очень добротная команда, которой предстоит решать свои задачи, – сказал главный тренер .