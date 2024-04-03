«Зенит» проиграл лишь 1 из 8 последних матчей в гостях у «Спартака»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лукойл Арена Гильермо Абаскаль Футбол

Начиная с 2018 года «Зенит» проиграл «Спартаку» в Москве лишь единожды.

Сегодня команда Сергея Семака обыграла красно-белых на «Лукойл Арене» в матче Фонбет Кубка России – 2:1.

В последних 8 играх на поле «Спартака» петербуржцы одержали 4 победы, еще три встречи завершились вничью. Единственное поражение за это время – 0:3 в сентябре 2022 года.

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50 комментариев
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многовато поражений
+62
-2
+60
В перерыве я подумал, что зря купил билет на этот матч. Второй тайм показал, что может Зенит боевым составом, когда не валяет дурака. Ну и фанаты СБГ как всегда перекричали всю Лукойл-Арену. Болельщиков Зенита с победой!
+38
-6
+32
В конце матча Спартак мог надеяться только на Мишу Кержакова.
+34
-5
+29
Один раз специально проиграли, чтобы сильно не палиться с нашим красно-белым фармом.
+24
-1
+23
Ничего удивительного, победа на классе. Зенит в несколько раз выше уровнем чем Спартак
+28
-6
+22
Скауту Зенита, который нашёл Педро, выпишите премию, пожалуйста
+21
-1
+20
Ответ Trash Talking
В перерыве я подумал, что зря купил билет на этот матч. Второй тайм показал, что может Зенит боевым составом, когда не валяет дурака. Ну и фанаты СБГ как всегда перекричали всю Лукойл-Арену. Болельщиков Зенита с победой!
Особенно после второго гола, сложилось впечатление, что народные фанаты пошли по домам
+15
-1
+14
Ответ Rio de Janeiro
Скауту Зенита, который нашёл Педро, выпишите премию, пожалуйста
Там искать нечего было - он в хит парадах всех талантов Бразилии.
+11
-1
+10
Педро ✌️✌️
+12
-3
+9
Ответ SMART789
многовато поражений
👍👍👍👍👍👍👍👍👍 ТОП!!!!
+7
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+7
Да понятно , Питер решает..))
+9
-2
+7
Ответ Trash Talking
В перерыве я подумал, что зря купил билет на этот матч. Второй тайм показал, что может Зенит боевым составом, когда не валяет дурака. Ну и фанаты СБГ как всегда перекричали всю Лукойл-Арену. Болельщиков Зенита с победой!
Я больше обалдел с того, сколько кузьмичей за Зенит топило. Процентов 5-10 на трибуне С, по моим ощущениям
+7
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+7
давно пора проверить тушинский клуб, который стабильно поставляет Газпрому больше всех очков в чемпионате, на предмет фарма
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Такое вот "принципиальное противостояние". Противостояние чему? Приезжают в гости, как домой.
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Пишем легендарную историю Спартака. Прикоснулись, так-сказать, к великому. Бгг
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Ответ Великий Алонсо
Ничего удивительного, победа на классе. Зенит в несколько раз выше уровнем чем Спартак
Причём уже 20 лет как выше - стабильность👍
+9
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+5
А в Санкт-Петербурге в последний раз выигрывали ещё когда Карпин был тренером "Спартака", Дзюба в том матче капитаном, а Семак забивал гол. Вот как давно было.
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Спартак вернулся? А нет, показалось😁
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Спартак это середняк , Зенит топ Российского футбола …
Откуда такие заскоки у консервированных ? Знайте своё место хватит жить прошлым
+6
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Аутсайдер ожидаемо проиграл фавориту. Ничего удивительного...
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Ответ Goldstream
Второй состав Зенита все же значительно уступает, что показал первый тайм)
конкретно два игрока выделяются. Убрали их, все починилось.
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Всех с победой! Педро - монстр!
+4
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Педро - просто красавчик. Через пару лет задорого уедет в европейский топ клуб
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И то, в ненужном никому матче в группе кубка
+3
0
+3
Предсказуемый матч
Стартовый состав без центра поля (Коваленко и Ахметов)) предполагал, что будет вот такой сюр, как в первом тайме
Но было очевидно, что когда хотя бы пройдёт парочка замен, и уйдут слабейшие, Зенит спокойно заберет свое
Так и случилось
И даже с мертвейшим Зенитом Спартак создал полтора момента в первом тайме
Педро бриллиант, надо беречь от костоломов
+4
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Это традиция , я не устану повторять 🤣🤣🤣
+3
-1
+2
Парень хорош конечно. Чего уж там
+2
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Жаль, что после нескольких замен Семака игра Спартака «вдруг» стала блеклой… слишком мало движения, слишком большая разница в уровне игроков.
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Спартака хватило только на первый тайм,плюс великий рыжий стратег,заменами окончательно всё убил.. Жаль наших Кузьмичей,пришли поболеть и увидели очередное фиаско.. Кто мы? Мы фарш сейчас)
+2
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Тренера нет совсем. В запасе сидит Тавареш, выпускает на замену мертвейшего Литвинова. Я понимаю, что Тавареш крайний защитник, но он техничный, с пасом. В Спартаке 90 процентов деревянных Буратино, за многие годы не припомню такого их количества.
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