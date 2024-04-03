Клопп о том, будет ли смотреть матчи «Сити» и «Арсенала»: «Я даже не знал, что они играют сегодня. Нам нужно выигрывать свои матчи, остальное меня не интересует»

Теги Ливерпуль Шеффилд Юнайтед Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Лутон Футбол

Юрген Клопп ответил на вопрос, будет ли смотреть игры «Сити» и «Арсенала».

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сегодня сыграют с «Астон Виллой» и «Лутоном» соответственно в рамках 31-го тура АПЛ. «Ливерпуль» в четверг сыграет с «Шеффилд Юнайтед».

«Я даже не знал, что они играют сегодня. Это не моя тема. Я всегда жду от них победы. Это невозможно, когда они играют друг против друга – но так будет не всегда, поэтому я жду, что они всегда будут побеждать. Но дело даже не в этом.

Нам нужно набирать очки, нам нужно выигрывать свои матчи. Остальное меня, честно говоря, не интересует. Когда они играют, у меня не учащается сердцебиение», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» лидирует в таблице Премьер-лиги с 67 очками, опережая «Арсенал» на два очка и «Сити» на три очка.

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2 комментария
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Какой же Клоп неосведомленный
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