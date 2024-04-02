Сульшер о трансфере Роналду в 2021-м: «Мы не хотели, чтобы он перешел в «Сити». «МЮ» шел первым и считал, что поступает правильно. Криштиану по-прежнему играл на высшем уровне»
Оле-Гуннар Сульшер описал, как «Манчестер Юнайтед» подписывал Криштиану Роналду.
«Мы никогда не хотели, чтобы он переходил в «Манчестер Сити». Мы одержали четыре победы и сыграли вничью, а в сентябре 2021 года возглавили таблицу. К нам присоединились Рафаэль Варан и Джейдон Санчо, а затем мы сделали следующий шаг, подписав Криштиану.
Казалось, что мы поступаем правильно. Не все сработало должным образом, но в тот момент это было разумным решением. Он был доступен и по-прежнему играл на высшем уровне», – отметил бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Как бы Эдинсон был к месту в паре с Расмусом
Рэшфорд в сезоне 22/23 - выбил под 40 голевых действий
Точно «никто»?
Сегодняшний Роналду не доигрывал бы матчи до конца. Он еле передвигает ноги. Его уровень - чемпионат верблюдов. Кстати, как там у него с чемпионством?
Оле тоже хотел молодого форварда, в пару к Кавани (о чем говорил в интервью), что вполне логично, а ему купили Роналду))
Кстати ,а зачем ты тему на Месси перевел ,если речь о Роналду в новости?)Комплексы?
Поэтому ты знатненько так обкекался)
В это время кринжалду наплевал на партнеров и пропустил предсезонку команды в надежде что ему найдут клуб.
ПрофессиОНАЛ великй))№)№)
В свой первый сезон Холланд побил вечный рекорд Ширера. Роналду и близко никогда не демонстрировал подобной прыти в АПЛ.
Два.Мне абсолютно плевать кто выиграет ЛЧ если Барселона уже вылетела.Хоть Реал,хоть Сити ,хоть Грасхоппер