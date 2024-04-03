Федотов про 1:0 с «Балтикой»: «Соперник большими силами предпринял ожесточенный штурм в концовке. Наверное, ЦСКА повезло, было горячо»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Владимир Федотов Футбол

Владимир Федотов подвел итоги победного матча с «Балтикой» (1:0).

– Вы сегодня сделали минимум замен в матче. Все шло по сценарию – и не нужно было ничего менять?

– Ну, в такую игру сложно попасть. Мы сделали замены по позициям, чтобы не усугубить [состояние игроков]. Поэтому и сделали столько замен, хотя планировали еще.

– Согласны с тем, что в двух таймах ваша команда выглядела по‑разному?

– Мы создали много моментов, но не реализовали. Естественно, что после этого в концовке соперник большими силами предпринял ожесточенный штурм. Наверное, нам повезло, было горячо.

– На последних минутах пришлось понервничать: перекладина, штанга…

– Да. Слава богу, сегодня эти субстанции были за нас. Но тем не менее нужно доигрывать свои моменты, и тогда ситуация на поле будет более спокойная.

Это Кубок, где другой накал страстей. Тем более что противостояние состоит из двух матчей. Еще ничего не закончилось.

«Балтика» – очень добротная команда, которой предстоит решать свои задачи, – сказал главный тренер ЦСКА.

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11 комментариев
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не знаю, но каждый раз, когда смотрю составы перед матчем всё чаще и чаще первая мысль "Да он задолбал уже"
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Мы сделали замены по позициям, чтобы не усугубить [состояние игроков]....
особенно замена Рядно на девяностой минуте не усугубила...
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очередная унылая,трусливая даже,игра..и это против Балтики..как же он задолбал
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Тороп отлично сыграл,считаю.не хватает немного уверенности на выходах,но в целом норм.
а вот игра команды не сказать чтобы понравилась.моменты создавались больше случайно или в результате ошибок соперника. за счёт чего команда может прибавить тоже не видно.
в общем,уныло всё и печально
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Какие моменты во втором тайме два полумомента и все..и в обороне все
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Ответ naxerger
Тороп отлично сыграл,считаю.не хватает немного уверенности на выходах,но в целом норм. а вот игра команды не сказать чтобы понравилась.моменты создавались больше случайно или в результате ошибок соперника. за счёт чего команда может прибавить тоже не видно. в общем,уныло всё и печально
Помазун постоянно играет в Урале, вот и уверенность появилась, и с Торопом так же будет...
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Я бы отметил неумение реализовывать контратаки. Просто караул!
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Матч с Сочи -- "не случилось"
Матч с Балтикой -- "повезло"
Топ-тренер бггг
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Ответ Особенный1
Результат есть. Че разнылся ?
Какой? 18 упущенных очков во вторых таймах и отскок от предпоследней команды РПЛ?
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Ответ Британский шпион
Какой? 18 упущенных очков во вторых таймах и отскок от предпоследней команды РПЛ?
Речь о кубке.
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