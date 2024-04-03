Сульшер о Роналду: «Он заслужил возможность вернуться в «МЮ» и забил 24 гола в первом сезоне. Криштиану смотрелся мощно в нашей команде и достоин большего признания»
Оле-Гуннар Сульшер считает, что Криштиану Роналду в «МЮ» хорошо себя проявил.
«Его второй дебют пришелся на игру с «Ньюкаслом», и это был один из самых зажигательных дней на «Олд Траффорд». Роналду забил два гола.
Он заслужил эту возможность вернуться. Он забил 24 гола в первом сезоне. Он заслуживает большего признания, чем то, которое он получает. Он по-прежнему один из лучших бомбардиров в мире. В нашей команде он смотрелся мощно», – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед».
С Роналду хотя бы плей-офф ЛЧ вышли,без него 4-е в группе с Копенгагеном и Галатасараем.
А вы как с таким вот «желанием подушнить» живете?
Вот как раз-таки МЮ на дне именно потому, что Каз сдал и не дает того, что давал в том сезоне
Без Роналду было 3 место в 22/23
С Роналду было 0:4 от Брайтона, 1-9 за 2 матча от Ливерпуля
С Роналду было 58 очков, а без него в сезоне 20/21 — 74 (2 место) и в сезоне 22/23 — 75 (3 место)