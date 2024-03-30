«Челси» не проигрывает 5 матчей – такого не было с октября 2022 года. Дальше – «МЮ»
«Челси» продлил серию без поражений до 5 матчей.
Команда Маурисио Почеттино сыграла вничью с «Бернли» (2:2) в 30-м туре АПЛ.
В последний раз «синие» уступали 25 февраля – «Ливерпулю» (0:1) в Кубке лиги. С тех пор у них три победы и две ничьих в чемпионате и Кубке Англии.
Серии из 5 матчей без поражений у лондонцев не было с октября 2022 года.
4 апреля «Челси» примет «Манчестер Юнайтед».
Брентфорд 0-1 Челси = после перерыва 2-1.
Лестер 0-2 Челси = после перерыва 2-2
Бернли 0-1 Челси = после перерыва 1-2.
Это система, её все видят. Очевидно, что Почеттино отврательный мотиватор и тренер.
Как вообще можно хвалить тренерскую работу, когда в каждом матче минимум 2 пропущенных? От Бернли в большинстве пропустить 2. Без сомнения, работа маэстро. Кстати, хватит уже рассказывать сказки про бомжей с улицы. У Фулхэма, Вест Хэма, Брайтона лучше состав? Тогда почему они выше Челси? У Челси нормальный состав для борьбы за еврокубки, а не для сражения за 10 место.
И что он начинает менять? Поставит Колвилла слева или Палмера ФРВ?