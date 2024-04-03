Семак о 2:1 со «Спартаком»: «Неудачный первый тайм, любая схема не сработала бы, многого не хватало. Во втором играли хорошо, выиграть у «Спартака» всегда приятно»

Сергей Семак высказался о победе над «Спартаком» в Кубке России.

Сегодня « » обыграл « » (2:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Ответная игра пройдет в период с 16 по 18 апреля в Санкт‑Петербурге.

– Неудачный первый тайм в нашем исполнении. Много чего не хватало. Во втором играли хорошо, победили. Рад нашей победе, порадовали болельщиков. Но это половина работы, еще есть второй матч. Выиграть у «Спартака» всегда приятно.

– Вышли в три центральных защитника, потом перестроились. Чего хотели добиться?

– Любая схема не сработала бы с той игрой, которую показывали. Исходя из количества защитников, хотели кого‑то поберечь. У нас плотный график, планировали дозировать нагрузку, – отметил главный тренер «Зенита».