Педро о 2:1 со «Спартаком»: «Благодарен Богу за возможность выйти в основе, рад забить первые мячи, принести победу. Ребята рассказывали, что вся страна следит за ходом игры»
Педро дос Сантос подвел итоги матча со «Спартаком».
В среду «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (2:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Педро вышел в основном составе и отметился дублем. Это первые голы бразильского футболиста в составе «Зенита».
– Как вы узнали, что выйдете в основе?
– На неделе перед матчем меня наигрывали, тренировали. Понимал, что будет шанс выйти в старте. Благодарен Богу, что представилась эта возможность, рад забить первые мячи и принести голами победу.
– На какой позиции вам удобнее всего играть?
– Готов закрыть любую позицию в нападении, воспользоваться любым свободным пространством. Сегодня большую часть времени провел слева, но справа никаких проблем тоже нет.
– Можешь сказать, какое собственное игровое качество считаешь лучшим?
– Думаю, что скоростной дриблинг, обыгрыш один в один и завершение атак, удары. Надеюсь, буду во всех этих компонентах прибавлять.
– Знаешь ли, насколько «Спартак» принципиальный соперник для «Зенита»?
– Мне рассказывали ребята, которые тут играют давно, какое значение у этого противостояния, что вся страна следит за ходом игры. Каждая команда хочет победить. Я вдвойне счастлив, что смог своими голами принести победу. Сейчас нужно набраться сил, впереди много важных игр, в том числе ответный матч со «Спартаком», – рассказал вингер «Зенита».
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