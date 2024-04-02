Эррера о Мбаппе и «Реале»: «Было неизбежно, что Килиан окажется в лучшем клубе в истории футбола. Их пути должны были пересечься»

Андер Эррера высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

«Конечно, я вижу его в «Реале». Рано или поздно их пути должны были пересечься. Было неизбежно, что окажется в самом крупном клубе в истории футбола.

Я воспитанник «Сарагосы», я играл за «Юнайтед» и « », но нельзя отрицать очевидное. Лучшие игроки в истории должны быть связаны с лучшим клубом в истории, и это « », – сказал полузащитник « » в эфире El Chiringuito.