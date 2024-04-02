Сульшер о трансфере Роналду в 2021-м: «Мы не хотели, чтобы он перешел в «Сити». «МЮ» шел первым и считал, что поступает правильно. Криштиану по-прежнему играл на высшем уровне»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Сити премьер-лига Англия Рафаэль Варан Джейдон Санчо Футбол

Оле-Гуннар Сульшер описал, как «Манчестер Юнайтед» подписывал Криштиану Роналду.

«Мы никогда не хотели, чтобы он переходил в «Манчестер Сити». Мы одержали четыре победы и сыграли вничью, а в сентябре 2021 года возглавили таблицу. К нам присоединились Рафаэль Варан и Джейдон Санчо, а затем мы сделали следующий шаг, подписав Криштиану.

Казалось, что мы поступаем правильно. Не все сработало должным образом, но в тот момент это было разумным решением. Он был доступен и по-прежнему играл на высшем уровне», – отметил бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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63 комментария
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неизвестно, как бы у ОГС пошло дальше, не подпиши они старого Роналду, в дополнение к старому Кавани. но САФ с Вудвордом решили, что Кришти надо брать
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Ответ Real_v_dushe
Холанда, который до мяча касается менее 10 раз за матч как-то не усадил, а Роналду бы усадил? Смешно. Сити выиграл бы ЛЧ на год раньше с Роналду, так что мы, болельщики Мадрида, благодарны Фергюсону, что он помешал этому союзу состояться.
Холланд быстрее и физически сильнее Роналду. Не смеши меня. Роналду не мог убежать ни от одного сильного защитника в АПЛ.
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Я помню тогда не хотел чтобы он возвращался в МЮ и АПЛ потому что это был уже шаг назад, лучше доиграл бы последний сезон по контракту в Ювентусе, а там может и в Баварию перешёл на место Левандовски. А после срача в МЮ мюнхенцы уже не хотели его брать.
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Сульшер очень и очень толератно говорит о самых неразумных поступках (уже прошлого менеджмента) МЮ!
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У Сульшера постоянно сквозят намеки на то, что Роналду ему обломал все. Но виноват в любом случае тренер, потому как если Криштиану не вписывается в его тактику, значит пусть сидит на скамейке. А если не можешь с ним совладать, то для топ клуба ты не создан.
+11
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Ответ Любезный Коссутий
неизвестно, как бы у ОГС пошло дальше, не подпиши они старого Роналду, в дополнение к старому Кавани. но САФ с Вудвордом решили, что Кришти надо брать
Как грустно становится от того, что у Кавани карьера закончилась на Олд Траффорде с приходом Роналду.
Как бы Эдинсон был к месту в паре с Расмусом
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Ответ gPk
Согласен..Тогда Роналду в одиночку угробил Юнайтед занявший 2-ое место в АПЛ и опустил его на 6-ое место)_))
Только есть один нюанс. Роналду уже больше года нет в команде,а МЮ все еще на 6 месте.
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Ответ Real_v_dushe
Сульшера кто-нибудь захотел видеть тренером после его увольнения? - вот и весь ответ на вопрос о том, что он был за тренер.
После МЮ ни Роналду ни Сульшер оказались никому не нужны (СА не считается), по факту
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Да, эпичный был развод от Мендеша. Высший класс.
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Ответ gPk
Согласен..Тогда Роналду в одиночку угробил Юнайтед занявший 2-ое место в АПЛ и опустил его на 6-ое место)_))
Factos! (c)
+4
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+3
Ответ Любезный Коссутий
неизвестно, как бы у ОГС пошло дальше, не подпиши они старого Роналду, в дополнение к старому Кавани. но САФ с Вудвордом решили, что Кришти надо брать
Было бы интересно глянуть его в Сити тех времен. Пару-три года ништяк провел бы, сейчас бы передавал корону Холланду. Он не задумываясь принял предложение САФа, но его опрокинули как всех до него высококлассных игроков. Кришу уже давно ни о чем в футболе думать, он всех выиграл же👑
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Ответ gPk
Самое смешное что будучи моложе на 2 года и не играя матчи у него на 58 голевых действий больше ,при этом на 162 матча меньше..Это ли не унижение для португальского кринжа?)
В эпоху Эвребе-Негрейры и с тем тяжелейшим допингом, которым его с детства качали в бчк, он мог бы и получше стату иметь.
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Ответ kliker
Конечно, выбираяиз МС и МЮ, Роналду надо было тогда идти в МС к Гвардиоле, потому что хороший тренер любому игроку команды найдёт победное место в составе, а Тен Хаги и Сульшеры - не тренеры, что и доказали своей работой.
Пеп его бы усадил на лавку. Без вариантов.
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Ответ Cristiano Ronaldo
И к статистике его никто даже и близко не приблизился из нынешних поленьев)
Бруну в сезоне 20/21 - выбил 30+ голевых действий
Рэшфорд в сезоне 22/23 - выбил под 40 голевых действий

