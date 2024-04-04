«Не на того напал. И габариты не те». Медведев о том, что сотрудник стадиона «Спартака» помешал его ритуалу перед матчем «Зенита» в Кубке

Александр Медведев прокомментировал сорванный ритуал перед матчем со «Спартаком».

Перед каждым матчем « » председатель правления клуба на удачу отправляет три мяча в центральный круг. Перед вчерашней игрой Фонбет Кубка России ему помешал сотрудник « », пнув один из мячей, однако в конечном счете исполнил свой ритуал.

«Не на того напал. И габариты не те», – сказал Медведев.

«Зенит» обыграл « » в матче 1/2 финала Пути РПЛ со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет в апреле в Санкт-Петербурге.