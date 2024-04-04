Зобнин о поражении «Спартака»: «Мы с условным «Уралом» не можем справиться, а вы говорите про «Зенит». Нужно набирать очки, быть не шестыми-седьмыми, а немножко повыше»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Роман Зобнин Чемпионат.com Футбол

Роман Зобнин оценил поражение от «Зенита».

В среду «Спартак» проиграл сине-бело-голубым в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).

«Конечно, тяжеловато противостоять «Зениту». Но нам не надо ни на кого смотреть – нужно смотреть на себя. Мы с условным «Уралом» не можем справиться, а вы говорите про «Зенит».

Нам нужно набирать очки со всеми командами. Быть не шестыми или седьмыми, а немножко повыше», – заявил полузащитник «Спартака».

Зобнин о «Зените»: «Вы сегодня видели разницу между нашими русскими ребятами и питерскими. Без обид питерским – мы играем, мы в тонусе. На перспективу у «Спартака» хорошее будущее»

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34 комментария
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У Зобнина на фоне расстройства от сегодняшнего матча биполярочка началась?
В этом же интервью он говорил, что, мол, посмотрите на наших русских парней и на зенитовских. И тут же говорит, что ни на кого смотреть не надо.
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+21
Дааа,совсем опустились,Зенит для них недостижимый уровень.
+21
-6
+15
Ответ Наталья Ларионова
У Зобнина на фоне расстройства от сегодняшнего матча биполярочка началась? В этом же интервью он говорил, что, мол, посмотрите на наших русских парней и на зенитовских. И тут же говорит, что ни на кого смотреть не надо.
Да нет, всё последовательно: посмотрите, ужаснитесь и больше не смотрите.
+15
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+15
Ответ SCR
Не можете, значит ваше место у ... в условном Урале.
Не получится. У одного этого бездаря зарплата больше, чем у всего Урала вместе взятого.
+11
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+10
Ответ Дмитрий9779
Дааа,совсем опустились,Зенит для них недостижимый уровень.
Похоже что в пути регионов Спартак нарвётся на Урал, ну и есть опасение что Виктор Михалыч будет беспощаден.
+10
-1
+9
Да вы даже с одним Беришей, который в вашего тренера прыгает, справиться не можете, а тут ещё и в футбол играть надо, куда уж вам.
Ей богу, их всех надо разгонять и набирать новых. Просто безвольные, спустившие себя в утиль денежные мешки
+9
-1
+8
Не можете, значит ваше место у ... в условном Урале.
+11
-4
+7
Ответ SCR
Не можете, значит ваше место у ... в условном Урале.
А чем спартак от Урала отличается кроме названия?
+6
-1
+5
Я вполне могу понять ребят в комментариях, которые предъявляют Зобнину за определенную нелогичность. Но одновременно, хочу обратить внимание и на то, что у него хватило характера дать развернутый комментарий после проигранного матча для нас, диванных экспертов, дав нам тем самым пищу для того, чтобы потоптаться на его словах. И на самом деле, его за это можно и нужно уважать, молодец, что нашел в себе силы пообщаться в не самый приятный для себя момент, это говорит много о характере человека. Жаль, что не часто происходит подобное с другими футболистами, это дорогого стоит.
+5
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Ответ Красная стрела
Нужно конечно не только тренера менять. Но игроков часть убирать. У них нет менталитета победителя вообще.
Согласен,нужен тренер,который как Семак в Зените в 18-ом разгребал...
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Ответ ОттоДракула
Естественно не можете, ведь у вас полсостава таких Зобниных.
Самое ужасное, что вторые полсостава там ещё хуже таких Зобниных
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Ответ Otto Kretschmer
Похоже что в пути регионов Спартак нарвётся на Урал, ну и есть опасение что Виктор Михалыч будет беспощаден.
Последние матчи между ними это подтверждают,приветствую Otto!
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Даже Факел доминирует над Cпартаком, чего уж там!
+5
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Вооот, я об этом и говорил, не так давно. А то носятся тут с этим лимитом для легионеров. Игроки сборной сами признают, что не уровень легионеров Зенита, но зарплаты как у них и место в основе им из-за паспорта. А для чего? В чем конечная цель. Создавать иллюзию того, что наш футбол на одном уровне с европейским?!=)) Головин вообще как будто из другой галактики, на их фоне. Пешком ходят. Мяч принять не могут. Пас отдать...

Убрать лимит к чертям и пусть играют те, кто может конкурировать. И зарплаты у них будут соответствующие. Сразу расти захотят, чтобы подвинуть иностранцев и зарабатывать как они. Только всё будет честно и заслуженно, а не из-за лимита. В спорте так и должно быть, по идее.
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Хватит издеваться над Великим клубом, выпустите их уже в ФНЛ, пусть играют с достойными их соперниками.
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Ответ Bleffinho
Да вы даже с одним Беришей, который в вашего тренера прыгает, справиться не можете, а тут ещё и в футбол играть надо, куда уж вам. Ей богу, их всех надо разгонять и набирать новых. Просто безвольные, спустившие себя в утиль денежные мешки
Ну вообще-то Бериша - это как раз примерно то, что нужно нынешнему "Спартаку". Да, он отчасти псих, а то и отморозок, но это игрок, который ради результата пойдет на все: и сыграет хорошо, и сопернику ноги оторвет, и скандал устроит там, где это выгодно. И в общем-то это лучше, чем футболисты, которые просто отрабатывают контракт и все.
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А чтоб набирать очки, нужно заранее посмотреть, какая нога рабочая у кого из соперников, и её держать, а не отступать назад с мыслью "у нас в чемпе отсюда никто не попадёт в жизни"
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Вы у этого "условного" Урала, последние 5 игр выиграть не можете.
+2
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Естественно не можете, ведь у вас полсостава таких Зобниных.
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Ответ Bleffinho
Да вы даже с одним Беришей, который в вашего тренера прыгает, справиться не можете, а тут ещё и в футбол играть надо, куда уж вам. Ей богу, их всех надо разгонять и набирать новых. Просто безвольные, спустившие себя в утиль денежные мешки
я бы угальде оставил, он единственный бился до последнего, остальные ужас, особенно вышедшие на замену
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Ответ ОттоДракула
Не получится. У одного этого бездаря зарплата больше, чем у всего Урала вместе взятого.
так не удивлюсь что он скоро станет другом Ионова)
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Ответ ОттоДракула
Не получится. У одного этого бездаря зарплата больше, чем у всего Урала вместе взятого.
контракт же не бесконечный
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Ответ Bleffinho
Самое ужасное, что вторые полсостава там ещё хуже таких Зобниных
Боже (говорит Обаскаль), мы еще про молодежку не заикались))
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Ответ Otto Kretschmer
Привет, С Победой Дмитрий.
С победой камрад!
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Ответ Дмитрий9779
Последние матчи между ними это подтверждают,приветствую Otto!
Привет, С Победой Дмитрий.
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немножко повыше зоны вылета...
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Иди шорты коричневые меняй, 🤡
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Браво, Роман! Просто браво! Казалось бы, всего 29 минут на поле с представителями Санкт-Петербурга, и уже такое здравомыслие
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Абсолютно адекватный комментарий Романа и окончательно съехавшие с катушек спортсовские тролли - даже такое высказывание вызывает у них злобу)
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С конца таблицы 2-м😂😂😂
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