Эррера о Мбаппе и «Реале»: «Было неизбежно, что Килиан окажется в лучшем клубе в истории футбола. Их пути должны были пересечься»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Атлетик лига 1 Франция Ла Лига Андер Эррера Килиан Мбаппе Футбол

Андер Эррера высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

«Конечно, я вижу его в «Реале». Рано или поздно их пути должны были пересечься. Было неизбежно, что Мбаппе окажется в самом крупном клубе в истории футбола. 

Я воспитанник «Сарагосы», я играл за «Юнайтед» и «ПСЖ», но нельзя отрицать очевидное. Лучшие игроки в истории должны быть связаны с лучшим клубом в истории, и это «Реал Мадрид», – сказал полузащитник «Атлетика» в эфире El Chiringuito.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё так. Королевский клуб - вершина. Кубков ЛЧ больше, чем у всех участников 1/4 вместе взятых.

Понимаете масштаб, детишки?
+50
-14
+36
Ответ Qarasik
Всё так. Королевский клуб - вершина. Кубков ЛЧ больше, чем у всех участников 1/4 вместе взятых. Понимаете масштаб, детишки?
Мадрид - безальтернативно самый престижный и успешный клуб в истории футбола. Просто факт.
+35
-5
+30
Вроде баск, а говорит на древнем базированном
+27
-9
+18
Ответ King Ragnar
Вроде баск, а говорит на древнем базированном
Всего лишь объективный Баск.
0
0
0
Ответ Qarasik
Всё так. Королевский клуб - вершина. Кубков ЛЧ больше, чем у всех участников 1/4 вместе взятых. Понимаете масштаб, детишки?
особенно в том году с Ман Сити он показал всё своё величие
0
0
0
Ответ Ударим Рок
Ревл действительно вершина футбола, это даже не обсуждается.
Не получилось плюсиков собрать? Бывает)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий