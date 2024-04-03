Абаскаль об 1:2 с «Зенитом»: «Сыграли не на уровне «Спартака». В 1-м тайме доминировали, но не смогли использовать это преимущество»
Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» превосходил «Зенит» (1:2) в 1-м тайме.
«К сожалению, не смогли использовать преимущество, которое было в первом тайме. Провели два разных тайма. Может, связано с настроем команды.
В первом доминировали и с мячом, и без него. За первый тайм можно только поаплодировать.
Пропущенных голов можно было избежать. Результат такой, будем настраиваться на игру в Петербурге. Сыграли не на уровне «Спартака», – сказал главный тренер красно-белых.
Это связано с тем, что в первом тайме вы играли против резерва Зенита )
Вот же его штырит. У вас за весь 1 тайм ни одного момента. А вот у Зенита могли забивать Педро, попади на 10 см точнее и Сергеев, будь Коваленко футболистом способным сделать точный пас на 3 метра на пустые ворота.
Давно перерос наш чемп, непонятно, почему так задержался
2) А Педро мимо проходил?
3) А с таким же успехом можно написать "Семак недотренер, два бразила делают всю игру и шатали его тактику"
4) Даже с Гвардиолой, не факт что Умяровы, Литвиновы, Денисовы и прочие нейтрализовали б Вендела и Педро) или Абаскаль лично его опекал?
В общем, странные предьявы, и странный тон
а второй гол сделал по сути сам.
Хотя... На стадион пришли, конечно, "Зенит" посмотреть.