Зарема Салихова: «Сравните, как «Спартак» встал на дыбы за Промеса и как сейчас никто не вступился за Угальде в эпизоде с Алипом»

Зарема Салихова высказалась об изменениях в «Спартаке».

Супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна выразила мнение после поражения москвичей от « » (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«За тот «Спартак» не было стыдно. После покупки Зиньковского мы не принимали решений по трансферам и любым управленческим решениям, но эмоциональная связь с командой была сильна. По духу и настрою это был еще наш «Спартак», в котором реально один за всех.

Тогда еще капитан Георгий Джикия и тренер мило хихикали над Родригао у бровки, а вся команда пересматривала момент удара Николсона в раздевалке. Сравните, как в том матче команда встала на дыбы за и как сейчас никто не вступился за в эпизоде с , потому что, образно говоря, с капитана нельзя срывать повязку и указывать на место, когда оно под ним самим шатается.

После того прощания с игроками и сотрудниками клуба пуповина была перерезана, в том числе с тренером. «Спартак» отправился в свое самостоятельное плавание под руководством Малышева», – сказала .

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