Эррера о Мбаппе и «Реале»: «Было неизбежно, что Килиан окажется в лучшем клубе в истории футбола. Их пути должны были пересечься»
Андер Эррера высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».
«Конечно, я вижу его в «Реале». Рано или поздно их пути должны были пересечься. Было неизбежно, что Мбаппе окажется в самом крупном клубе в истории футбола.
Я воспитанник «Сарагосы», я играл за «Юнайтед» и «ПСЖ», но нельзя отрицать очевидное. Лучшие игроки в истории должны быть связаны с лучшим клубом в истории, и это «Реал Мадрид», – сказал полузащитник «Атлетика» в эфире El Chiringuito.
Понимаете масштаб, детишки?