Сотрудник стадиона «Спартака» помешал предматчевому ритуалу Медведева, пнув мяч перед главой правления «Зенита»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Медведев Лукойл Арена Спорт-Экспресс Футбол

Сотрудник «Лукойл Арены» помешал предматчевому ритуалу Александра Медведева.

Перед каждым матчем «Зенита» председатель правления клуба на удачу отправляет три мяча в центральный круг.

Однако перед вчерашней игрой ему помешал сотрудник стадиона с эмблемой «Спартака» на куртке, пнув один из мячей, в результате чего произошла небольшая перепалка. В конечном счете Медведев исполнил свой ритуал.

Вчера «Спартак» принимал сине-бело-голубых в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2). Ответная игра пройдет в апреле в Санкт‑Петербурге.

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35 комментариев
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Новость, которую мы заслужили
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пэдро пэдро пэдро пэдроооо пээээ
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В итоге, срыв ритуала пошел на пользу
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Его борьба
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Ответ cektor
пэдро пэдро пэдро пэдроооо пээээ
У болел Спартака при прослушивании этой песни вьетнамские флэшбэки скоро будут))
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Ну как , помогло?
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Сотрудник спас Спартак от третьего гола. Надо было все три пинать. 😊
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Это был спартаковский дух. Незнамо откуда он появляется, натворит непонятных делишек, и тут же неизвестно куда сливается.
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Очередная провокация от мясных. Эпизод не случайный.
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Ля он кр.са...
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Ответ PIT-BUL
Новость серьезная. Ждём спустя годы. Мальчик который пнул мяч где он сейчас
Какой он мальчик, полголовы лысая. В мелочах и то напакостить надо, в этом и "величие" народного клуба.
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Ответ Северный болельщик
В итоге, срыв ритуала пошел на пользу
А у Спартака только один ритуал- кому-нибудь нагадить больше лошади...
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Ответ Элдор ШоуУродов
Новость, которую мы заслужили
Очень познавательно !
Понятия не имел , что у Медведева в 68 лет такая экипировка лихая ))
Он до конца матча в таком виде или после ритуала переоблачается в директорское ?
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Как же низко пал клуб, сотрудники которого занимаются такими мелкими вещами. Хотя, в своих глазах он ,наверняка, свой поступок оценивает на уровне Гастелло или Мересьева.
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Ответ Owen_the_Simple
Его борьба
Их борьба ))
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Ответ Антон Фалафель
Этот дед вообще адекватный? На своём поле играй в свои ритуалы.
Ваш дурачок штанги по всей стране целовал.
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Ответ Северный болельщик
В итоге, срыв ритуала пошел на пользу
Не на пользу пошел, без этого Зенит бы 3 гола забил.
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Теперь понятно, почему Зенит запорол первый тайм.
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Ответ prus_3
Это был спартаковский дух. Незнамо откуда он появляется, натворит непонятных делишек, и тут же неизвестно куда сливается.
Как это «незнамо откуда он появляется»? Очень даже «знамо»: открывается крышка котелка с одним известным свекольным супом, сроком выдержки как у Кавазашвили, и дух сразу вырывается на свободу🎅🏿
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Ответ Денис Уколов
так это как раз в стиле питерского недоразумения. Думайте, вы с голубыми цветами на знамёнах там мужики?) Азмун и Дзюба доказали обратное, да и ваши бразилы-симулянты тоже😁
Тут ещё много людей, которые помнят, как поклонники популярного Спартачка, ныне исходящие слезами под песню про нежного мальчика, бегали по всему спортсу с рассказами о том, что сниматься голышом для обложки гей-журнала - это нормально.
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Ждём ответа по этой провокации от Платини или ещё кого-нибудь.
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Ужасное зрелище
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Так всё-таки попал Медведев мячами в центральный круг или нет? Нигде в отчётах так и не написали)))
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Это было забавно))))
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В РФС не попадет, если оно ему надо…
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Господи… а у него с Заремой есть что то общее
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В стиле спартака,подленько,низенько,изподтишка)))
И,главное,в случае кипиша убегать,поджав хвост
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