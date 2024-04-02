Салиба и Габриэл назвали Мбаппе лучшим игроком мира. Винисиуса бразилец поставил на 2-е место
Вильям Салиба и Габриэл Магальяэс высоко оценили навыки Килиана Мбаппе.
Ведущий развлекательной программы задал футболистам «Арсенала» вопрос: «Кто сейчас, по мнению Вильяма, лучший игрок мира?»
Ответ они должны были написать на специальных досках, при этом не договариваясь между собой. Оба игрока указали одну и ту же фамилию: Мбаппе.
«Я его [Вильяма] знаю. Я пытался...» – сказал бразилец, стуча пальцем по виску.
Салиба подтвердил, что действительно считает француза лучшим футболистом мира на данный момент. Габриэл согласился и отметил, что на втором месте у него Винисиус Жуниор.