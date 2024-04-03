«Зенит» проиграл лишь 1 из 8 последних матчей в гостях у «Спартака»
Начиная с 2018 года «Зенит» проиграл «Спартаку» в Москве лишь единожды.
Сегодня команда Сергея Семака обыграла красно-белых на «Лукойл Арене» в матче Фонбет Кубка России – 2:1.
В последних 8 играх на поле «Спартака» петербуржцы одержали 4 победы, еще три встречи завершились вничью. Единственное поражение за это время – 0:3 в сентябре 2022 года.
Откуда такие заскоки у консервированных ? Знайте своё место хватит жить прошлым
Стартовый состав без центра поля (Коваленко и Ахметов)) предполагал, что будет вот такой сюр, как в первом тайме
Но было очевидно, что когда хотя бы пройдёт парочка замен, и уйдут слабейшие, Зенит спокойно заберет свое
Так и случилось
И даже с мертвейшим Зенитом Спартак создал полтора момента в первом тайме
Педро бриллиант, надо беречь от костоломов