У «Спартака» 1 победа в 5 матчах после возобновления сезона. Дальше – игра с «Динамо» в гостях

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» не смог победить в 4 из 5 матчей после возобновления сезона.

Сегодня команда тренера Гильермо Абаскаля уступила «Зениту» на своем поле в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России – 1:2.

Начиная со 2 марта красно-белые обыграли только «Оренбург» (3:1). Еще в четырех матчах у них две ничьих (с «Зенитом» и «Уралом») и два поражения (сегодняшнее и от «Факела»).

7 апреля «Спартак» выступит в гостях у «Динамо».

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49 комментариев
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А вы думали сборная Бразилии не обыграет этот колхоз ?))
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Ну а как обыграть, если не стыдно только за Угальде.
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осталось дерби просрать, вишенкой на торт, так сказать
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Выпустили Ахметова, Коваленко и Мантуана чтобы вымотать Спартак. А "ТрёхТуровцы" поверили в себя и поплатились в 2-ом)
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+12
Ответ Andrew Legas
Ну а как обыграть, если не стыдно только за Угальде.
Да, Угальде очень хорош. Особенно впечатляет то, как он цепляется за мячи под прессингом. Люблю таких упорных форвардов. Заслужил.
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Эй, веруны в рыжего на месте? Не слышу вас!
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Что после этого матча скажет Абаскаль?

"Боже, Спартак храни и состав получше подбери! "
+5
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Ходил на стадион, зрелище неоднозначное. В первом тайме с огоньком, давили, кружили, Зенит не напрягался. Во втором уже не кружили, Зенит также не напрягаясь забил два. Это и называется класс. Как-то так
+6
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+3
Ответ Spartacus Pro
Интересно, а Селихов когда-нибудь начнет прыгать , если мяч летит в верхний угол? Сколько он мячей таких одинаковых, как второй мяч пропустил? Один из худших вратарей в Спартаке.
Очевидно же, что удар не берущийся
+4
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+3
Ответ Андрей Петров
Карасёв очень странно судил матч,Угальде с нарушением роняют даже не останавливает,зато вообще не очевидные нарушения Спартака сразу свестит.Неужели Сирожа Симак пригрозил отрезать ему ухо?
Да, что ты несёшь?
+7
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Во втором тайме играл только Угальде, остальные на выход - пас не могут на 2 метра точно дать. Литвинов лучше бы на скамейке сидел - пас пяткой к своим воротам чужому игроку - это шедевр. Зиньковский точно не орёл...то есть не замена Промесу.
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+3
Чемпионы после 3 туров в деле
У Соболева кстати во время гола его , был плавник
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Дайте Абаскалю поработать
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Что может быть хуже тандема Черданцев – Журавель? Кто ответит?
Когда первый из них всерьез начал рассуждать о том, что «Зенит» к своему столетию должен реализовать идею о возвращении Малкома в состав хотя бы путем аренды, то я просто выключил звук.
Впрочем, было и раньше понятно, что человек, допускающий, чтобы его называли двумя именами (и Юра, и Жора), далек от адекватности.
Теперь уже уважаемые мной Григорий Твалтвадзе и Илья Казаков, простите, пожалуйста, что я вас считал плохими комментаторами, искренне прошу.
Боже, как же я в вас ошибался (говорю без сарказма). Вы хотя бы разбирались в футболе, не несли откровенный бред и уважали своего зрителя…
Если касаться самого поединка, то кажется, будто перед голом Угальде Соболев сыграл рукой, потому момент спорный.
Педро мог забить гол-шедевр еще в стартовой 45-минутке, но решил ограничиться просто красивым в заключительной.
А действия «Спартака» - это модель его ежегодных трансформаций по ходу сезона в миниатюре:
в первые минуты всё здорово, многое получается, оптимизм у болельщиков, разговоры о величии, затем наступает спад, соперники выравнивают положение дел усилениями, рисунок игры москвичей меняется, следуют пропущенные голы, проводятся алогичные замены, которые только ухудшают дело – и всё проиграно в одночасье, ждем следующего тура (чемпионата).
Ну и поражают воображение действия в защите «красно-белых»: любому ежу ясно, опасность у «Зенита» представляют трое – Клаудиньо, Вендел и Педро. И что мы видим?
Бразильская троица, словно на тренировке, веерно атакует, 2-3 пасами вскрывает оборону соперников и с легкостью забивает второй гол при полном попустительстве 5-6 москвичей.
В общем, все можно свести к следующему.
Первый тайм: «Спартак», ты ли это?». Второй: «А, нет, всё как обычно». Занавес.
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У Спартака 1 победа в 6 матчах сезона. Сразу можете исправлять заг
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Абаскаль аут. Что-то с чем-то.

От замен я просто выпал — зачем выпускать Дуарте изначально? А Зиньковского? А почему не оставил слот на ротацию в атаке? Хлусевич с деревянной левой ногой зачем слева, когда доступны Классен и Тавареш? Зачем Зобнин справа при наличии Денисова и Хлусевича?