Точно «никто»?
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Решал там явно не Оле по трансферу а САФ и Вудворт .
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Ответ Real_v_dushe
Неправда, если он в том МЮ столько забил, то в Сити он бы забил точно 50 голов за сезон. Проблема МЮ была не в Роналду и этот сезон это ещё раз чётко показал. Состояние сегодняшнего МЮ - абсолютно худшее за 35 лет, за 35 лет!!! Норг более ограниченный игрок, чем Роналду, даже в его пенсионные годы. При этом он лучше Роналду, как завершитель был год назад, но только год назад!! не сегодня, сегодня Холланд хуже много кого, это худший Холланд с момента его дебюта в Дортмунде и уж точно на его месте даже сегодняшний Роналду забил бы больше голов.
Почему этот сезон показателен, а не прошлый, когда клуб после его ухода занял 3 место, выиграл первый трофей за 5 лет и еще сыграл в одном финале? В этом сезоне аномальное число травм. Плюс сезон еще не окончен. Будет еще один финал кубка.

Сегодняшний Роналду не доигрывал бы матчи до конца. Он еле передвигает ноги. Его уровень - чемпионат верблюдов. Кстати, как там у него с чемпионством?
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Да уж, Сито премного благодарны землякам за такую величайшую услугу
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Ответ Макс Голубцов
Как грустно становится от того, что у Кавани карьера закончилась на Олд Траффорде с приходом Роналду. Как бы Эдинсон был к месту в паре с Расмусом
Кавани, в его втором сезоне в МЮ, стал существенно чаще травмироваться, и играл намного меньше, чем в первом. он вряд ли дождался бы Хейлунда, в МЮ, которому, на тот момент, было 17 лет))

