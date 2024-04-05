Защитница «Зенита» Лазаревич: «В сербском футболе никогда не было денег, на зарплату можешь поесть, попить, прогуляться и все. В России – откладываю, помогаю семье»

Александра Лазаревич сравнила зарплаты футболисток в России и Сербии.

«Была в горах, каталась на лыжах. Мне написала девушка из «Рязани-ВДВ» – то ли менеджер, то ли агент – и предложила созвониться. Мы с друзьями думали, что это, скорее всего, шутка.

Но она сказала, что директор клуба Светлана Подоль сейчас в Сербии, и мы можем встретиться. Почему нет? Докаталась еще несколько дней в горах и приехала на встречу в Белград.

По итогу она спрашивает: «Тебя все устраивает?» Я недолго думала, говорю: «Да». «Принципиально, когда вылетать?» Говорю: «Нет, когда удобно».

Пошла обратно домой, и мне приходит сообщение с билетом. Оказалось, что вылет через три дня. Собрала вещи и улетела.

Я почувствовала, что пора, что мне надо попробовать. Мне нравился мой тогдашний клуб, хотя в сербском женском футболе никогда не было денег, ты играешь ради удовольствия.

На зарплату можешь поесть, попить, прогуляться и все. На зарплату в России у меня получилось откладывать, помогать семье», – сказала футболистка женского « » и сборной Сербии.