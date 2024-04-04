Сотрудник стадиона «Спартака» помешал предматчевому ритуалу Медведева, пнув мяч перед главой правления «Зенита»

Сотрудник «Лукойл Арены» помешал предматчевому ритуалу Александра Медведева.

Перед каждым матчем « » председатель правления клуба на удачу отправляет три мяча в центральный круг.

Однако перед вчерашней игрой ему помешал сотрудник стадиона с эмблемой «Спартака» на куртке, пнув один из мячей, в результате чего произошла небольшая перепалка. В конечном счете Медведев исполнил свой ритуал.

Вчера « » принимал сине-бело-голубых в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2). Ответная игра пройдет в апреле в Санкт‑Петербурге.