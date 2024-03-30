«Челси» не проигрывает 5 матчей – такого не было с октября 2022 года. Дальше – «МЮ»

«Челси» продлил серию без поражений до 5 матчей.

Команда Маурисио Почеттино сыграла вничью с « » (2:2) в 30-м туре .

В последний раз «синие» уступали 25 февраля – «Ливерпулю» (0:1) в Кубке лиги. С тех пор у них три победы и две ничьих в чемпионате и Кубке Англии.

Серии из 5 матчей без поражений у лондонцев не было с октября 2022 года.

4 апреля « » примет «Манчестер Юнайтед».