«Не на того напал. И габариты не те». Медведев о том, что сотрудник стадиона «Спартака» помешал его ритуалу перед матчем «Зенита» в Кубке
Александр Медведев прокомментировал сорванный ритуал перед матчем со «Спартаком».
Перед каждым матчем «Зенита» председатель правления клуба на удачу отправляет три мяча в центральный круг. Перед вчерашней игрой Фонбет Кубка России ему помешал сотрудник «Лукойл Арены», пнув один из мячей, однако в конечном счете Медведев исполнил свой ритуал.
«Не на того напал. И габариты не те», – сказал Медведев.
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 1/2 финала Пути РПЛ со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет в апреле в Санкт-Петербурге.
Какой клуб, такие и сотрудники
Не хусаиновскими же чемпионствами гордиться и не бромантановыми победами.
И это - главное достижение Спартака в прошедшем матче. Спартачам за это трофей дадут?