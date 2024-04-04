Зарема Салихова: «Сравните, как «Спартак» встал на дыбы за Промеса и как сейчас никто не вступился за Угальде в эпизоде с Алипом»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Квинси Промес Нуралы Алип Манфред Угальде Зарема Салихова Олег Малышев Футбол

Зарема Салихова высказалась об изменениях в «Спартаке».

Супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна выразила мнение после поражения москвичей от «Зенита» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«За тот «Спартак» не было стыдно. После покупки Зиньковского мы не принимали решений по трансферам и любым управленческим решениям, но эмоциональная связь с командой была сильна. По духу и настрою это был еще наш «Спартак», в котором реально один за всех.

Тогда еще капитан Георгий Джикия и тренер мило хихикали над Родригао у бровки, а вся команда пересматривала момент удара Николсона в раздевалке. Сравните, как в том матче команда встала на дыбы за Промеса и как сейчас никто не вступился за Угальде в эпизоде с Алипом, потому что, образно говоря, с капитана нельзя срывать повязку и указывать на место, когда оно под ним самим шатается.

После того прощания с игроками и сотрудниками клуба пуповина была перерезана, в том числе с тренером. «Спартак» отправился в свое самостоятельное плавание под руководством Малышева», – сказала Салихова.

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61 комментарий
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Смысл вступаться за крысу? Угальде сам первый ударил Алипа и потом начал валяться, почувствовав лёгкое касание казахской груди. Вступиться только потому что крыса своя?
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Она больная? Что она несет!? Сравните как Джжикия прыгал и Соболев и толку!? Посмотрите что на поле творится!? Посмотрите как за 15 минут 17-и летний парень (только исполнилось 18) уделал всю защиту, которые в сумме 10 млн евро в год получают!? Повторите на менеджмент. Она просто несет бред и мы это слушаем годы
+53
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+50
А всё потому, что Угальде, по крайней мере пока, еще на стал для спартаковцев "в доску своим русским парнем", занимающимся контрабандой наркоты в промышленных масштабах.
+38
-6
+32
Ответ Алексей Мишин
Комментарий удален модератором
Ты пытался пошутить?
+25
-4
+21
"Тогда еще капитан Георгий Джикия и тренер мило хихикали над Родригао у бровки, а вся команда пересматривала момент удара Николсона в раздевалке"

Когда нет никаких внятных футбольных результатов, а на поле полная импотенция, только и остаётся, что перемогу выискивать вот в таком вот. Зарема думает, что это повод для гордости, а на самом деле многое говорит о Спартаке, но говорит об обратном.
+23
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+20
Подзатыльник, тебе Зарема, от Угальде!
+18
-1
+17
Ответ Nogoi89
Смысл вступаться за крысу? Угальде сам первый ударил Алипа и потом начал валяться, почувствовав лёгкое касание казахской груди. Вступиться только потому что крыса своя?
Уверен сами игроки Спартака это в душе понимали и поэтому особо и не спорили, всем все видно, кроме лысого клоуна со свистком
+18
-2
+16
То есть надо было вступаться за Угальде, который подло ударил локтем в спину Алипа, а когда пришла ответка (толчок грудью в грудь), упал, корчась в смертных муках, хватаясь за лицо? Там все крысы, что ли?..
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+12
Ответ Циник Петербургский
А всё потому, что Угальде, по крайней мере пока, еще на стал для спартаковцев "в доску своим русским парнем", занимающимся контрабандой наркоты в промышленных масштабах.
Сначала братана пырнуть полагается.
+15
-3
+12
Ответ Спартак сила
Комментарий удален модератором
Ты сгорел, бро
+14
-3
+11
Ответ Спартак сила
Комментарий удален модератором
Разве Зарема из Санкт-Петербурга?
+10
0
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Ответ Доктор Верховцев
Сначала братана пырнуть полагается.
Точно! Подзабыл я про этот спартаковский ритуал.
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Ответ seMen_SM
Комментарий скрыт
Жесть ты футбол смотришь
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+9
На дыбы может ЦСКА встать. Спартак не может. По крайней мере, мне подобное не встречалось.
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Бабенка без внимания просто на стены лезет на Федуна то уже судя по ее истерикам не залезть
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"это был еще наш «Спартак»", говорит Зарема. Да уймись ты, недоразумение, наконец. Ты со своим папиком действительно пыталась сделать из команды свою игрушку, но не получилось, только один позор от Спартака Заремы остался и похоже его еще долго придется расхлебывать новым руководителям. Присутствие одного вашего Абаскаля чего стоит. Хотя я и не люблю нынешний Спартак, но уважаю Спартак до Федуна, а Спартак Бескова просто вызывал восхищение.
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Что она несёт?! Сдаётся, она знает, где промеска дурь заныкал.
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Ты лучше вспоминай когда у Федуна последний раз на тебя встал
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Надо в футбол играть. А на дыбы вставать это что то другое.
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А что не так с Угальде? Сначала нахамил, потом симулировал и орал на судью. И за что тут заступаться ?
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Вообще-то вступились, и это при том, что Угальде сам споовоцировал. Салихова такая старая, что уже со зрением плохо?
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Так Промеса наоборот успокаивать бежали, чтобы финку из гетры не достал по старой памяти.
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Ответ евгений иванов
Комментарий удален модератором
По-этому никто из своих не вступился, гений?
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Ответ евгений иванов
Комментарий удален модератором
в начале с бариосом момент когда он за лицо держался там что было и вобще он вчера подленько играл
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Просто Алип мастер бесконтактного боя, очень опасный тип. Вы видели, как страдал Угальде? А представляете, если бы Алип ещё рукой махнул? Всё бы спартачи упали на стадионе...
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Верните Зарему. Она никого в обиду не даст, пуповину опять пришьет...
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Ответ Bleffinho
скорее ты мастер просмотра без видео. Алип его грудью толкнул, а Угальде как раз голова где-то на уровне груди Алипа. Зачем ты пишешь такую чушь, которой даже и близко не было? это же проверяется легко. Ну написал бы, что толчок слабый, но бесконтактный - это же чушь. Или ты смысла слова бесконтактный не знаешь?
Вашей симулянтки угальды уже не должно было быть на поле.
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Ответ Архитектор Мендисабаль
То есть надо было вступаться за Угальде, который подло ударил локтем в спину Алипа, а когда пришла ответка (толчок грудью в грудь), упал, корчась в смертных муках, хватаясь за лицо? Там все крысы, что ли?..
Эпизод вообще не стоящий внимания. Алип получил по ногам, боднул грудью, Угальде изобразил. Алип посмотрел на это и забил, оба получили по карточке.
+1
0
+1
Ответ Bleffinho
скорее ты мастер просмотра без видео. Алип его грудью толкнул, а Угальде как раз голова где-то на уровне груди Алипа. Зачем ты пишешь такую чушь, которой даже и близко не было? это же проверяется легко. Ну написал бы, что толчок слабый, но бесконтактный - это же чушь. Или ты смысла слова бесконтактный не знаешь?
Бомбит?)
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Да потому что уже каждая собака знает, что у этого Угальды хроническая падучая. Этакий атавизм начала нулевых. Блевотно смотреть на него.
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