Абаскаль об 1:2 с «Зенитом»: «Сыграли не на уровне «Спартака». В 1-м тайме доминировали, но не смогли использовать это преимущество»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» превосходил «Зенит» (1:2) в 1-м тайме.

«К сожалению, не смогли использовать преимущество, которое было в первом тайме. Провели два разных тайма. Может, связано с настроем команды.

В первом доминировали и с мячом, и без него. За первый тайм можно только поаплодировать.

Пропущенных голов можно было избежать. Результат такой, будем настраиваться на игру в Петербурге. Сыграли не на уровне «Спартака», – сказал главный тренер красно-белых.

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111 комментариев
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Вендел вышел и повертел на кукане весь твой план на игру, все твои замены, всю твою тактику. ОДИН гребанный игрок, вышел и урыл тебя, рыжий недотренер
+105
-18
+87
"Провели два разных тайма. Может, связано с настроем команды"

Это связано с тем, что в первом тайме вы играли против резерва Зенита )
+76
-9
+67
Просто в первом тайме у Зенита из основы был только Барриос, а во втором вышел ещё и Вендел. Тут-то Спартак и кончился
+33
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+29
"В первом доминировали и с мячом, и без него."

Вот же его штырит. У вас за весь 1 тайм ни одного момента. А вот у Зенита могли забивать Педро, попади на 10 см точнее и Сергеев, будь Коваленко футболистом способным сделать точный пас на 3 метра на пустые ворота.
+35
-8
+27
Ответ edik-burimov2@mail.ru
Вендел вышел и повертел на кукане весь твой план на игру, все твои замены, всю твою тактику. ОДИН гребанный игрок, вышел и урыл тебя, рыжий недотренер
1) А кого в пешеходной РПЛ Вендел не вертел?) даже с пузом после отпуска уничтожал
Давно перерос наш чемп, непонятно, почему так задержался
2) А Педро мимо проходил?
3) А с таким же успехом можно написать "Семак недотренер, два бразила делают всю игру и шатали его тактику"
4) Даже с Гвардиолой, не факт что Умяровы, Литвиновы, Денисовы и прочие нейтрализовали б Вендела и Педро) или Абаскаль лично его опекал?

В общем, странные предьявы, и странный тон
+19
-6
+13
Думается, что пропущенных голов было не избежать. Педро сегодня был в огне. Невероятный контроль мяча у пацана. Ну, и вышла основа Зенита, "доминация" закончилась.🤷‍♂️
+14
-1
+13
Ответ mean machine/
Просто в первом тайме у Зенита из основы был только Барриос, а во втором вышел ещё и Вендел. Тут-то Спартак и кончился
Не лукавь, еще целый Эракович был в основе)
+13
-2
+11
Гильермо, ушёл бы ты по-хорошему. Размеры нашей благодарности не знали бы границ.
+10
-2
+8
Ответ Сергей Кокорев
деградация игры и игроков, нет тренера у Спартака
После 0:5, 1:7 - прогресс, а не деградация
+10
-4
+6
Второй бюджет в лиге... А виноват во всем Газпром?
+10
-4
+6
Зенит дал такой шанс,но и им не воспользовались.
+7
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+5
Ответ edik-burimov2@mail.ru
Вендел вышел и повертел на кукане весь твой план на игру, все твои замены, всю твою тактику. ОДИН гребанный игрок, вышел и урыл тебя, рыжий недотренер
Не игроков на поле урыл. А тренера… Очень дальновидное мнение.
+13
-8
+5
Ответ Spiker1606
Вендела купили за 42 млн. Весь состав Спартака столько не стоит.
Наглая ложь. Вендела купили за 100 млн.
+5
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«Не на уровне спартака» в смысле всего два вынули, а не пять-семь?
+7
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Ответ Senchas
Не лукавь, еще целый Эракович был в основе)
и он был хорош 90 минут.
а второй гол сделал по сути сам.
+6
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+4
деградация игры и игроков, нет тренера у Спартака
+6
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+3
Ответ Спартак сила
Не видел сегодня зенит С отскоком питерцы
Зато все видели "Спартак".
Хотя... На стадион пришли, конечно, "Зенит" посмотреть.
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-1
+3
Правильно Рыжий молвишь. На уровне Спартака означает - проигрыш Зениту. Это теперь для КБ аксиома.😂😂😂
+11
-8
+3
" Подходи честной народ ,распускайте уши ,возле цирковых ворот клоунов послушать..."
+5
-2
+3
"Сыграли не по-Божески"
+4
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Честно мне жаль болельщиков Спартака. Не думал, что можно жалеть болельщиков команды у которой такой бюджет.
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Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы))
+3
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Ответ Алексей Маликов
Гильермо, ушёл бы ты по-хорошему. Размеры нашей благодарности не знали бы границ.
можно даже деньги на билет скинуть,на карту МИР😂😂😂
+3
-1
+2
галактионов после вылета их кубка, решил подать в отставку, а этот рыжий шайтан ни в какую уходить не хочет...
+2
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Ответ Spiker1606
Вендела купили за 42 млн. Весь состав Спартака столько не стоит.
Вендел пришёл из Спортинга за 20, уж никак не за 42
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Кухонный доминатор
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сыграли выше уровня. Не зассали, когда в середине было минус два игрока у Зенита)
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Ответ Иван Новиков
Жаль, что Спартак не смог порадовать страну.
Уточни какую. Пара тысяч вмкадышей - это не страна.
+4
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Как-то даже стыдно вспоминать,как когда из-за эскалации событий на Украине я переживал,чтобы он не уехал по методу Ваноли,думал такой специалист,как мы без него
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Вообще очень грустно, что выходит один Вендел - и всё, нет игры у Спартака. Мне плевать что на тех, что на других, но обидно за уровень нашего футбола. Что у Семака без бразильского центра футбола нет, что у Абаскаля с сильным центром соперника все сваливается в закинь на Соболева, авось потолкается.
+3
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+2
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