Де Дзерби о Фати: «Того, что он делает, недостаточно. Ожидания от него всегда высоки, для больших игроков важно адаптироваться»

Роберто Де Дзерби критически оценил игру Ансу Фати.

«Он должен давать нечто большее, потому что того, что он делает, недостаточно. Ожидания от него всегда очень высоки. Его первую часть карьеры было трудно понять и принять, но самое важное для больших игроков – адаптироваться к ожиданиям, которые на них возлагаются.

Мы помогаем ему. Он хороший парень, очень отзывчивый, и когда ты работаешь с такими людьми, то радуешься, если можешь помочь им», – сказал главный тренер «Брайтона».

В текущем сезоне вингер, арендованный у «Барселоны», провел 15 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.