Экс-судья Итурральде о расизме: «Мы видим это каждые выходные. Нужно ужесточать наказания»

Теги Ла Лига происшествия судьи Д3 Испания Эдуардо Итурральде Гонсалес Сестао Райо Махадаонда дискриминация Футбол

Экс-судья Итурральде Гонсалес считает, что за расизм нужно наказывать строже.

Вратарю «Райо Махадаонда» Шейку Сарру на матче с «Сестао Ривер» кричали «обезьяна» и «черное дерьмо». Он бросился на фанатов и вступил в конфликт с судьей. В знак протеста его команда ушла с поля.

Теперь игроку грозит отстранение на срок до 12 матчей, а клубу – техническое поражение со счетом 0:3.

«Если протокол не помогает, его нужно менять. Пока он существует, его нужно уважать. Но мы видим такое каждые выходные.

Нужно ужесточать наказания и не давать этих трех шансов (сейчас в случае расистских оскорблений диктор сначала делает объявление по громкой связи, в случае повторного нарушения игроки уходят в раздевалки, в случае третьего повторения матч приостанавливают – Sports).

Прекрасно понимаю вратаря «Райо» и его команду. Я бы, наверное, поступил бы так же. Но между реакцией и протоколом есть противоречие.

Нужно поставить себя на место того, кого оскорбляют. Как вы отреагируете? Теперь комитет в сложном положении, потому что этот вопрос у всех на устах», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.

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15 комментариев
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А здесь в комментах каждый второй уверен, что одного Винисиуса оскорбляют и поэтому виноват именно он. Под каждой новостью о нем какая-то нездоровая ненависть к человеку. Причем сами эти люди наверняка никогда с подобным не сталкивались и понятие не имеют какого это, когда тебе с трибун орут не из-за твоей игры, а просто потому что ты не так выглядишь. Хотя бразилец скорее просто очень активно поднимает проблему в целом. Люди в Испании, которые все это наблюдают в живую признают, что проблема действительно существует.
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+11
обычно охрана выводит маргиналов из общественных заведений, почему на стадионе иначе дела обстоят?
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+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
А здесь в комментах каждый второй уверен, что одного Винисиуса оскорбляют и поэтому виноват именно он. Под каждой новостью о нем какая-то нездоровая ненависть к человеку. Причем сами эти люди наверняка никогда с подобным не сталкивались и понятие не имеют какого это, когда тебе с трибун орут не из-за твоей игры, а просто потому что ты не так выглядишь. Хотя бразилец скорее просто очень активно поднимает проблему в целом. Люди в Испании, которые все это наблюдают в живую признают, что проблема действительно существует.
Просто Вини выносил все топ-клубы АПЛ против которых играл и Барсу, поэтому всегда много обиженных прибегают, хотя к его поведению безусловно тоже есть вопросы
+6
-4
+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
А здесь в комментах каждый второй уверен, что одного Винисиуса оскорбляют и поэтому виноват именно он. Под каждой новостью о нем какая-то нездоровая ненависть к человеку. Причем сами эти люди наверняка никогда с подобным не сталкивались и понятие не имеют какого это, когда тебе с трибун орут не из-за твоей игры, а просто потому что ты не так выглядишь. Хотя бразилец скорее просто очень активно поднимает проблему в целом. Люди в Испании, которые все это наблюдают в живую признают, что проблема действительно существует.
не надо вообще на это реагировать.в любом дерби и похлеще с трибун оскорбляют.профессионал должен оставаться профессионалом,а не ныть о том чего нет.и пора уже понять что кричат с трибун не потому что расисты.а чтобы вывести из себя игрока соперника.и судя по всему им это неплохо удается
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Этот экс арбитр случайно не из бчкашных?)
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Мы видим это каждые выходные. Нужно ужесточать наказания...
или проводить все матчи по будням...
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а чего бчкшники не пишут "он сам виноват", как они делают под новостями о Вини
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Дисквалификация трибун, пару прецедентов и успокоятся
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Руководство Ла Лиге и др. исп. лиг бороться с этим не намерены.
Вот когда политические власти страны заставят их - тогда и будет результат.
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После ухода начал говорить более разумные вещи. При Негрейре про такие вещи не говорил, что странно
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
А здесь в комментах каждый второй уверен, что одного Винисиуса оскорбляют и поэтому виноват именно он. Под каждой новостью о нем какая-то нездоровая ненависть к человеку. Причем сами эти люди наверняка никогда с подобным не сталкивались и понятие не имеют какого это, когда тебе с трибун орут не из-за твоей игры, а просто потому что ты не так выглядишь. Хотя бразилец скорее просто очень активно поднимает проблему в целом. Люди в Испании, которые все это наблюдают в живую признают, что проблема действительно существует.
Ну кричат это именно из-за игры. Просто белого не станут называть белым, это будет выглядеть нелепо, потому кричат совсем другое.
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Ответ хавбек+
обычно охрана выводит маргиналов из общественных заведений, почему на стадионе иначе дела обстоят?
Потому что на стадионе работает стадный рефлекс.Орут взрослые,подхватывают дети и прочие.Охрана порядка на стадионах очень сложный процесс.Нужны другие методы.Вывести со стадиона пару трибун невозможно и они этим пользуются.Испанцам стоит изучить методы других лиг.
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Дисквалификация трибун, пару прецедентов и успокоятся
это глупо из за пары человек закрывать трибуны
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