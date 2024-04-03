Семак о 2:1 со «Спартаком»: «Неудачный первый тайм, любая схема не сработала бы, многого не хватало. Во втором играли хорошо, выиграть у «Спартака» всегда приятно»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Футбол

Сергей Семак высказался о победе над «Спартаком» в Кубке России.

Сегодня «Зенит» обыграл «Спартак» (2:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Ответная игра пройдет в период с 16 по 18 апреля в Санкт‑Петербурге.

– Неудачный первый тайм в нашем исполнении. Много чего не хватало. Во втором играли хорошо, победили. Рад нашей победе, порадовали болельщиков. Но это половина работы, еще есть второй матч. Выиграть у «Спартака» всегда приятно.

– Вышли в три центральных защитника, потом перестроились. Чего хотели добиться?

– Любая схема не сработала бы с той игрой, которую показывали. Исходя из количества защитников, хотели кого‑то поберечь. У нас плотный график, планировали дозировать нагрузку, – отметил главный тренер «Зенита».

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19 комментариев
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Жаль что ещё 2 штанги не зашли, но правая нога Педро положила изумительный дубль, как рукой забросил, не по годам мастеровито.
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Зенит - хозяин Спартака.😁👌
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Ответ SPB Patriot
Ай-да Педро!!! Сергей Богданыч, может Артура на лавку, а Педро в основу? Молодой, перспективный, офигенный!
Зря ты так про Артура. Он на самом деле неплох. Мячи не теряет, как всякие Ахметовы.
Просто мы увидим чуть позже весь его арсенал умений. Дай время.
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Ответ Evgeny Trifonov
Любая схема будет не работать если Коваленко играет
Да, Коваленко вообще как будто в шапке-невидимке был. Только запоротым прострелом запомнился. Вроде и хочется, чтоб он заиграл, но походу вообще не уровень Зенита
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Ай-да Педро!!! Сергей Богданыч, может Артура на лавку, а Педро в основу? Молодой, перспективный, офигенный!
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Богданыч:"C Богом говорю только я"
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Выиграть у Спартака всегда приятно. Так мило. 😊
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Ответ SPB Patriot
Ай-да Педро!!! Сергей Богданыч, может Артура на лавку, а Педро в основу? Молодой, перспективный, офигенный!
А вы заметили, как технично положил, просто оба неберучки ?
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спартак должен страдать , это аксиома 🤣🤣🤣🤣
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Было очень интересно посмотреть на Коваленко и Ахметова с первых минут, но получается, что именно с их присутствием связан провал в первом тайме - центра поля в первые 45 минут просто не было у нас. Ильзат ещё куда ни шло, но Коваленко… Читал его интервью Дорскому в межсезонье, очень хотелось, чтобы проявил себя, ждал, когда Семак даст ему шанс и вот.. И ведь на молодость не спишешь, неудобно ведь, когда рядом парнишка в 18 лет возит Спартак в одиночку
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Комментарий удален модератором
Зенит-2 в первом тайме мог и вничью сыграть. А оригинальный Зенит должен был второй тайм со счётом 3-0 выигрывать.
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"планировали дозировать нагрузку"
Обыграл Спартак, действуя в эконом-режиме.
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Надеюсь Богданыч будет чаще выпускать Педро в старте, какую же красоту он положил во втором тайме, красавчик пацан ! Всех СБГ с победой 💙
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Ответ Ямальский СБГ
Было очень интересно посмотреть на Коваленко и Ахметова с первых минут, но получается, что именно с их присутствием связан провал в первом тайме - центра поля в первые 45 минут просто не было у нас. Ильзат ещё куда ни шло, но Коваленко… Читал его интервью Дорскому в межсезонье, очень хотелось, чтобы проявил себя, ждал, когда Семак даст ему шанс и вот.. И ведь на молодость не спишешь, неудобно ведь, когда рядом парнишка в 18 лет возит Спартак в одиночку
У Коваленко очевидно меньше таланта, чем у Педро. Но что значит неудобно? Всем остальным тоже неудобно должно быть, что новичок дубль положил? Пусть тренируется, играет, доказывает. И у лучших были провальные первые сезоны. Только хотелось бы видеть прогресс в игре, пока затрудняюсь.. В любом случае предлагаю поддерживать, а не сравнивать, Педро в другой лиге.
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