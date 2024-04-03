Сульшер о Роналду: «Он заслужил возможность вернуться в «МЮ» и забил 24 гола в первом сезоне. Криштиану смотрелся мощно в нашей команде и достоин большего признания»

Оле-Гуннар Сульшер считает, что Криштиану Роналду в «МЮ» хорошо себя проявил.

«Его второй дебют пришелся на игру с «Ньюкаслом», и это был один из самых зажигательных дней на « ». Роналду забил два гола.

Он заслужил эту возможность вернуться. Он забил 24 гола в первом сезоне. Он заслуживает большего признания, чем то, которое он получает. Он по-прежнему один из лучших бомбардиров в мире. В нашей команде он смотрелся мощно», – сказал бывший главный тренер « ».