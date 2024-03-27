Маркизио о Мбаппе: «У Анчелотти не возникнет проблем, чтобы объединить все таланты «Реала». Он уже делал это: посмотрите на его прошлые составы»

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Клаудио Маркизио Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Клаудио Маркизио считает, что Карло Анчелотти сработается с Килианом Мбаппе.

Считается, что французский нападающий перейдет в «Реал» этим летом по истечении срока договора с «ПСЖ».

«Думаю, что Карло Анчелотти был бы очень рад, и у него бы не возникло проблем, чтобы объединить все таланты «Реала».

Он уже делал это: посмотрите на его прошлые составы», – сказал бывший полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио.

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23 комментария
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Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
зачем так грубо?! молодой выносливый парень правильный выбор РМ
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Не только Маркизио надеется на таланты Анчелотти.
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Вы заметили, что у Регина плюсы только на ветках Барсы)

Менталитет каталонский 😁
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Ответ Predator87
так я и не болею за реал если что))это болелы реала любят когда у них команда без воспитанников играет)
Васкес, Карваль, Хоселу - это кто первый пришел ум.
Кстати, если не болеешь за Реал, что так много пишешь о королевском клубе? Переживаешь или завидуешь? 😆
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Обратите внимание как ягодичные жилы рвут и доказывают, что Мбаппе не нужен Реалу 😁

Помните как Лапорта обманывал кулесов, что купит Мбаппе)
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Ответ Vlad Zhadejko
Он, как и любой другой тренер, ограничен, максимум, что он может сделать с этими жвачками, так это наладить атмосферу в упаковке
Ну да… есть неограниченный Хави, который вылетел из 4 еврокубков за 2 сезона 😆
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Ответ Predator87
по мне лучше бы он с молодыми так работал.а то не нормально когда в реале нет ни одного воспитанника.неужели болельщикам это нравится???
Тебе же нравится)
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Ответ Predator87
так я и не болею за реал если что))это болелы реала любят когда у них команда без воспитанников играет)
ЦСКА? Вот и болей за лошадок… 😆

Если честно, чем болеть за ЦСКА лучше вообще не интересоваться футболом. Особенно после того, как Зенит их не понимает уже много лет)
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Ответ hakalesmaeel
Больше всего пострадает наверное Камавинга
ага,прямой конкурент по позиции
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Больше всего переживают ягодичные, которые считают, что Анчелотти не справится.

Особенно Регина беспокоится 😆
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Регина уже тут как тут 😆
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Больше всего пострадает наверное Камавинга
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Всё же интересно как Анчи разместит вместе Вини и Мбаппе.
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И все-таки, куда девать злобного бразила?
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