Маркизио о Мбаппе: «У Анчелотти не возникнет проблем, чтобы объединить все таланты «Реала». Он уже делал это: посмотрите на его прошлые составы»

Клаудио Маркизио считает, что Карло Анчелотти сработается с Килианом Мбаппе.

Считается, что французский нападающий перейдет в « » этим летом по истечении срока договора с « ».

«Думаю, что был бы очень рад, и у него бы не возникло проблем, чтобы объединить все таланты «Реала».

Он уже делал это: посмотрите на его прошлые составы», – сказал бывший полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио.

Зарплата Мбаппе в «Реале», как вписаться в ФФП: главное о контракте Килиана