Сульшер о трансфере Роналду в 2021-м: «Мы не хотели, чтобы он перешел в «Сити». «МЮ» шел первым и считал, что поступает правильно. Криштиану по-прежнему играл на высшем уровне»

Оле-Гуннар Сульшер описал, как «Манчестер Юнайтед» подписывал Криштиану Роналду.

«Мы никогда не хотели, чтобы он переходил в « ». Мы одержали четыре победы и сыграли вничью, а в сентябре 2021 года возглавили таблицу. К нам присоединились и , а затем мы сделали следующий шаг, подписав .

Казалось, что мы поступаем правильно. Не все сработало должным образом, но в тот момент это было разумным решением. Он был доступен и по-прежнему играл на высшем уровне», – отметил бывший главный тренер « ».