«Не на того напал. И габариты не те». Медведев о том, что сотрудник стадиона «Спартака» помешал его ритуалу перед матчем «Зенита» в Кубке

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Медведев Лукойл Арена Футбол

Александр Медведев прокомментировал сорванный ритуал перед матчем со «Спартаком».

Перед каждым матчем «Зенита» председатель правления клуба на удачу отправляет три мяча в центральный круг. Перед вчерашней игрой Фонбет Кубка России ему помешал сотрудник «Лукойл Арены», пнув один из мячей, однако в конечном счете Медведев исполнил свой ритуал.

«Не на того напал. И габариты не те», – сказал Медведев.

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 1/2 финала Пути РПЛ со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет в апреле в Санкт-Петербурге.

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38 комментариев
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Ответ fil_spb
Ну там действительно от лица Спартака выступил странный персонаж. Хотя может таким и должно быть олицетворение этого клуба. Плюгавенький какой-то, мелко нагадил и боязливо ухмыляясь убежал под защиту товарищей.
Шакала Табаки напомнил. =)
+30
-9
+21
Ну там действительно от лица Спартака выступил странный персонаж. Хотя может таким и должно быть олицетворение этого клуба. Плюгавенький какой-то, мелко нагадил и боязливо ухмыляясь убежал под защиту товарищей.
+46
-28
+18
наш косяк надо признать
+18
-4
+14
Ответ Hibro
Ну по видео ещё этот чудак который выпинул из под ноги ушел и ухмылялся по крысиному ) Какой клуб, такие и сотрудники
Это про Медведева речь?
+35
-25
+10
Ответ Hibro
Ну по видео ещё этот чудак который выпинул из под ноги ушел и ухмылялся по крысиному ) Какой клуб, такие и сотрудники
Да гонору у Медведева, выше крыши, как и у Зенита.
+22
-13
+9
Вчера весь Спартак не на того напал. Но больше всего порадовали молодые пацанята в кб-маечках, топяшие за Зенит!
+13
-6
+7
Бред! Главное в матче доказали кто, и чего стоит. Всё остальное надо рассматривать, как разогрев перед самим матчем. Не стоит этот эпизод такого обсуждения.
+5
-1
+4
КБ плюгавый все-таки сглазил своей пакостью: не позволил Педро совершить хет-трик (первый шедевральный проход завершился ударом в штангу).
+9
-6
+3
"Мелкий Табаки покрутился вокруг Шархана и поджав хвост спрятался в кустах"(С)
+5
-2
+3
Ответ Vatikan
в цирк надо было?
В Спартак что-ли?
+14
-11
+3
Ответ fil_spb
Ну там действительно от лица Спартака выступил странный персонаж. Хотя может таким и должно быть олицетворение этого клуба. Плюгавенький какой-то, мелко нагадил и боязливо ухмыляясь убежал под защиту товарищей.
🐘 и 🐕)))
+3
0
+3
Ну по видео ещё этот чудак который выпинул из под ноги ушел и ухмылялся по крысиному )
Какой клуб, такие и сотрудники
+38
-35
+3
Ответ Сироткин Александр
Да гонору у Медведева, выше крыши, как и у Зенита.
У московских пацанят из детской школы Спартака, которых выводят игроки на построение перед игрой, гонора тоже выше крыши? Мальчуганы в КБ форме, наперебой кричащие в камеру, что Зенит сегодня победит, это как? В Москве же 15 миллионов болельщиков Спартака, говорят...
+3
-1
+2
В результате отпедролили всех, включая сотрудника «Лукойл Арены»
+10
-8
+2
Ответ Глебов Илья
наш косяк надо признать
В чем?
+3
-1
+2
Ответ Архитектор Мендисабаль
У московских пацанят из детской школы Спартака, которых выводят игроки на построение перед игрой, гонора тоже выше крыши? Мальчуганы в КБ форме, наперебой кричащие в камеру, что Зенит сегодня победит, это как? В Москве же 15 миллионов болельщиков Спартака, говорят...
Еще прикол из этой же серии, когда орут спартакчемпиЁн. Тоже смешно)
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Ответ Celsius
"ему помешал сотрудник «Лукойл Арены»" И это - главное достижение Спартака в прошедшем матче. Спартачам за это трофей дадут?
Уже печатают маечки после этого знаменательного события и кубок победителя по выбиванию мяча стоит в клубном музее на почетном месте!
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Ответ Честный контроль
Уже печатают маечки после этого знаменательного события и кубок победителя по выбиванию мяча стоит в клубном музее на почетном месте!
Что же, теперь на самой почетной полке рядом с Полукубком Чемпионов и Кубком Солнечной Системы Копа дель Соль будет новый наипрестижнейший трофей!
+1
0
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Сколько пафоса,сколько самолюбования. Это видимо присуще руководству Питерских команд
+5
-4
+1
Ответ Celsius
Что же, теперь на самой почетной полке рядом с Полукубком Чемпионов и Кубком Солнечной Системы Копа дель Соль будет новый наипрестижнейший трофей!
Ну чем то надо наполнять клубный музей, чтоб по нему новичков водить и рассказывать что в далекой, далекой галактике...
Не хусаиновскими же чемпионствами гордиться и не бромантановыми победами.
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Ответ PIT-BUL
Ты пинал? Зачем ты это сделал?
а как же один за всех и все за одного?
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Это прыщу подковерному только мячики подовать да бутсы чистить.
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Почему у него такое дебильное лицо?
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"ему помешал сотрудник «Лукойл Арены»"
И это - главное достижение Спартака в прошедшем матче. Спартачам за это трофей дадут?
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Про судейство ска что-то ничего не сказал. Добавил бы
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Pedro-Pedro-Pedro, Pedro, Pe!
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