Титов перед матчем с «Зенитом»: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» показал, что умеет забивать. Чтобы кто-то поднял этот флаг и сказал: «Сегодня я – Промес»

Егор Титов надеется, что «Спартаку» удастся забить «Зениту» без Квинси Промеса.

Сегодня «Спартак» примет « » в первом полуфинальном матче Фонбет Кубка России. Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Это третья встреча команд в нынешнем сезоне, ранее клубы дважды сыграли в рамках чемпионата России. В первом матче « » одержал победу в гостях (3:1), игра в Санкт-Петербурге завершилась вничью (0:0).

«Мне бы очень хотелось, чтобы и в домашнем матче, и особенно в выездном «Спартак» еще раз показал, что умеет забивать. Но он пока не забивает, увы.

Очень бы хотелось, чтобы кто-то поднял этот флаг и сказал: «Сегодня я – Промес», – отметил бывший игрок красно-белых.

Напомним, что полузащитник « » арестован в ОАЭ и в настоящее время находится в дубайской тюрьме.

У «Спартака» 0 голов без Промеса. Все так ужасно?

Что нового у Промеса: сидит в камере на 20 человек, побрили налысо