У «Спартака» 1 победа в 5 матчах после возобновления сезона. Дальше – игра с «Динамо» в гостях

«Спартак» не смог победить в 4 из 5 матчей после возобновления сезона.

Сегодня команда тренера уступила « » на своем поле в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России – 1:2.

Начиная со 2 марта красно-белые обыграли только «Оренбург» (3:1). Еще в четырех матчах у них две ничьих (с «Зенитом» и «Уралом») и два поражения (сегодняшнее и от «Факела»).

7 апреля « » выступит в гостях у «Динамо».