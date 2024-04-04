Зобнин о поражении «Спартака»: «Мы с условным «Уралом» не можем справиться, а вы говорите про «Зенит». Нужно набирать очки, быть не шестыми-седьмыми, а немножко повыше»

Роман Зобнин оценил поражение от «Зенита».

В среду « » проиграл сине-бело-голубым в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).

«Конечно, тяжеловато противостоять « ». Но нам не надо ни на кого смотреть – нужно смотреть на себя. Мы с условным « » не можем справиться, а вы говорите про «Зенит».

Нам нужно набирать очки со всеми командами. Быть не шестыми или седьмыми, а немножко повыше», – заявил полузащитник «Спартака».

Зобнин о «Зените»: «Вы сегодня видели разницу между нашими русскими ребятами и питерскими. Без обид питерским – мы играем, мы в тонусе. На перспективу у «Спартака» хорошее будущее»