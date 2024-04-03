Александр Мостовой: «Бог неправильно подсказал Семаку состав «Зенита» на 1-й тайм со «Спартаком». Безобразная половина»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Чемпионат.com Педро дос Сантос Футбол

Александр Мостовой раскритиковал игру «Зенита» в 1-м тайме матча со «Спартаком».

«Безобразный первый тайм со стороны «Зенита» – за исключением одного Педро, который в итоге сделал результат.

Представьте, если у «Зенита» будет постоянно такой состав, как в первом тайме, – на каком месте тогда они были бы в РПЛ? Было видно в первом тайме, что нужно скорее выпускать лидеров «Зенита».

Все понимали, что если хочется спасти игру, то нужно выпускать футболистов – не тех, что вышли изначально у «Зенита».

По мне, более закономерным был бы ничейный результат. Похоже, в игре со «Спартаком» Бог неправильно подсказал Семаку состав «Зенита» на первый тайм», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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32 комментария
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Ответ любитель Достоевского
Он же вчера говорил, что не будет смотреть матч😁
Ему бог пересказал ход матча
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-1
+59
Он же вчера говорил, что не будет смотреть матч😁
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Мостовой решил использовать идеи словарного запаса своего "лучшего друга" Абаскаля.
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Мостовой заявлял,что матч смотреть не будет
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Состав совсем ротация большая. Пока разбирались-пропустили,а потом перешли на привычную схему,Спартак подсел физически,Зенит добавил заменами и забрал победу.
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Ответ Павел Ермаков
Комментарий удален модератором
Сказал человек, подписанный на блог Заремы Салиховой 💁‍♂️🤦‍♂️
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Ответ Док
Мостовой уже выше Бога себя поставил... Допился, однако))
Мостовой вообще не пьёт, если что
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Богданыч это практикует. Выставляет игроков, которых хотят видеть "экспЭрты". Все сразу затыкаются.
Семак выставляет, тех кого считает нужным, все "радуются". на ближайший год никто из под лавки не вылезает.
+3
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Просто Семак пожалел " народных" , фору решил дать небольшую
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Да все правильно с составом. Одним отдых, другим - практика. И ещё и выиграл гостевой матч. Все окей
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Ответ любитель Достоевского
Он же вчера говорил, что не будет смотреть матч😁
Он не смотрел, он чеканил.
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Ответ Павел Ермаков
Комментарий удален модератором
Что за жесть
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Ответ K@l@bok
Богданыч это практикует. Выставляет игроков, которых хотят видеть "экспЭрты". Все сразу затыкаются. Семак выставляет, тех кого считает нужным, все "радуются". на ближайший год никто из под лавки не вылезает.
Ну не Ахметову же и Коваленко в основе играть. Это даже не уровень топ 5 РПЛ.
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Ответ Док
Мостовой уже выше Бога себя поставил... Допился, однако))
До Бога высоко, до Царя далеко
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Ха, дай Семаку волю -у него в основе 11 Ерохиных выходило бы....
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Семак, в отличие от учившегося в церковной школе Абаскаля, не упоминает имя Божье всуе. И сам выбирает состав на матч.
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На Кубке всегда ротируют состав, он уже забыл, что футболистом был когда-то.
Теперь остался только сомнительный писатель?
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Осталось выяснить, умеет ли Бог чеканить мяч
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Царь и Бог
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Ответ любитель Достоевского
Он же вчера говорил, что не будет смотреть матч😁
Ой, а ведь правда! 🤣
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Получается Семак прислушивается к советам Мостового. а вы смейтесь дальше
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Ответ любитель Достоевского
Он же вчера говорил, что не будет смотреть матч😁
Проснулся ближе к вечеру. Опохмелился. Понял, что делать нечего, потому что человек ничего не умеет делать в принципе, кроме сотрясения воздуха.
Пришлось включать футбол и смотреть)
Не Культуру же он смотреть будет… или Мою планету.
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Ответ Vitor Dia
Проснулся ближе к вечеру. Опохмелился. Понял, что делать нечего, потому что человек ничего не умеет делать в принципе, кроме сотрясения воздуха. Пришлось включать футбол и смотреть) Не Культуру же он смотреть будет… или Мою планету.
А ТНТ??
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Ответ pufkt38
Мостовой вообще не пьёт, если что
Сорри, обидел я зазря мастера кожаного .... мяча)
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Бог часто ошибается, а я так в него верил
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за кого болел то , горный?
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