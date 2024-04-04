Сотрудник стадиона «Спартака» помешал предматчевому ритуалу Медведева, пнув мяч перед главой правления «Зенита»
Сотрудник «Лукойл Арены» помешал предматчевому ритуалу Александра Медведева.
Перед каждым матчем «Зенита» председатель правления клуба на удачу отправляет три мяча в центральный круг.
Однако перед вчерашней игрой ему помешал сотрудник стадиона с эмблемой «Спартака» на куртке, пнув один из мячей, в результате чего произошла небольшая перепалка. В конечном счете Медведев исполнил свой ритуал.
Вчера «Спартак» принимал сине-бело-голубых в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2). Ответная игра пройдет в апреле в Санкт‑Петербурге.
Понятия не имел , что у Медведева в 68 лет такая экипировка лихая ))
Он до конца матча в таком виде или после ритуала переоблачается в директорское ?
И,главное,в случае кипиша убегать,поджав хвост