Абсолютно тренерское поражение и ноль мысли от наставника. Даже Литвинова у него штормит уже.

Хватит, всё.
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Динамо на изи останется в чемпионской гонке
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Мое мнение: Спартак так и не понял как играть в атаке без угольника, просто хаос, все бегут и бегут ….и второе, что Угальде так и не понял, куда он попал. Думал, что на технике этих чушпанов можно сделать и норм, а тут в кость встречают, высокий прессинг и все.
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Я бы 60℅ состава Спартака выбросил просто на свалку. Это тупо уровень ЛФЛ. Ну и Абаскаля туда же.
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Ответ Борис Громов
осталось дерби просрать, вишенкой на торт, так сказать
У Спартака обычно всё "наоборот". Ждешь победы - проваливаются, ждешь провала - внезапно возвращаются, чтобы править)
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Ответ Игорь Заварзин
Если бы вся команда проявила хотя бы желание, которое сегодня продемонстрировал Угальде - я бы понял и простил. Но даже желания я не увидел. Испытываю бессильную злобу на эту, с позволения сказать, - народную команду((((
Офигенный у вас взгляд на футбол, значит кончится это футбол, ах да в этом весь Спартак
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Ответ Spartacus Pro
Для Селихова почти все удары неберущиеся. А почему? Потому что, неправильную позицию занимает. Первый гол - самозакрылся Денисовым, второй гол, вообще другой угол держал, зачем-то. Постоянно пропускает одинаковые голы и не меняет ничего в себе. Ни в коем случае не оправдываю Денисова и Зобнина, но факт есть факт - Селихов не умеет вообще выбирать позицию.
Правильно пусть Максименко выходит в Санкт Петербурге, у него лучше выходит забивать в свои
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Ответ Guus Ivanovich
Очевидно же, что удар не берущийся
Для Селихова почти все удары неберущиеся. А почему? Потому что, неправильную позицию занимает. Первый гол - самозакрылся Денисовым, второй гол, вообще другой угол держал, зачем-то. Постоянно пропускает одинаковые голы и не меняет ничего в себе. Ни в коем случае не оправдываю Денисова и Зобнина, но факт есть факт - Селихов не умеет вообще выбирать позицию.
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Ответ Ренат Ильясов
Что может быть хуже тандема Черданцев – Журавель? Кто ответит? Когда первый из них всерьез начал рассуждать о том, что «Зенит» к своему столетию должен реализовать идею о возвращении Малкома в состав хотя бы путем аренды, то я просто выключил звук. Впрочем, было и раньше понятно, что человек, допускающий, чтобы его называли двумя именами (и Юра, и Жора), далек от адекватности. Теперь уже уважаемые мной Григорий Твалтвадзе и Илья Казаков, простите, пожалуйста, что я вас считал плохими комментаторами, искренне прошу. Боже, как же я в вас ошибался (говорю без сарказма). Вы хотя бы разбирались в футболе, не несли откровенный бред и уважали своего зрителя… Если касаться самого поединка, то кажется, будто перед голом Угальде Соболев сыграл рукой, потому момент спорный. Педро мог забить гол-шедевр еще в стартовой 45-минутке, но решил ограничиться просто красивым в заключительной. А действия «Спартака» - это модель его ежегодных трансформаций по ходу сезона в миниатюре: в первые минуты всё здорово, многое получается, оптимизм у болельщиков, разговоры о величии, затем наступает спад, соперники выравнивают положение дел усилениями, рисунок игры москвичей меняется, следуют пропущенные голы, проводятся алогичные замены, которые только ухудшают дело – и всё проиграно в одночасье, ждем следующего тура (чемпионата). Ну и поражают воображение действия в защите «красно-белых»: любому ежу ясно, опасность у «Зенита» представляют трое – Клаудиньо, Вендел и Педро. И что мы видим? Бразильская троица, словно на тренировке, веерно атакует, 2-3 пасами вскрывает оборону соперников и с легкостью забивает второй гол при полном попустительстве 5-6 москвичей. В общем, все можно свести к следующему. Первый тайм: «Спартак», ты ли это?». Второй: «А, нет, всё как обычно». Занавес.
Спасибо. Отличный анализ.
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Ответ Andrew Legas
Ну а как обыграть, если не стыдно только за Угальде.
На самом деле в первом тайме плохо выглядел только Классен, а во втором вроде и вышли игроки основы а вместо усиления сломали всю игру. Уровень игроков конечно оставляет желать
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Ответ Антон Белименко
Ростов и со Спартаком то же самое бы сделал скорее всего, в игре Ростова порядок, в игре Спартака хаос и неразбериха
Надо стараться. Динамо надо побеждать обязательно
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А можно заголовок, дальше поражения от Динамо
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Если бы вся команда проявила хотя бы желание, которое сегодня продемонстрировал Угальде - я бы понял и простил. Но даже желания я не увидел. Испытываю бессильную злобу на эту, с позволения сказать, - народную команду((((
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С Динамо проще играть, они и сами играют и другим позволяют.
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ПАЦАНЫ!
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