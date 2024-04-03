У «Спартака» 1 победа в 5 матчах после возобновления сезона. Дальше – игра с «Динамо» в гостях
«Спартак» не смог победить в 4 из 5 матчей после возобновления сезона.
Сегодня команда тренера Гильермо Абаскаля уступила «Зениту» на своем поле в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России – 1:2.
Начиная со 2 марта красно-белые обыграли только «Оренбург» (3:1). Еще в четырех матчах у них две ничьих (с «Зенитом» и «Уралом») и два поражения (сегодняшнее и от «Факела»).
7 апреля «Спартак» выступит в гостях у «Динамо».
"Боже, Спартак храни и состав получше подбери! "
У Соболева кстати во время гола его , был плавник
Когда первый из них всерьез начал рассуждать о том, что «Зенит» к своему столетию должен реализовать идею о возвращении Малкома в состав хотя бы путем аренды, то я просто выключил звук.
Впрочем, было и раньше понятно, что человек, допускающий, чтобы его называли двумя именами (и Юра, и Жора), далек от адекватности.
Теперь уже уважаемые мной Григорий Твалтвадзе и Илья Казаков, простите, пожалуйста, что я вас считал плохими комментаторами, искренне прошу.
Боже, как же я в вас ошибался (говорю без сарказма). Вы хотя бы разбирались в футболе, не несли откровенный бред и уважали своего зрителя…
Если касаться самого поединка, то кажется, будто перед голом Угальде Соболев сыграл рукой, потому момент спорный.
Педро мог забить гол-шедевр еще в стартовой 45-минутке, но решил ограничиться просто красивым в заключительной.
А действия «Спартака» - это модель его ежегодных трансформаций по ходу сезона в миниатюре:
в первые минуты всё здорово, многое получается, оптимизм у болельщиков, разговоры о величии, затем наступает спад, соперники выравнивают положение дел усилениями, рисунок игры москвичей меняется, следуют пропущенные голы, проводятся алогичные замены, которые только ухудшают дело – и всё проиграно в одночасье, ждем следующего тура (чемпионата).
Ну и поражают воображение действия в защите «красно-белых»: любому ежу ясно, опасность у «Зенита» представляют трое – Клаудиньо, Вендел и Педро. И что мы видим?
Бразильская троица, словно на тренировке, веерно атакует, 2-3 пасами вскрывает оборону соперников и с легкостью забивает второй гол при полном попустительстве 5-6 москвичей.
В общем, все можно свести к следующему.
Первый тайм: «Спартак», ты ли это?». Второй: «А, нет, всё как обычно». Занавес.
От замен я просто выпал — зачем выпускать Дуарте изначально? А Зиньковского? А почему не оставил слот на ротацию в атаке? Хлусевич с деревянной левой ногой зачем слева, когда доступны Классен и Тавареш? Зачем Зобнин справа при наличии Денисова и Хлусевича?
Абсолютно тренерское поражение и ноль мысли от наставника. Даже Литвинова у него штормит уже.
Хватит, всё.