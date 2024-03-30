Бартон об увольнении тренера женского «Лестера»: «Оказывается, не все лесбиболистки лижут женские промежности. Только 95%»

Теги Джоуи Бартон премьер-лига Англия женский футбол Лестер соцсети Футбол

Джоуи Бартон высказался об увольнении главного тренера женской команды «Лестера».

Недавно женская команда «Лестера» уволила главного тренера Вилли Кирка из-за отношений с одной из футболисток.

«Беру свои слова обратно. Оказывается, не все лесбиболистки лижут женские промежности.

Только 95% из них», – написал бывший игрок «Манчестер Сити» Джоуи Бартон.

Джоуи Бартон: «Лесбобол никогда не дорастет до мужского футбола. Вы слишком медленные, и ничего не изменить. Это называется «биологическая эволюция»

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60 комментариев
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Ответ MstAndreev
Интересно, что существование женских гандбола, волейбола или тенниса никого не беспокоит. И только женский футбол разносит некоторые мужские пятые точки в клочья)
Может, просто потому, что представительницы перечисленных тобой видов спорта, не требуют таких же зарплат, как у мужиков? И не визжат на каждом шагу об ущемлении их прав?
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Лесбийский секс - это всё равно что кто-то пришёл бы штурмовать врата древнего города с вратами от другого города.
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обычный женоненавистник - как футболист был посредственностью, и как человек остался говном.
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Напоминают тебя с Климовым 😌
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Ответ zhimipe
Лесбийский секс - это всё равно что кто-то пришёл бы штурмовать врата древнего города с вратами от другого города.
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Ответ Великий Алонсо
Напоминают тебя с Климовым 😌
Климов и Риго один и тот же человек,и это напоминает собачку которая лижет свои я#ца
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Ответ Cristiano Ronaldo
Классный мужик, единственный кто гнобит феминисток с их повестками по угнетению мужчин.
нет. он не гнобит их, он высирает в отношении абсолютно кого попало лишь по принципу принадлежности к женскому полу и деятельности в сфере футбола (и не только футбола, кстати)
+16
-6
+10
Ответ Только Крылья
Может, просто потому, что представительницы перечисленных тобой видов спорта, не требуют таких же зарплат, как у мужиков? И не визжат на каждом шагу об ущемлении их прав?
В теннисе требуют, особенно на Шлемах, при этом дамочки играют трехсетовики, мужики - пятисетовики.
+10
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+9
Ну, это уже даже не сексизм, а хамство и глупость
+8
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+7
Интересно, что существование женских гандбола, волейбола или тенниса никого не беспокоит. И только женский футбол разносит некоторые мужские пятые точки в клочья)
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Ответ CHELSEA_2008
Ну ведь не все футболистки феминистки, и не все лесбиянки. Я тоже отчасти женоненавистник, вернее отношусь к женщинам с пренебрежением, но злобы к ним у меня нет абсолютно, только к тем кто наглеет и требует больше прав и преимуществ чем есть у мужчин, ведь это исторически несправедливо.
С пренебрежением к женщинам? Ты псих)
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посмотрел его ленту, а это прям его любимая тема. это называется "фиксация".
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Ответ ZjzoRe
у мужика походу проблемы с башкой
Думаю да. Но они не больше чем у тех кто судит Рубиалеса, справедливости ради 😃
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Ответ It’s my life
Прям аж рыбкой запахло от новости
Ты сейчас про женщин или про пиво с рыбкой Бартона? Определись, кто тебе минусов накидает бгг
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База
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А вот и кринжатина подъехала.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
звучит очень правдоподобно, учитывая то, что он жмет 8 баксов за синюю галочку, Маску (которая при нем стала платной)
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Ответ MstAndreev
Комментарий скрыт
ну по твоей же логике - разносит мужские пятые точки, тебя читать никто не заставляет)
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Ответ MstAndreev
Интересно, что существование женских гандбола, волейбола или тенниса никого не беспокоит. И только женский футбол разносит некоторые мужские пятые точки в клочья)
Совершенно разные нагрузки на организм, поэтому в этих видах женщины вполне хорошо смотрятся, и они популярны.
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Ответ zhimipe
Лесбийский секс - это всё равно что кто-то пришёл бы штурмовать врата древнего города с вратами от другого города.
Ничего себе у тебя фантазия далеко зашла)
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Ответ Зоновский петух
Кажется уже даже местных гомофобов шовинистов тошнит от этого «борца за правду-матку». Сколько ему? Явно за 40. В этом возрасте надо быть умнее.
Неа, не тошнит) Он троллит в далекой британии, вы(не гомофобы и не шовинисты) страдаете с полыханием здесь
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Это на пожизненное тянет за сексизм в Европе
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Комментарий удален пользователем
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