Зобнин о поражении «Спартака»: «Мы с условным «Уралом» не можем справиться, а вы говорите про «Зенит». Нужно набирать очки, быть не шестыми-седьмыми, а немножко повыше»
Роман Зобнин оценил поражение от «Зенита».
В среду «Спартак» проиграл сине-бело-голубым в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).
«Конечно, тяжеловато противостоять «Зениту». Но нам не надо ни на кого смотреть – нужно смотреть на себя. Мы с условным «Уралом» не можем справиться, а вы говорите про «Зенит».
Нам нужно набирать очки со всеми командами. Быть не шестыми или седьмыми, а немножко повыше», – заявил полузащитник «Спартака».
Зобнин о «Зените»: «Вы сегодня видели разницу между нашими русскими ребятами и питерскими. Без обид питерским – мы играем, мы в тонусе. На перспективу у «Спартака» хорошее будущее»
В этом же интервью он говорил, что, мол, посмотрите на наших русских парней и на зенитовских. И тут же говорит, что ни на кого смотреть не надо.
Ей богу, их всех надо разгонять и набирать новых. Просто безвольные, спустившие себя в утиль денежные мешки
Убрать лимит к чертям и пусть играют те, кто может конкурировать. И зарплаты у них будут соответствующие. Сразу расти захотят, чтобы подвинуть иностранцев и зарабатывать как они. Только всё будет честно и заслуженно, а не из-за лимита. В спорте так и должно быть, по идее.