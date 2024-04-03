Абаскаль об 1:2 с «Зенитом»: «Сыграли не на уровне «Спартака». В 1-м тайме доминировали, но не смогли использовать это преимущество»

Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» превосходил «Зенит» (1:2) в 1-м тайме.

«К сожалению, не смогли использовать преимущество, которое было в первом тайме. Провели два разных тайма. Может, связано с настроем команды.

В первом доминировали и с мячом, и без него. За первый тайм можно только поаплодировать.

Пропущенных голов можно было избежать. Результат такой, будем настраиваться на игру в Петербурге. Сыграли не на уровне « », – сказал главный тренер красно-белых.