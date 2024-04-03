Александр Мостовой: «Бог неправильно подсказал Семаку состав «Зенита» на 1-й тайм со «Спартаком». Безобразная половина»

Александр Мостовой раскритиковал игру «Зенита» в 1-м тайме матча со «Спартаком».

«Безобразный первый тайм со стороны «Зенита» – за исключением одного , который в итоге сделал результат.

Представьте, если у «Зенита» будет постоянно такой состав, как в первом тайме, – на каком месте тогда они были бы в ? Было видно в первом тайме, что нужно скорее выпускать лидеров « ».

Все понимали, что если хочется спасти игру, то нужно выпускать футболистов – не тех, что вышли изначально у «Зенита».

По мне, более закономерным был бы ничейный результат. Похоже, в игре со « » Бог неправильно подсказал Семаку состав «Зенита» на первый тайм», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Почему Абаскаль заговорил про Бога? Это неудачная ирония, которую мало кто понял