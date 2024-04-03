Титов перед матчем с «Зенитом»: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» показал, что умеет забивать. Чтобы кто-то поднял этот флаг и сказал: «Сегодня я – Промес»
Егор Титов надеется, что «Спартаку» удастся забить «Зениту» без Квинси Промеса.
Сегодня «Спартак» примет «Зенит» в первом полуфинальном матче Фонбет Кубка России. Игра начнется в 20:30 по московскому времени.
Это третья встреча команд в нынешнем сезоне, ранее клубы дважды сыграли в рамках чемпионата России. В первом матче «Зенит» одержал победу в гостях (3:1), игра в Санкт-Петербурге завершилась вничью (0:0).
«Мне бы очень хотелось, чтобы и в домашнем матче, и особенно в выездном «Спартак» еще раз показал, что умеет забивать. Но он пока не забивает, увы.
Очень бы хотелось, чтобы кто-то поднял этот флаг и сказал: «Сегодня я – Промес», – отметил бывший игрок красно-белых.
Напомним, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес арестован в ОАЭ и в настоящее время находится в дубайской тюрьме.
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