Маурисио Почеттино: «Мы – «Челси» и должны вести себя как «Челси». Молодость или неопытность игроков – не оправдание, требования АПЛ и клуба очень высоки, нет времени расти год или два»

Теги Челси премьер-лига Англия Бернли Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино заявил, что молодой состав «Челси» не является оправданием.

«Челси» дома сыграл вничью с «Бернли» (2:2) в 30-м туре АПЛ. Гости с 40-й минуты играли в меньшинстве.

«Мы много говорили во время игры и после нее, в эти несколько дней. Я согласен с вами по поводу языка тела. Мы видим это с самого начала игры. Мы – «Челси», и мы должны вести себя как «Челси», мы должны вести себя так, как будто хотим принадлежать к большому клубу.

Молодость или неопытность игроков – не оправдание. Мы должны защищать свою эмблему, биться за свой клуб. Мы говорим о потенциально прекрасных игроках, они молоды, но им нужно совершенствоваться гораздо быстрее.

Нет времени расти в течение года или двух лет, потому что Премьер-лига и клуб предъявляют очень высокие требования. Я думаю, это была хорошая неделя, чтобы поговорить о языке тела, энергии, способности справляться с давлением, выступать лучше, делать шаги вперед. Мы можем оправдываться, но завтра нам нужно показать себя, и на поле будут те же самые ребята. Такой у нас состав. Они должны сказать, что мы здесь, что у нас есть характер, и показать, что мы заслуживаем играть в этом удивительном клубе. Болельщики поддержат нас, если мы сделаем это», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

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20 комментариев
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У Пончика даже популизм получается какой-то неубедительный.
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«Такой у нас состав» многозначительно звучит.
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если весь мир АПЛ,то я в нем Челси (
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Ответ Evgen_Hazard
«Такой у нас состав» многозначительно звучит.
Да всё там однозначно. Состав у него слабее чем у Вест Хэма и Астон Виллы. Все это понимают, но пока не хотят признавать.
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Потратить миллиард на игроков уровня второй половины таблицы апл мог только боули
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Молодец Поч. Опытный аппаратный сотрудник. Знает как замылить глаза когда игра и результат не радуют. Говорит постоянно о будущим. Мол, всё будет у нас хорошо. Но потом.))
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То ли в машине агрегаты слабы, то ли надо сменить прокладку между рулем и сиденьем.
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Это уже не Челси, это другая команда, даже логотип на домашнем комплекте поменяли, не говоря уже о тренере, игроков и людей. Мне кажется что у новых владельцев изначально была такая затея, полностью поменять все чтобы команда не ассоциировалась с Абрамовичем
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В какую трясину превратилось Челси за пару лет...
И это ещё не конец...
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Беспричинно отжали клуб у человека, который вывел середнячка в топ АПЛ - вернётесь обратно, откуда начинали.
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всё верно, вы Челси, образца так 99-го года
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так ты начни гонять их на тренировках и не ставь в основу, кто не старается. ещё кстати лайфхак есть. проверь, умеют ли они чеканить.
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Вы - не Челси, а куча бесхарактерных наемников, носящих футболку некогда великого клуба. Настоящий Челси устанавливал рекорд по наименьшему количеству мячей в АПЛ обладал самой длинной беспроигрышной серией домашних матчей. Настоящий Челси вылетал из полуфинала ЛЧ только благодаря лысому судье-клоуну, а когда не вылетал, то побеждал в гостевом финале у одной из сильнейших команд Германии.
У нынешнего состава нет ничего общего с той командой
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