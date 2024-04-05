Защитница «Зенита» Лазаревич: «В сербском футболе никогда не было денег, на зарплату можешь поесть, попить, прогуляться и все. В России – откладываю, помогаю семье»

Теги Зенит премьер-лига Россия женский футбол Чемпионат.com деньги Зенит жен Женская футбольная Суперлига Футбол

Александра Лазаревич сравнила зарплаты футболисток в России и Сербии.

«Была в горах, каталась на лыжах. Мне написала девушка из «Рязани-ВДВ» – то ли менеджер, то ли агент – и предложила созвониться. Мы с друзьями думали, что это, скорее всего, шутка.

Но она сказала, что директор клуба Светлана Подоль сейчас в Сербии, и мы можем встретиться. Почему нет? Докаталась еще несколько дней в горах и приехала на встречу в Белград.

По итогу она спрашивает: «Тебя все устраивает?» Я недолго думала, говорю: «Да». «Принципиально, когда вылетать?» Говорю: «Нет, когда удобно».

Пошла обратно домой, и мне приходит сообщение с билетом. Оказалось, что вылет через три дня. Собрала вещи и улетела.

Я почувствовала, что пора, что мне надо попробовать. Мне нравился мой тогдашний клуб, хотя в сербском женском футболе никогда не было денег, ты играешь ради удовольствия.

На зарплату можешь поесть, попить, прогуляться и все. На зарплату в России у меня получилось откладывать, помогать семье», – сказала футболистка женского «Зенита» и сборной Сербии.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Антимосковский
в России-щедрой душе за все уплатят Газпромы с Лукойлами, а Сербии все же не повезло ни с такими ресурсами, ни с интернациональными альтруистами в правительстве, разве что Црвене тот же газпром по братски скинется)))
И что в этом плохого?
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий