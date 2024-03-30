«Челси» не проигрывает 5 матчей – такого не было с октября 2022 года. Дальше – «МЮ»

Теги Челси премьер-лига Англия Бернли Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» продлил серию без поражений до 5 матчей.

Команда Маурисио Почеттино сыграла вничью с «Бернли» (2:2) в 30-м туре АПЛ.

В последний раз «синие» уступали 25 февраля – «Ливерпулю» (0:1) в Кубке лиги. С тех пор у них три победы и две ничьих в чемпионате и Кубке Англии.

Серии из 5 матчей без поражений у лондонцев не было с октября 2022 года.

4 апреля «Челси» примет «Манчестер Юнайтед».

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45 комментариев
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Дома в большинстве не обыграть команду с 19 места - это все что нужно знать о нынешнем Челси.
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После таких матчей вспоминаешь Челси с Чехом, Терри, Дрогбой и Лэмпардом и хочется вернуться в прошлое. Эта ничья хуже чем поражение...
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Ответ Александр Ортов
Так а как можно играть в большинстве,и пропускать 2 гола?Где тренер,он вообще будет в этом сезоне?Видел,сидит какой-то мужик у бровки,а команды как не было,так и нет!!!Гнать этого Поче надо поганой метлой!!!Молодые,перспективные ребята,а "отца" у них нет,сироты....Обидно за команду....
Тренерское мастерство Почеттино - это после каждого перерыва выпускать Челси мёртвым:
Брентфорд 0-1 Челси = после перерыва 2-1.
Лестер 0-2 Челси = после перерыва 2-2
Бернли 0-1 Челси = после перерыва 1-2.
Это система, её все видят. Очевидно, что Почеттино отврательный мотиватор и тренер.
+20
-2
+18
Так а как можно играть в большинстве,и пропускать 2 гола?Где тренер,он вообще будет в этом сезоне?Видел,сидит какой-то мужик у бровки,а команды как не было,так и нет!!!Гнать этого Поче надо поганой метлой!!!Молодые,перспективные ребята,а "отца" у них нет,сироты....Обидно за команду....
+11
-3
+8
11 место вне угрозы. Держись, ребята!
+7
-2
+5
Лучше бы проиграли 5 матчей подряд, чтобы эту бездарность уже выгнали из клуба. Хуже тренера в новейшей эпохе ещё не было
+3
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Не проигрывает это громко сказано, сегодня не проиграли, но по результату это самое настоящее поражение. Упустить победу дважды ведя в счете против команды стоящей на вылет да еще и играющей в меньшинстве.
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-3
+3
Ответ Акер
Тренерское мастерство Почеттино - это после каждого перерыва выпускать Челси мёртвым: Брентфорд 0-1 Челси = после перерыва 2-1. Лестер 0-2 Челси = после перерыва 2-2 Бернли 0-1 Челси = после перерыва 1-2. Это система, её все видят. Очевидно, что Почеттино отврательный мотиватор и тренер.
Очевидно только то, что Почеттино не подходит для Челси, но называть его отвратительным тренером, который с ТТХ выходил в финал ЛЧ ( выбив Сити ), и постоянно боролся за топ 3 АПЛ, такие себе у вас выводы. Анчелотти который с Эвертоном ничего не показал, тоже отвратительный тренер ? Азар, который в Реале толком не заиграл, отвратительный футболист ? В футболе важно, что бы в едино сложились множество факторов,( клуб, футболисты и их менталитет-психология, город в котором живешь и работаешь, коллектив, т.е нужные люди и тому подобное ), только тогда, на выходе получаешь результат. К примеру, возглавь Алонсо вместо Байера любой другой средний клуб в Германии, с уверенностью можно сказать, он бы не добился нынешнего результата
+6
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+3
Пенс, что с с лицом? синий бус как всегда прекрасен
+5
-3
+2
Тут нужно не количество матчей без поражений отмечать, а что в каждом матче стабильно в ворота Челси влетает двушка. Даже от Бернли в меньшинстве. Уже после такого нужно серьёзно пересмотреть свою игру и стратегию, но Почеттино этого делать не будет конечно. 🤭
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Заголовок новости как-то цинично звучит.
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Играли то неплохо, но на стандартах у своих полный ад весь сезон
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Ну то есть грубо говоря Челси начинает каждый матч со счета 0-2.
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Ответ Люди Как люди
"Челси топчик...,но не хватает классность игроков")) Это о чем? Как может быть топом без классных игроков?😁
А так, что уже есть костяк, за счёт которого Челси мощно атакует и отбирает очки у топов. Осталось взять хорошего завершителя и несколько приличных защитников, и будет результат. Вспомни как преобразился ливербуль после трансферов Салаха, ВВД и Алиссона.
