«Зенит» проиграл лишь 1 из 8 последних матчей в гостях у «Спартака»

Начиная с 2018 года «Зенит» проиграл «Спартаку» в Москве лишь единожды.

Сегодня команда обыграла красно-белых на « » в матче Фонбет Кубка России – 2:1.

В последних 8 играх на поле «Спартака» петербуржцы одержали 4 победы, еще три встречи завершились вничью. Единственное поражение за это время – 0:3 в сентябре 2022 года.