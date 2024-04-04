Экс-директор академии «Локо»: «Назначение Хохлова в молодежку могло сказаться на обстановке в клубе. В такой ситуации работать Галактионову непросто»

Теги Локомотив Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия первенство молодежных команд Россия Локомотив мол Владимир Семенович Кузьмичев Михаил Галактионов Футбол

Владимир Кузьмичев оценил желание Михаила Галактионова уйти из «Локомотива».

«Если брать на отрезке после зимней паузы, то я не увидел какой-то содержательной игры у «Локомотива». Нельзя сказать, что где-то команда теряла очки или вылетала из Кубка из-за невезения или стечения обстоятельств. И матч с «Уралом» не исключение — победа екатеринбуржцев по делу. 

При этом нельзя делать виноватым одного Галактионова. Он молодой тренер с перспективой роста. При назначении в «Локо» год с небольшим назад он был шагом вперед по сравнению с немецкими проходимцами, работавшими в клубе до него. И на этом фоне смог мобилизовать команду, здорово проведшую прошлую весну. Но для дальнейшего прогресса ему нужна была в том числе поддержка со стороны руководства. 

А зимнее назначение Хохлова в молодежку могло сказаться на обстановке в клубе, потому что для Димы молодежный состав — пройденный этап. И вряд ли бы он согласился идти на эту должность без гарантий, что позже окажется у руля главной команды. 

В такой ситуации работать Галактионову непросто. И если он действительно собирается подать в отставку, это серьезный поступок, на который не каждый решится», – сказал бывший директор академии «Локо».

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5 комментариев
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Никто Хохлова не подпустит в команду уровня Локо и на пушечный выстрел, всё знают что это не тренер для больших задач, должность дали скорее по блату, может в Москве работу искал и Локо предложил молодёжку потренировать. В здравом уме никто ММ на Хохлова менять не будет.
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Ответ Denverec
Никто Хохлова не подпустит в команду уровня Локо и на пушечный выстрел, всё знают что это не тренер для больших задач, должность дали скорее по блату, может в Москве работу искал и Локо предложил молодёжку потренировать. В здравом уме никто ММ на Хохлова менять не будет.
А часто ли в российском футболе все делается в здравом уме?? Сколько раз Хохлов лажал, а его все приглашали и приглашали в клубы РПЛ. При том не последние клубы РПЛ, а довольно таки солидные. Так что вообще не удивлюсь, если Галактикос покинет свой пост, а на его место назначат Хохлова
+2
0
+2
Ответ Denverec
Никто Хохлова не подпустит в команду уровня Локо и на пушечный выстрел, всё знают что это не тренер для больших задач, должность дали скорее по блату, может в Москве работу искал и Локо предложил молодёжку потренировать. В здравом уме никто ММ на Хохлова менять не будет.
И чем ММ лучше Хохлова? Ни какой игры за зимнюю паузы не выстроили.
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Просто Галактионову стало стыдно на бюджетные денги ерундой страдать, вот и решил уйти
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Ответ S-V-D
И чем ММ лучше Хохлова? Ни какой игры за зимнюю паузы не выстроили.
Согласен, но Хохлов вообще нигде игры не ставил и смысл менять?)
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