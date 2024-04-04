Наумов о Галактионове: «Не смог перестроить игру «Локо» без Дзюбы. Когда тренер такой молодой, он шишек набьет еще очень много»

Николай Наумов высказался о спаде «Локомотива».

В 5 матчах весной железнодорожники не одержали ни одной победы, потерпев два поражения.

– Весна, конечно, не задалась у «Локомотива» категорически. Но когда ты принимаешь на работу молодого тренера, а Галактионов практически не тренировал клубы, только юношей, молодежную сборную и немного в «Пари НН» – и сразу ушел в «Локо», так вот когда тренер такой молодой, ты должен понимать, что он шишек набьет еще очень много. Пока станет тем тренером, который необходим большому клубу, такому как «Локомотив». Поэтому нужно это понимать. Или терпеть.

А если ты не можешь терпеть, то не надо брать такого молодого тренера. Я думаю, Галактионов не смог перестроить команду без Дзюбы. Он как играл с Дзюбой, так и продолжает играть. уже нет. А Сулейманов – это далеко не Дзюба по уровню мастерства. И в результате потерялись все – потерялся Пиняев, даже Митай, сильный игрок, стал каким-то серым, незаметным.

Повторюсь, не удалось перестроить игру не с учетом высокого нападающего, а, например, с Глушенковым. Он не может построить игру так, чтобы Глушенков полностью раскрылся. В результате – эти неудачные матчи. А кубковая игра с «Уралом» – просто какая-то катастрофа. Даже навала какого-то не получилось, давления во втором тайме. Это, конечно, говорит о слабости тренера.

– Думаете, его уволят?

– Теперь, наверное, с ним расстанутся, хотя, я считаю, до конца сезона нужно дать ему доработать. Уволить сразу можно только при одном условии – если ты берешь маститого тренера и понимаешь, что он очень быстро может поправить ситуацию. Потому что поправить ее еще можно, побороться за тройку. Но с той игрой и тактикой, которую сейчас исповедует Галактионов, конечно, ничего не получится.

– Маститый тренер – это, например, Черчесов?

– Например, Черчесов. Да даже Черевченко возьмите – он и то гораздо опытнее Галактионова, знает «Локомотив». Просто быстро поправить дело может только опытный, сильный тренер, сразу увидит наметанным глазом, подправит игру.

Ее ведь нужно именно подправить под тех игроков, которые сегодня лидеры – Жемалетдинов, Глушенков, тот же Карпукас. Каждому нужно дать такое место, чтобы он мог максимально себя проявить, – сказал бывший президент « ива».