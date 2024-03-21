«Интер Майами» — «Колорадо Рэпидс»: прогноз на матч 7 апреля 2024, МЛС, регулярный сезон

В воскресенье, 7 апреля, «Интер Майами» дома сыграет с «Колорадо Рэпидс». Поединок состоится в 2:30 по московскому времени, и пройдет в рамках регулярного сезона МЛС.

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Рекомендованные варианты ставок:

X1 или ничья – 1.23;

ТБ 2.5 – 1.73;

ОЗ да – 1.65.

«Интер Майами»

Команда занимает второе место в Восточной конференции, имеет в своем активе 11 очков. «Интер Майами» провел семь игр, трижды выиграл, по два раза сыграл вничью и потерпел поражение. Команда забила 14 голов и пропустила 10 мячей. Отметим, отставание «Интера Майами» от первого места составляет только один балл.

Что касается текущей игровой формы команды, то «Интер Майами» в последних пяти матчах выиграл только две встречи, дважды проиграл и один раз сыграл вничью. Команда не выигрывает на протяжении трех матчей кряду.

Лучший бомбардир команды – Луис Суарес. Уругваец наколотил семь голов в десяти матчах. На втором месте идет Лионель Месси с пятью голами в пяти поединках. Третью строчку занимает Роберт Тейлор с тремя голами в девяти матчах.

Лидирует в списке лучших ассистентов команды все тот же Луис Суарес, отдавший пять ассистов в десяти поединках. На втором месте идет Юлиан Грессель с четырьмя результативными передачами в десяти матчах, а на третьей строчке располагается Лионель Месси с двумя ассистами в пяти поединках. Отметим по два ассиста отдали также Диего Гомес и Серхио Бускетс, оба игрока провели по 9 и 10 игр соответственно.

Прогноз на матч Спортинг – Бенфика

«Колорадо Рэпидс»

«Колорадо» занимает седьмое место в Западной конференции и имеет в своем активе восемь очков. Команда в шести играх по выиграла, сыграла и проиграла по два раза, забила восемь голов и пропустила десять мячей. Отставание от лидирующего «Лос-Анджелес Гэлакси» составляет четыре очка.

В последних пяти матчах команда выиграла и сыграла вничью по два раза, а также потерпела одно поражение.

У команды нет ярко выраженных лидеров по забитым голам. Так, лучший бомбардир команды Джордже Михайлович отличился только двумя мячами в шести встречах. Он же отдал и два ассиста.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Интер Майами» — «Колорадо Рэпидс»

В истории противостояния команд нет очных встреч. Что касается вероятного исхода поединка, то мы, предположим, игра закончится победой «Интера Майами» или ничейным исходом. На вариант «X1 или ничья» «БетБум» дает коэффициент 1.23. Впрочем, для более рисковых игроков букмекер предлагает вариант X1 – c коэффициентом 1.87. Впрочем, похоже, «Интер Майами» переживает игровой кризис и мы не стали бы выбирать такой вариант пари, а сделали бы ставки на ТБ 2.5 (1.73) ОЗ да – 1.65.

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