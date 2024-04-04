Зарема Салихова: «Сравните, как «Спартак» встал на дыбы за Промеса и как сейчас никто не вступился за Угальде в эпизоде с Алипом»
Зарема Салихова высказалась об изменениях в «Спартаке».
Супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна выразила мнение после поражения москвичей от «Зенита» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«За тот «Спартак» не было стыдно. После покупки Зиньковского мы не принимали решений по трансферам и любым управленческим решениям, но эмоциональная связь с командой была сильна. По духу и настрою это был еще наш «Спартак», в котором реально один за всех.
Тогда еще капитан Георгий Джикия и тренер мило хихикали над Родригао у бровки, а вся команда пересматривала момент удара Николсона в раздевалке. Сравните, как в том матче команда встала на дыбы за Промеса и как сейчас никто не вступился за Угальде в эпизоде с Алипом, потому что, образно говоря, с капитана нельзя срывать повязку и указывать на место, когда оно под ним самим шатается.
После того прощания с игроками и сотрудниками клуба пуповина была перерезана, в том числе с тренером. «Спартак» отправился в свое самостоятельное плавание под руководством Малышева», – сказала Салихова.
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Когда нет никаких внятных футбольных результатов, а на поле полная импотенция, только и остаётся, что перемогу выискивать вот в таком вот. Зарема думает, что это повод для гордости, а на самом деле многое говорит о Спартаке, но говорит об обратном.