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Ответ Крушение баварского драндулета
Возьми четверых бомжей с улицы они тоже будут пропускать системно и постоянно. Тренер может ставить любую тактику, иногда угадывать, иногда ошибаться, но низкий класс игроков будет виден всегда. Челси вытащил немало матчей именно во втором тайме, но в таких случаях говорят, что Поч физрук и отскочили в концовке. Только благодаря маэстро Челси ещё живой. Да ещё какой живой —одна из самых атакующих команд лиги, которая кошмарит всех топов. Если бы не он, ты бы щас лицезрел Челси в зоне вылета, где их объективное место с таким составом и кол-вом травм. Я видел составы намного круче, которые там оказывались, а их болелы могли только мечтать о такой игре, как сейчас у Челси. Вместо того, чтобы расслабиться, с кайфом смотреть на весёлый атакующий футбол и радоваться прогрессу совсем молодой зелёной команды, которая за столь короткий срок уже успела отлично сыграться и выглядит очень достойно, вместо этого вы грезите какими-то невозможными результатами здесь и сейчас, а потом захлёбываетесь желчью когда невозможного не произошло. Хотите чтобы Почеттино сделал всю грязную работу, а потом на готовенькое пришёл кто-то другой. Да кроме него никто и не собирался браться за этот цирк. Энрике и Нагельсманн послали Боули нафиг, видя какой шлак он накупил. Помню в апреле выходила статья с заголовком «Никто не хочет в Челси» — этим всё сказано. И теперь вижу столько наблагодарных болелов, которые поливают грязью единственного тренера, который согласился строить команду с нуля в таких условиях, в ущерб своей репутации.
Из всего этого текста мне особенно понравилось, что Челси благодаря Почеттино идёт не в зоне вылета. Челси не идёт в зоне вылета только благодаря одному человеку и имя его - Гол Палмер.
Как вообще можно хвалить тренерскую работу, когда в каждом матче минимум 2 пропущенных? От Бернли в большинстве пропустить 2. Без сомнения, работа маэстро. Кстати, хватит уже рассказывать сказки про бомжей с улицы. У Фулхэма, Вест Хэма, Брайтона лучше состав? Тогда почему они выше Челси? У Челси нормальный состав для борьбы за еврокубки, а не для сражения за 10 место.
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Ответ Крушение баварского драндулета
Как минимум заработал пенальти + удаление.
И все …
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Ответ analogia
Очевидно только то, что Почеттино не подходит для Челси, но называть его отвратительным тренером, который с ТТХ выходил в финал ЛЧ ( выбив Сити ), и постоянно боролся за топ 3 АПЛ, такие себе у вас выводы. Анчелотти который с Эвертоном ничего не показал, тоже отвратительный тренер ? Азар, который в Реале толком не заиграл, отвратительный футболист ? В футболе важно, что бы в едино сложились множество факторов,( клуб, футболисты и их менталитет-психология, город в котором живешь и работаешь, коллектив, т.е нужные люди и тому подобное ), только тогда, на выходе получаешь результат. К примеру, возглавь Алонсо вместо Байера любой другой средний клуб в Германии, с уверенностью можно сказать, он бы не добился нынешнего результата
Почеттино не подходит для Челси, Лэмпард намного лучше подходит
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Ответ Крушение баварского драндулета
Не существует стратегии, при которой Петрович, Дисаси, Бадьяшиль и Кукурелья перестали бы пропускать голы. А когда Почеттино начинает что-то менять ты первый напишешь, что он всё сломал своими надуманными решениями.
А ты никогда не думал, что они их пропускают системно и постоянно, чтоб просто списывать на индивидуальные ошибки? Что в каждом матче кто-то плывёт? Так бывает разве, особенно если это разные игроки каждый раз. Может тут дело в психологии? В пользу чего говорит, например, тот факт, что на любой второй тайм Челси выходит мёртвый?
И что он начинает менять? Поставит Колвилла слева или Палмера ФРВ?
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Ответ Александр Ортов
Так а как можно играть в большинстве,и пропускать 2 гола?Где тренер,он вообще будет в этом сезоне?Видел,сидит какой-то мужик у бровки,а команды как не было,так и нет!!!Гнать этого Поче надо поганой метлой!!!Молодые,перспективные ребята,а "отца" у них нет,сироты....Обидно за команду....
от Мудрика такой позорной игры не ожидали
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Ответ Крушение баварского драндулета
Факты.
2:2 у себя дома и против 10х игроков,этого мало?
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Ответ Крушение баварского драндулета
