Экс-судья Итурральде о расизме: «Мы видим это каждые выходные. Нужно ужесточать наказания»

Экс-судья Итурральде Гонсалес считает, что за расизм нужно наказывать строже.

Вратарю « » Шейку Сарру на матче с «Сестао Ривер» кричали «обезьяна» и «черное дерьмо». Он бросился на фанатов и вступил в конфликт с судьей. В знак протеста его команда ушла с поля.

Теперь игроку грозит отстранение на срок до 12 матчей, а клубу – техническое поражение со счетом 0:3.

«Если протокол не помогает, его нужно менять. Пока он существует, его нужно уважать. Но мы видим такое каждые выходные.

Нужно ужесточать наказания и не давать этих трех шансов (сейчас в случае расистских оскорблений диктор сначала делает объявление по громкой связи, в случае повторного нарушения игроки уходят в раздевалки, в случае третьего повторения матч приостанавливают – Sports).

Прекрасно понимаю вратаря «Райо» и его команду. Я бы, наверное, поступил бы так же. Но между реакцией и протоколом есть противоречие.

Нужно поставить себя на место того, кого оскорбляют. Как вы отреагируете? Теперь комитет в сложном положении, потому что этот вопрос у всех на устах», – сказал .