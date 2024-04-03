Сульшер о Роналду: «Он заслужил возможность вернуться в «МЮ» и забил 24 гола в первом сезоне. Криштиану смотрелся мощно в нашей команде и достоин большего признания»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Оле-Гуннар Сульшер Олд Траффорд премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Оле-Гуннар Сульшер считает, что Криштиану Роналду в «МЮ» хорошо себя проявил.

«Его второй дебют пришелся на игру с «Ньюкаслом», и это был один из самых зажигательных дней на «Олд Траффорд». Роналду забил два гола.

Он заслужил эту возможность вернуться. Он забил 24 гола в первом сезоне. Он заслуживает большего признания, чем то, которое он получает. Он по-прежнему один из лучших бомбардиров в мире. В нашей команде он смотрелся мощно», – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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24 комментария
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Зато Тен Хагу так не показалось, в итоге за почти полный сезон лучшие бомбардиры - юный Хейлунд, загорелый депутат Рашфорд и опорник Мактоминей, которые даже на троих меньше забили, чем один Криш (по 7 каждый)
+32
-8
+24
Ответ Павел Швецов
Зато Тен Хагу так не показалось, в итоге за почти полный сезон лучшие бомбардиры - юный Хейлунд, загорелый депутат Рашфорд и опорник Мактоминей, которые даже на троих меньше забили, чем один Криш (по 7 каждый)
Чекнул таблицу нынешнюю, 6 место, разница забитых/пропущенных НОЛЬ(40/40). Вот это приколдес, наверное это оправиться не могут до сих пор после КР, да, болелы МЮ?))
+23
-5
+18
В Сити выиграл бы лч и забил бы больше я как фан МЮ и сторонник Роналду
+16
-7
+9
Ответ Street Fighter
Также плохо, как и у команды в сезоне, когда пришел Роналду. МЮ был 2-ой, пришел Роналду — МЮ стал 6-ой.
Без Роналду также 6-е.
С Роналду хотя бы плей-офф ЛЧ вышли,без него 4-е в группе с Копенгагеном и Галатасараем.
+10
-3
+7
Ответ Насир
В Сити выиграл бы лч и забил бы больше я как фан МЮ и сторонник Роналду
В Сити он присел бы на лавку после первого бы своего психоза , а после пропуска предсезонки отправился бы в молодёжку .
+6
-3
+3
Ответ bat90
Депутат, у которого был 34+9, где он сейчас?) (особенно после нового контракта)
Где он конкретно сейчас мне неизвестно, но живет он в Манчестере
+4
-1
+3
Величайший игрок в истории МЮ
+6
-3
+3
Ответ Street Fighter
Угу, вот только этот депутат сделал 34+9 в сезоне, когда португальца выгнали, как раз после того, когда «Тен Хагу так не показалось». Но об этом ты тактично умолчал
А теперь как дела у депутата, и всей атаки в целом?
+8
-6
+2
Ответ Street Fighter
Угу, вот только этот депутат сделал 34+9 в сезоне, когда португальца выгнали, как раз после того, когда «Тен Хагу так не показалось». Но об этом ты тактично умолчал
Депутат, у которого был 34+9, где он сейчас?) (особенно после нового контракта)
+3
-1
+2
Ответ Ilya Chistyakov
Чекнул таблицу нынешнюю, 6 место, разница забитых/пропущенных НОЛЬ(40/40). Вот это приколдес, наверное это оправиться не могут до сих пор после КР, да, болелы МЮ?))
при чём, кажется, половина от 40 это героические спасения Каземиро и Мактома
+2
0
+2
Ответ Павел Швецов
Зато Тен Хагу так не показалось, в итоге за почти полный сезон лучшие бомбардиры - юный Хейлунд, загорелый депутат Рашфорд и опорник Мактоминей, которые даже на троих меньше забили, чем один Криш (по 7 каждый)
Что же вы через сезон прыгнули ? Этот сезон сгубили травмы . Прошлый сезон кто был лучшим по голам ? Правильно - Решфорд .
+2
0
+2
Ответ Таисия Пастухова
а как вы в реальной жизни с таким вот чувством юмора живете?
Хорошо, меня всё устраивает)
А вы как с таким вот «желанием подушнить» живете?
+1
0
+1
Рону не надо было возвращаться в эту МЮ... Лучше надо было перейти в клубе по проще и стабильно играть...
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0
Ответ Клей Томпсон
при чём, кажется, половина от 40 это героические спасения Каземиро и Мактома
Раньше английским аналогом Спартака был беспросветный Арсенал, теперь за этот титул бьются МЮ с Челси. Да, времена меняются..)
0
0
0
Ответ Ilya Chistyakov
Чекнул таблицу нынешнюю, 6 место, разница забитых/пропущенных НОЛЬ(40/40). Вот это приколдес, наверное это оправиться не могут до сих пор после КР, да, болелы МЮ?))
травмы
0
0
0
Ответ Street Fighter
Угу, вот только этот депутат сделал 34+9 в сезоне, когда португальца выгнали, как раз после того, когда «Тен Хагу так не показалось». Но об этом ты тактично умолчал
Это не считается у них .
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0
Ответ Клей Томпсон
при чём, кажется, половина от 40 это героические спасения Каземиро и Мактома
Каземиро? Который проваливает этот сезон? Который постоянно на травмах, а когда играет, то не успевает и привозит?

Вот как раз-таки МЮ на дне именно потому, что Каз сдал и не дает того, что давал в том сезоне
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Ответ Фанат спорта01
Без Роналду также 6-е. С Роналду хотя бы плей-офф ЛЧ вышли,без него 4-е в группе с Копенгагеном и Галатасараем.
Хорошо манипулируешь фактами) Я тоже так могу, смотри:

Без Роналду было 3 место в 22/23
С Роналду было 0:4 от Брайтона, 1-9 за 2 матча от Ливерпуля
С Роналду было 58 очков, а без него в сезоне 20/21 — 74 (2 место) и в сезоне 22/23 — 75 (3 место)
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0
Ответ Павел Швецов
Зато Тен Хагу так не показалось, в итоге за почти полный сезон лучшие бомбардиры - юный Хейлунд, загорелый депутат Рашфорд и опорник Мактоминей, которые даже на троих меньше забили, чем один Криш (по 7 каждый)
Зато как прессингуют!!!
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0
0
Ответ Насир
В Сити выиграл бы лч и забил бы больше я как фан МЮ и сторонник Роналду
Окажись Рон в Сити, то, до сих пор играл-бы там, и каждый сезон становился-бы лучшим бомбардиром в такой доминирующей команде, попутно зацепив пару ЛЧ.
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