Маурисио Почеттино: «Мы – «Челси» и должны вести себя как «Челси». Молодость или неопытность игроков – не оправдание, требования АПЛ и клуба очень высоки, нет времени расти год или два»

Маурисио Почеттино заявил, что молодой состав «Челси» не является оправданием.

«Челси» дома сыграл вничью с «Бернли» (2:2) в 30-м туре АПЛ. Гости с 40-й минуты играли в меньшинстве.

«Мы много говорили во время игры и после нее, в эти несколько дней. Я согласен с вами по поводу языка тела. Мы видим это с самого начала игры. Мы – «Челси», и мы должны вести себя как «Челси», мы должны вести себя так, как будто хотим принадлежать к большому клубу.

Молодость или неопытность игроков – не оправдание. Мы должны защищать свою эмблему, биться за свой клуб. Мы говорим о потенциально прекрасных игроках, они молоды, но им нужно совершенствоваться гораздо быстрее.

Нет времени расти в течение года или двух лет, потому что Премьер-лига и клуб предъявляют очень высокие требования. Я думаю, это была хорошая неделя, чтобы поговорить о языке тела, энергии, способности справляться с давлением, выступать лучше, делать шаги вперед. Мы можем оправдываться, но завтра нам нужно показать себя, и на поле будут те же самые ребята. Такой у нас состав. Они должны сказать, что мы здесь, что у нас есть характер, и показать, что мы заслуживаем играть в этом удивительном клубе. Болельщики поддержат нас, если мы сделаем это», – сказал главный тренер « » .