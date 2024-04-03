Титов перед матчем с «Зенитом»: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» показал, что умеет забивать. Чтобы кто-то поднял этот флаг и сказал: «Сегодня я – Промес»

Теги Спартак Зенит Егор Титов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Квинси Промес Р-Спорт Футбол

Егор Титов надеется, что «Спартаку» удастся забить «Зениту» без Квинси Промеса.

Сегодня «Спартак» примет «Зенит» в первом полуфинальном матче Фонбет Кубка России. Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Это третья встреча команд в нынешнем сезоне, ранее клубы дважды сыграли в рамках чемпионата России. В первом матче «Зенит» одержал победу в гостях (3:1), игра в Санкт-Петербурге завершилась вничью (0:0).

«Мне бы очень хотелось, чтобы и в домашнем матче, и особенно в выездном «Спартак» еще раз показал, что умеет забивать. Но он пока не забивает, увы.

Очень бы хотелось, чтобы кто-то поднял этот флаг и сказал: «Сегодня я – Промес», – отметил бывший игрок красно-белых.

Напомним, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес арестован в ОАЭ и в настоящее время находится в дубайской тюрьме. 

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53 комментария
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Что за реклама импортного уголовника?
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+60
Ответ Дмитрий9779
Что за реклама импортного уголовника?
Что ещё ждать от допингиста
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Ещё футболки нацепите с надписью "Я, мы - Промес". Сказочный ... персонаж.
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"Я - Промес" - так себе тэг для нормального русского человека.
Да и для любого другого.
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Чтобы кто-то поднял этот свёрток и сказал: «Сегодня я – Промес»
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"Сегодня я – Промес"
И нидерландская прокуратура завела еще одно дело...
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Ответ свисток батурина
Комментарий скрыт
И проигрывать привык, да?
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🤣🤣🤣
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Титов уже сам был Промесом, во всех смыслах
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Походу," ломает".
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Чего, Титову на футбол бесплатный билет дали?))
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Флаг: "За бромонтан!"
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Егор, ну не стесняйся, сегодня я Титов! Мостовой, Карпин, Тихонов, да Вася Баранов в конце концов!
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Ну забивать-то Промес умеет)) во всех смыслах
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Ответ Катя СПб
Так он еще и забивает? Ну даёт.
Теперь только косячок.
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И пошел торговать наркотой.
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Титов был отличным футболистом, но говорит обычно банальности или глупости.
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и смахнул пару дорожек со стола)))
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Что за хлебушек в голове у Титова?
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в смысле я наркоман?
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По мнению этого недалёкого человека быть под следствием за наркоторговлю и покушение на убийство это круто?
Тьфу, черти.
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Ответ Доктор Верховцев
Чтобы кто-то поднял этот свёрток и сказал: «Сегодня я – Промес»
А так же "маленькая лошадка и мне живется несладко"!
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Кто-то должен быть Промесом, пока Промес - фантазма.
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Да, нужно найти дорожку к воротам соперника
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Ответ Жлобиньо
Ну забивать-то Промес умеет)) во всех смыслах
Так он еще и забивает? Ну даёт.
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Ответ Виталик Украинский
Теперь только косячок.
Так вот это и удивляет.
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"Сегодня я - Промес! И высморкался"
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Пусть никто не забьёт!)
+1
0
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Ятымы - Промес
+5
-4
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Тогда не флаг поднимать надо
+1
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