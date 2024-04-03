Педро о 2:1 со «Спартаком»: «Благодарен Богу за возможность выйти в основе, рад забить первые мячи, принести победу. Ребята рассказывали, что вся страна следит за ходом игры»

Педро дос Сантос подвел итоги матча со «Спартаком».

В среду « » одержал победу над « » (2:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Педро вышел в основном составе и отметился дублем. Это первые голы бразильского футболиста в составе «Зенита».

– Как вы узнали, что выйдете в основе?

– На неделе перед матчем меня наигрывали, тренировали. Понимал, что будет шанс выйти в старте. Благодарен Богу, что представилась эта возможность, рад забить первые мячи и принести голами победу.

– На какой позиции вам удобнее всего играть?

– Готов закрыть любую позицию в нападении, воспользоваться любым свободным пространством. Сегодня большую часть времени провел слева, но справа никаких проблем тоже нет.

– Можешь сказать, какое собственное игровое качество считаешь лучшим?

– Думаю, что скоростной дриблинг, обыгрыш один в один и завершение атак, удары. Надеюсь, буду во всех этих компонентах прибавлять.

– Знаешь ли, насколько «Спартак» принципиальный соперник для «Зенита»?

– Мне рассказывали ребята, которые тут играют давно, какое значение у этого противостояния, что вся страна следит за ходом игры. Каждая команда хочет победить. Я вдвойне счастлив, что смог своими голами принести победу. Сейчас нужно набраться сил, впереди много важных игр, в том числе ответный матч со «Спартаком», – рассказал вингер «Зенита».

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