Почеттино о 2:2 с «Бернли»: «Я сильно разочарован. «Челси» нужно прибавлять во многих аспектах, чтобы быть конкурентоспособным»

Маурисио Почеттино огорчен потерей очков в матче с «Бернли» (2:2).

«Я сильно разочарован. Мы не продемонстрировали стабильности и навыков, необходимых для того, чтобы контролировать эту игру. Мы позволяли сопернику делать при стандартных положениях некоторые вещи, которые давали ему возможность поверить в себя.

Этот результат показывает, что нам во многих аспектах нужно прибавить, если мы хотим быть конкурентоспособными.

Сопернику без труда удавалось добраться до нашей трети поля. Мы действовали недостаточно агрессивно. Нам нужно прибавлять.

Не знаю, что было в случае с удалением [за споры с судьей из-за назначения пенальти в ворота « »]. Думаю, там были и пенальти, и вторая желтая карточка. Понимаю разочарование, но таков футбол.

ВАР отменил гол , но мы не собираемся жаловаться. Мы понимаем это решение и принимаем правила.

Наша команда немного нервничает, когда ведет 1:0. Тут дело не только в том, чтобы работать, но и в том, чтобы развиваться в некоторых аспектах и лучше справляться с такими ситуациями», – сказал главный тренер « ».