Брайтон – Арсенал где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 6 апреля
В субботу, 6 апреля, сыграют Брайтон и Арсенал в 32 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Фалмер Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Брайтон – Арсенал
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Прогноз на матч Брайтон – Арсенал
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