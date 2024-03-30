Бартон об увольнении тренера женского «Лестера»: «Оказывается, не все лесбиболистки лижут женские промежности. Только 95%»

Джоуи Бартон высказался об увольнении главного тренера женской команды «Лестера».

Недавно женская команда « » уволила главного тренера Вилли Кирка из-за отношений с одной из футболисток.

«Беру свои слова обратно. Оказывается, не все лесбиболистки лижут женские промежности.

Только 95% из них», – написал бывший игрок «Манчестер Сити» .

Джоуи Бартон: «Лесбобол никогда не дорастет до мужского футбола. Вы слишком медленные, и ничего не изменить. Это называется «биологическая эволюция»