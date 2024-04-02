Де Дзерби о Фати: «Того, что он делает, недостаточно. Ожидания от него всегда высоки, для больших игроков важно адаптироваться»

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Роберто Де Дзерби Брайтон Ансу Фати Футбол

Роберто Де Дзерби критически оценил игру Ансу Фати.

«Он должен давать нечто большее, потому что того, что он делает, недостаточно. Ожидания от него всегда очень высоки. Его первую часть карьеры было трудно понять и принять, но самое важное для больших игроков – адаптироваться к ожиданиям, которые на них возлагаются.

Мы помогаем ему. Он хороший парень, очень отзывчивый, и когда ты работаешь с такими людьми, то радуешься, если можешь помочь им», – сказал главный тренер «Брайтона».

В текущем сезоне вингер, арендованный у «Барселоны», провел 15 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жаль , но травмы не дают покое. Здесь уже больше психологически - просто боится идти в стыки и получить очередную .
+6
-1
+5
Офигеть, глянул - ему уже 21 год. Скоро и относиться перестанут как к перспективному и будут требовать по полной. Жаль парня.
+4
0
+4
Было бы для всех хорошо если бы Фати заиграл в Брайтоне. В каком то моменте даже показалось что у него получится. Но нет, очередная травма и очередная банка. Кто этот стеклянный стакан купит? Интер Майями, вот вся карьера, к сожалению.
+2
0
+2
Ответ Роман
А что вы хотели. Ламасия...
Ла Масия воспитала множество чемпионов мира. Месси, Бускетс, Хави, Иньеста, Пике, Пуйоль, Сеск Фабрегас, Педро.
+2
-1
+1
Стратегия Барсы губительна для юных талантов. Нагружают играми раньше времени и вот результат. Два гипер таланта (второй - Педри) тонут в травмах.
0
0
0
Ответ DivanGeneral
Офигеть, глянул - ему уже 21 год. Скоро и относиться перестанут как к перспективному и будут требовать по полной. Жаль парня.
Уже? Ну это немного совсем, на самом деле для игрока, который поиграл в Барселоне, сборной Испании, забивал в Классико и Лиге Чемпионов. Но нужно серьезно изменить психологию. Начать с нуля и пахать, тогда что-то возможно.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий