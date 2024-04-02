Вратарь «Райо Махадаонда» 2 дня не мог тренироваться из-за расистских оскорблений: «Это было отвратительно. Мне помогает психолог»

Вратарь «Райо Махадаонда» высказался о расистских оскорблениях в свой адрес.

Напомним, матч «Сестао Ривер» – « » в третьем дивизионе Испании не был доигран. Судья при счете 2:1 остановил его за несколько минут до конца из-за инцидента, связанного с расизмом.

Вратарь «Райо Махадаонда» , ставший объектом расистских оскорблений фанатов, вступил с ними в стычку на трибунах. Партнеры за футболку оттаскивали 23-летнего сенегальца от болельщиков. После этого главный арбитр встречи удалил Сарра, а его команда покинула поле в знак протеста. Сообщалось, что фанаты кричали Сарру «ты гребанная обезьяна» и «ты гребанное черное дерьмо».

«Это происходит со мной не в первый раз, хотя на этот раз это было не похоже на шутку, это было что-то ужасное, что-то, чего я не мог вынести, что-то отвратительное. Я думаю, Испании пора показать, что она не расистская страна.

Когда я подвергся оскорблениям, моим намерением было спокойно подойти [к фанату], спросить, почему он оскорбляет меня, он не был агрессивен. Я собирался спросить, есть ли у него дети, есть ли у него семья. Он пожилой человек, а взрослые в первую очередь должны подавать пример и не вести себя подобным образом.

Это было ненормально, это накалило атмосферу, и я приношу извинения своей команде и всем остальным. Я не буду так реагировать, если это случится со мной снова. Для меня это полезный опыт.

Наказание [для меня] было бы несправедливым, я в шоке, я не считаю нормальным, когда жертва подвергается наказанию. [Судья] дал мне красную карточку, не спросив, как все произошло. Поэтому я позже пошел в судейскую, чтобы спросить, почему была красная карточка.

Рефери следовало бы расспросить пострадавшего, прежде чем удалять меня с поля. Я не сделал ничего плохого. После игры, час спустя, он спросил меня о том, что произошло. Он поддержал меня, и я за это я благодарен ему», – сказал Сарр.

Голкипер добавил, что последние два дня не мог тренироваться из-за «боли», вызванной этим эпизодом.

«Психолог постоянно мне, она очень хороший человек. С тех пор, как это случилось, она мне очень помогла, она многое сделала для меня», – заявил футболист.