Саттон об АПЛ: «Ливерпуль» – фаворит, думаю. «Арсенал» и «Сити» под серьезным давлением, у них больше нет права на ошибку»

Крис Саттон считает «Ливерпуль» фаворитом на победу в АПЛ.

После 30 туров мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу. «Арсенал» отстает от « » на 2 очка, «Манчестер Сити» – на 3.

«В целом, я думаю, что «Ливерпуль» проведет достойную серию матчей до конца сезона. Это придает сил.

Сейчас на «Арсенал» и «Манчестер Сити» оказывается серьезное давление, потому что у них нет права на ошибку. Они не могут позволить себе ошибиться еще раз.

Думаю, в « » показал гибкость и умение приспосабливаться. В этом сезоне они дважды играли с « » – конечно, они не были фанатиками и играли вторым номером, но все равно представляли угрозу. В целом мне показалось, что «Арсенал» сделал еще один шаг в правильном направлении.

Тем не менее это был день «Ливерпуля», и как бы мы ни хвалили «Арсенал», теперь именно «Ливерпуль» должен быть фаворитом на победу в Премьер-лиге, учитывая, как все сложилось», – сказал бывший форвард «Селтика» и «Блэкберна».