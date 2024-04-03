Александр Мостовой: «Бог неправильно подсказал Семаку состав «Зенита» на 1-й тайм со «Спартаком». Безобразная половина»
Александр Мостовой раскритиковал игру «Зенита» в 1-м тайме матча со «Спартаком».
«Безобразный первый тайм со стороны «Зенита» – за исключением одного Педро, который в итоге сделал результат.
Представьте, если у «Зенита» будет постоянно такой состав, как в первом тайме, – на каком месте тогда они были бы в РПЛ? Было видно в первом тайме, что нужно скорее выпускать лидеров «Зенита».
Все понимали, что если хочется спасти игру, то нужно выпускать футболистов – не тех, что вышли изначально у «Зенита».
По мне, более закономерным был бы ничейный результат. Похоже, в игре со «Спартаком» Бог неправильно подсказал Семаку состав «Зенита» на первый тайм», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Почему Абаскаль заговорил про Бога? Это неудачная ирония, которую мало кто понял
Семак выставляет, тех кого считает нужным, все "радуются". на ближайший год никто из под лавки не вылезает.
Теперь остался только сомнительный писатель?
Пришлось включать футбол и смотреть)
Не Культуру же он смотреть будет… или Мою планету.