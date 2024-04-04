Экс-директор академии «Локо»: «Назначение Хохлова в молодежку могло сказаться на обстановке в клубе. В такой ситуации работать Галактионову непросто»
Владимир Кузьмичев оценил желание Михаила Галактионова уйти из «Локомотива».
«Если брать на отрезке после зимней паузы, то я не увидел какой-то содержательной игры у «Локомотива». Нельзя сказать, что где-то команда теряла очки или вылетала из Кубка из-за невезения или стечения обстоятельств. И матч с «Уралом» не исключение — победа екатеринбуржцев по делу.
При этом нельзя делать виноватым одного Галактионова. Он молодой тренер с перспективой роста. При назначении в «Локо» год с небольшим назад он был шагом вперед по сравнению с немецкими проходимцами, работавшими в клубе до него. И на этом фоне смог мобилизовать команду, здорово проведшую прошлую весну. Но для дальнейшего прогресса ему нужна была в том числе поддержка со стороны руководства.
А зимнее назначение Хохлова в молодежку могло сказаться на обстановке в клубе, потому что для Димы молодежный состав — пройденный этап. И вряд ли бы он согласился идти на эту должность без гарантий, что позже окажется у руля главной команды.
В такой ситуации работать Галактионову непросто. И если он действительно собирается подать в отставку, это серьезный поступок, на который не каждый решится», – сказал бывший директор академии «Локо».