Оле тоже хотел молодого форварда, в пару к Кавани (о чем говорил в интервью), что вполне логично, а ему купили Роналду))
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Да, согласен , что тогда Роналду в одиночку затащил МЮ в плей-офф ЛЧ.
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Ответ gPk
Ну рояльку он всю карьеру унижал ,думаю ему будет достаточно... Кстати ,а зачем ты тему на Месси перевел ,если речь о Роналду в новости?)Комплексы?
Хорошо, что ты не отрицаешь неспортивность достижений алчного арга, это даёт надежду, что ты не обречён
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Ответ Real_v_dushe
В эпоху Эвребе-Негрейры и с тем тяжелейшим допингом, которым его с детства качали в бчк, он мог бы и получше стату иметь.
Ну рояльку он всю карьеру унижал ,думаю ему будет достаточно...
Кстати ,а зачем ты тему на Месси перевел ,если речь о Роналду в новости?)Комплексы?
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И куда это вас привело , глупцы . (с)
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Ответ Real_v_dushe
Там твой чипсоед даже не играет в футбол, сбегай ему подоржник приложи, а то он из лазарета всё никак не выйдет. Там Интер Майями стоит уже на грани банкротства (2 клуба довести до финансовой ручки - это достижение, в случае американцев так вообще за полгода до ручки их довёл), а тебя всё Роналду колышет.
Заметь что я ни слова о Месси не писал)))
Поэтому ты знатненько так обкекался)
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Ответ Real_v_dushe
Потому что в этот сезон есть серьёзная проблема мотивации у норга, норг реально не особо уже хочет играть в Сити. Роналду никогда бы так к делу не относился. Может он это сможет преодолеть, кто знает, но меня лично его игра ни в каком виде не впечатляет и я вижу чётко, что он хуже стал, как футболист. В случае Роналду Сити имел бы точно очень мотивированного футболиста, который бы помог и ментально игрокам не развалиться, как они развалились на Бернабеу, в принципе не допустить такого. И в Сити подобраны остальные футболисты, которые по своему отношению к делу, тренировкам, матчам очень схожи с Роналду. Поэтому я уверен, что у него бы очень хорошо получилось всё в Сити 2 года назад.
"оналду никогда бы так к делу не относился"
В это время кринжалду наплевал на партнеров и пропустил предсезонку команды в надежде что ему найдут клуб.
ПрофессиОНАЛ великй))№)№)
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Ответ Real_v_dushe
Вам виднее, я же говорю, вам было лучше видеть эпичнейшую победу Реала в ЛЧ, чем чтобы Роналду успешно сыграл в сезоне с Сити, не надо повторяться)))
Фанаты 0+0 в плей-офф чм в каких-то иллюязиях живут..Пепу нужен был Роналду..Ага..Чтобы на поле появился нарцисс который свои интересы ставит выше командных в команде Пепа.Вы сами то верите в это?)
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Ответ Real_v_dushe
Смешно о том, какой он скоростун, Роналду был на 2,5-3 км/час его быстрее в его годы))) А сейчас Холанд ничем не лучше играет, чем многомиллионное датское полено МЮ и как-то его никто на лавку не садит, 1 голевая игра в месяц, толку на поле 0, но вот он продолжает там почему-то находиться и никто об этом не говорит при этом.
совершенно неважно каким Роналду был в его годы. В МЮ он вернулся пенсионером, который мог играть только на чистых мячах. В итоге с ним в составе клуб меньше забил и больше пропустил. Со 2 места рухнули на 6. Без вариантов.

В свой первый сезон Холланд побил вечный рекорд Ширера. Роналду и близко никогда не демонстрировал подобной прыти в АПЛ.
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Ответ Заяцволк
Да уж, Сито премного благодарны землякам за такую величайшую услугу
Это точно)
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Ответ Sergeant Squirting
Я помню тогда не хотел чтобы он возвращался в МЮ и АПЛ потому что это был уже шаг назад, лучше доиграл бы последний сезон по контракту в Ювентусе, а там может и в Баварию перешёл на место Левандовски. А после срача в МЮ мюнхенцы уже не хотели его брать.
В Баварий бы вписался бы, но Мю действительно без причины взяли его. Хотя о чем речь когда они Антони потом ещё взяли)
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Ответ Real_v_dushe
Глупое решение Роналду, конечно. Состояние МЮ не позволяло бороться ни за какие серьёзные трофеи.
Комментарий удален модератором
Ответ Real_v_dushe
Не поверишь, но я на самом очень рад, что так произошло, хоть и сочувствую португальцу и МЮ, что у них так всё произошло. Роналду мог играть в Сити и то, что он не перешёл в Сити помогло Реалу выиграть ЛЧ. Против Сити с Роналду мы бы проиграли без вариантов в 1/2 той эпичнейшей для нас ЛЧ. Но это, конечно, эпик, что вы, бчкшники, предпочитаете даже победу Реала в ЛЧ лишь бы Роналду потерпел неудачу)))
Пепу это позорище не нужно было.Это раз.
Два.Мне абсолютно плевать кто выиграет ЛЧ если Барселона уже вылетела.Хоть Реал,хоть Сити ,хоть Грасхоппер
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