Бартон об увольнении тренера женского «Лестера»: «Оказывается, не все лесбиболистки лижут женские промежности. Только 95%»
Джоуи Бартон высказался об увольнении главного тренера женской команды «Лестера».
Недавно женская команда «Лестера» уволила главного тренера Вилли Кирка из-за отношений с одной из футболисток.
«Беру свои слова обратно. Оказывается, не все лесбиболистки лижут женские промежности.
Только 95% из них», – написал бывший игрок «Манчестер Сити» Джоуи Бартон.
Джоуи Бартон: «Лесбобол никогда не дорастет до мужского футбола. Вы слишком медленные, и ничего не изменить. Это называется «биологическая эволюция»
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