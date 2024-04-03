Саттон об АПЛ: «Ливерпуль» – фаворит, думаю. «Арсенал» и «Сити» под серьезным давлением, у них больше нет права на ошибку»

Теги Ливерпуль Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Крис Саттон Футбол

Крис Саттон считает «Ливерпуль» фаворитом на победу в АПЛ.

После 30 туров мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу. «Арсенал» отстает от «Ливерпуля» на 2 очка, «Манчестер Сити» – на 3.

«В целом, я думаю, что «Ливерпуль» проведет достойную серию матчей до конца сезона. Это придает сил.

Сейчас на «Арсенал» и «Манчестер Сити» оказывается серьезное давление, потому что у них нет права на ошибку. Они не могут позволить себе ошибиться еще раз.

Думаю, Микель Артета в «Арсенале» показал гибкость и умение приспосабливаться. В этом сезоне они дважды играли с «Манчестер Сити» – конечно, они не были фанатиками и играли вторым номером, но все равно представляли угрозу. В целом мне показалось, что «Арсенал» сделал еще один шаг в правильном направлении.

Тем не менее это был день «Ливерпуля», и как бы мы ни хвалили «Арсенал», теперь именно «Ливерпуль» должен быть фаворитом на победу в Премьер-лиге, учитывая, как все сложилось», – сказал бывший форвард «Селтика» и «Блэкберна».

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Главное преимущество Ливерпуля это то что они не играют в ЛЧ а этом году, ну и небольшое преимущество в таблице тоже не помешает.
ага, они играют в ЛЕ. по четвергам. и это точно не преимущество
+13
-3
+10
Примерно равные шансы у трех команд. Располагаются в одном-трех очках друг от друга, по 9 матчей впереди. Не может быть в таких условиях явного фаворита
+9
0
+9
Там судьи все под контролем у шейхов. ФК 115 нарушений сделают все, чтобы снова украсть трофей
+7
-1
+6
Ответ Рита Ктинидина
Вторым составом они там играют, так до полуфинала будет, а то и до финала
откуда ты знаешь? Клопп отчитывается перед тобой*
+4
-2
+2
Впереди по 9 матчей! 9 КАРЛ! Какой фаворит?)))
+2
0
+2
Как и Леверпуль, 1 ничья и они уже на втором по доп показателям. Самый верный способ выиграть все оставшиеся матчи, если Ливерпуль это сделает, то браво, вопросов нет.
+3
-1
+2
Достали уже, Ливерпуль не фаворит, у всех трех команд равные шансы
+1
0
+1
Ответ Рита Ктинидина
Смотрю матчи, в отличие от тебя
На кухне?
+1
0
+1
Ответ Рита Ктинидина
Вторым составом они там играют, так до полуфинала будет, а то и до финала
А вот и нет. Клопп даже на домашнюю игру со Спартой почти основу выставил
+2
-1
+1
А у "Ливерпуля" будто этот шанс есть))
+1
0
+1
Не понимаю, о каком преимуществе Ливерпуля идет речь. Очень хрупкая игра у команды, постоянно качели и волевые победы. Все в равном положении. Календарь чуть хуже у Арсенала. Кстати все три команды сыграют с Тоттенхэмом, думаю в матчах с ним все и решится для троицы.
+1
0
+1
Главное преимущество Ливерпуля это то что они не играют в ЛЧ а этом году, ну и небольшое преимущество в таблице тоже не помешает.
+4
-3
+1
Ответ Gunner_14
Примерно равные шансы у трех команд. Располагаются в одном-трех очках друг от друга, по 9 матчей впереди. Не может быть в таких условиях явного фаворита
у Арсенала календарь адский. У Ливерпуля и Сити +/- ровный. И ещё, с неудобным Ттх Сити и Арс на выезде играют,а Ливерпуль дома. И помня последнюю игру между ними, там запредельная мотивация будет...
+4
-4
0
Думаю сегодня либо Арсенал, либо МС потеряют очки
+1
-1
0
короче, судьба чемпионства в руках нашего хромого МЮ 😎
+2
-2
0
Ответ ML26
На кухне?
Ну если на кухне есть телевизор, то почему бы и нет?))
+1
-1
0
Ответ Любезный Коссутий
ага, они играют в ЛЕ. по четвергам. и это точно не преимущество
В ЛЕ нет для них серьёзных соперников. Даже тот же Байер(о котором слишком много говорят) в двухмачтовом противостоянии Ливерпуль разберёт по косточкам, а больше и соревноваться не с кем.
+1
-1
0
Ответ xQcoW
Там судьи все под контролем у шейхов. ФК 115 нарушений сделают все, чтобы снова украсть трофей
Факт. Как в годы оны помогали МЮ и Ферги, так сейчас МС и Перу. Но все-таки надеюсь на победу Клоппа. Это было бы сказочным завершением его блистательной карьеры в Ливерпуле эх..
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий