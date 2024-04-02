Салиба и Габриэл назвали Мбаппе лучшим игроком мира. Винисиуса бразилец поставил на 2-е место

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Арсенал Килиан Мбаппе Габриэл Магальяэс Винисиус Жуниор Вильям Салиба Футбол

Вильям Салиба и Габриэл Магальяэс высоко оценили навыки Килиана Мбаппе.

Ведущий развлекательной программы задал футболистам «Арсенала» вопрос: «Кто сейчас, по мнению Вильяма, лучший игрок мира?»

Ответ они должны были написать на специальных досках, при этом не договариваясь между собой. Оба игрока указали одну и ту же фамилию: Мбаппе.

«Я его [Вильяма] знаю. Я пытался...» – сказал бразилец, стуча пальцем по виску.

Салиба подтвердил, что действительно считает француза лучшим футболистом мира на данный момент. Габриэл согласился и отметил, что на втором месте у него Винисиус Жуниор.

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7 комментариев
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Ответ Алешка Терминатор
Хорошо, что Мабппе тоже книга. А то бы получился оголтелый расизм.
Как ты умудрился 9,5 тыс. минусов набрать))
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Преднамерено раздутый пузырь лжи Родриго найдётся место в основе и его ни за что не продадут ясно кто это распространяет!!!
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Ответ Алешка Терминатор
Я очень сильно умнее местных детей, поэтому по существу в дискуссии они мне возразить не умеют. И своё негодование выражают минусом. Ну, и большим пальцем ноги в ботинке тоже, наверное, шевелят в знак протеста.
У тебя был ник на 150 000 + попроси тебя помиловать, разменяв этот ник на тот. Адрес почты есть в контатках сайта
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Ответ Алешка Терминатор
Я очень сильно умнее местных детей, поэтому по существу в дискуссии они мне возразить не умеют. И своё негодование выражают минусом. Ну, и большим пальцем ноги в ботинке тоже, наверное, шевелят в знак протеста.
Не успел прочитать твой ответ
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