Ты щас сам на себя решил быкануть что-ли? В первом комме всё правильно написано. Отличные результаты для состава абсолютных ноунеймов. По игре Челси топчик, не хватает только класса игроков, а именно в защите и завершении атак. Показатели xG по матчу таковы, 4.11 у Челси против 1.68 у Бёрнли.
"Челси топчик...,но не хватает классность игроков")) Это о чем? Как может быть топом без классных игроков?😁
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Ответ Крушение баварского драндулета
Который матч подряд уже читаю этот бред, что победы и ничьи Челси это на самом деле поражения, потому что какой-то вася пупкин так решил. Вы в какой-то альтернативной реальности находитесь господа. Челси был лучше соперника, давил, создал кучу моментов, спровоцировал удаление своей игрой. Только и того, что не хватает класса игроков, чтобы преимущество реализовалось в результат. Привозят на ровном месте и засирают 100500 верных момнтов. Челси нужен хороший завершитель и полностью обновить линию защиты, и тогда даже при такой игре как сейчас они будут бороться за чемпионство.
про чемпионство ты загнул конечно, но в целом да
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Ответ Social Warrior
Зашел посмотреть статистику игры - у Мудрика оценка 8.4. Это что он такого там сделал??
Как минимум заработал пенальти + удаление.
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Ответ analogia
Забавно, но ровно 90 % таких же комментариев были про Анчелотти, когда тот тренировал Наполи-Эвертон, это были случаем не вы ?)
это почти наверняка он. более того, не стоит думать что его комментарии носят какой-то обоснованный характер. ему не принципиально что будет дальше: команда выдаст серию из пяти побед - он скажет "поч топ, я всегда это говорил". так уже было неоднократно. будь то ситуация с явно мешающим развиваться команде тьяго силвой, когда он сперва говорил мол силва нужен команде ведь он лучший защитник команды и опытный ветеран, но уже спустя пару матчей начал писать про то, как он вредит построениям. или ситуация с покупкой мудрика, называя его бесполезным политическим приобретением, а затем говоря что он какой-то невероятный топ.
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Ответ Акер
Может хватит жить прошлым? Почеттино после того финала ЛЧ уже никогда не был топ тренером. Мало того, что его тактики устарели, так он ещё и психологически закрепил статус неудачника, вечно второго, лузера. Я не знаю как ещё его назвать. Достаточно просто посмотреть на его пустые глаза во время любой трансляции - и все сразу понятно с ним. Не годен он уже для АПЛ, для больших команд, для развития молодёжи.
Забавно, но ровно 90 % таких же комментариев были про Анчелотти, когда тот тренировал Наполи-Эвертон, это были случаем не вы ?)
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Ответ analogia
Очевидно только то, что Почеттино не подходит для Челси, но называть его отвратительным тренером, который с ТТХ выходил в финал ЛЧ ( выбив Сити ), и постоянно боролся за топ 3 АПЛ, такие себе у вас выводы. Анчелотти который с Эвертоном ничего не показал, тоже отвратительный тренер ? Азар, который в Реале толком не заиграл, отвратительный футболист ? В футболе важно, что бы в едино сложились множество факторов,( клуб, футболисты и их менталитет-психология, город в котором живешь и работаешь, коллектив, т.е нужные люди и тому подобное ), только тогда, на выходе получаешь результат. К примеру, возглавь Алонсо вместо Байера любой другой средний клуб в Германии, с уверенностью можно сказать, он бы не добился нынешнего результата
Может хватит жить прошлым? Почеттино после того финала ЛЧ уже никогда не был топ тренером. Мало того, что его тактики устарели, так он ещё и психологически закрепил статус неудачника, вечно второго, лузера. Я не знаю как ещё его назвать. Достаточно просто посмотреть на его пустые глаза во время любой трансляции - и все сразу понятно с ним. Не годен он уже для АПЛ, для больших команд, для развития молодёжи.
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пропустить 2 обязательно. а сколько забьют вопрос )
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Челси непобедимый 😈😈😈
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Зашел посмотреть статистику игры - у Мудрика оценка 8.4. Это что он такого там сделал??
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Ооо Челси против МЮ. Вот это надо салфетками запастись, чтобы кровь из глаз вытирать. Хотя, стоит отдать должное, Челси приличнее смотрятся, чем в том году. МЮ не смотрел давно. Но думаю там лучше не стало.
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