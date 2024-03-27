Маркизио о Мбаппе: «У Анчелотти не возникнет проблем, чтобы объединить все таланты «Реала». Он уже делал это: посмотрите на его прошлые составы»
Клаудио Маркизио считает, что Карло Анчелотти сработается с Килианом Мбаппе.
Считается, что французский нападающий перейдет в «Реал» этим летом по истечении срока договора с «ПСЖ».
«Думаю, что Карло Анчелотти был бы очень рад, и у него бы не возникло проблем, чтобы объединить все таланты «Реала».
Он уже делал это: посмотрите на его прошлые составы», – сказал бывший полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио.
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Менталитет каталонский 😁
Кстати, если не болеешь за Реал, что так много пишешь о королевском клубе? Переживаешь или завидуешь? 😆
Помните как Лапорта обманывал кулесов, что купит Мбаппе)
Если честно, чем болеть за ЦСКА лучше вообще не интересоваться футболом. Особенно после того, как Зенит их не понимает уже много лет)
Особенно Регина беспокоится 😆