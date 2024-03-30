Почеттино о 2:2 с «Бернли»: «Я сильно разочарован. «Челси» нужно прибавлять во многих аспектах, чтобы быть конкурентоспособным»

Теги Венсан Компани Челси премьер-лига Англия Бернли Маурисио Почеттино Аксель Дисаси Футбол

Маурисио Почеттино огорчен потерей очков в матче с «Бернли» (2:2).

«Я сильно разочарован. Мы не продемонстрировали стабильности и навыков, необходимых для того, чтобы контролировать эту игру. Мы позволяли сопернику делать при стандартных положениях некоторые вещи, которые давали ему возможность поверить в себя.

Этот результат показывает, что нам во многих аспектах нужно прибавить, если мы хотим быть конкурентоспособными.

Сопернику без труда удавалось добраться до нашей трети поля. Мы действовали недостаточно агрессивно. Нам нужно прибавлять.

Не знаю, что было в случае с удалением Компани [за споры с судьей из-за назначения пенальти в ворота «Бернли»]. Думаю, там были и пенальти, и вторая желтая карточка. Понимаю разочарование, но таков футбол.

ВАР отменил гол Дисаси, но мы не собираемся жаловаться. Мы понимаем это решение и принимаем правила.

Наша команда немного нервничает, когда ведет 1:0. Тут дело не только в том, чтобы работать, но и в том, чтобы развиваться в некоторых аспектах и лучше справляться с такими ситуациями», – сказал главный тренер «Челси».

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50 комментариев
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Ответ headmaster
Не реализовали свои моменты в первом тайме и получили. Во втором логично просели из-за усталости после игр сборных
В большинстве. Дома. Против жителей подвала. Логично просели. Такие времена настали.
+38
-1
+37
Не зря Вивелл из Лейпцига практически сразу свалил от Боули в конце прошлого сезона с должности тех дира, когда тот решил назначить Поча.

В Ред Булле разбираются и в тренерах и немец 100% догадывался, что этот сбитый летчик угробит карьеру и себе и всем спортивным директорам, тем кто принял решение пригласить аргентинское убожество
+37
-11
+26
Ну это какой-то новый уровень дна сегодня.
+18
-1
+17
Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
А почему еще мог подать в отставку человек на хорошей зп и престижной должности, которого назначали всего лишь за полгода до этого?

Почему он продавливал Нагельсмана и отказался нести отвественность за Поча? Какие еще могут быть варианты, кроме как что он вообще не верил в арга? И кому теперь будут нужны Стюарт и Уинстэнли после такой лажи?

Есть что по делу сказать вместо бестолкового флуда?
+20
-5
+15
Почеттино это футбольная нейросеть, вроде и тренирует и местами даже похоже на мастерство, но до уровня настоящих тренеров явно не дотягивает.
+13
-1
+12
Ну так обделаться играя в большинстве и дважды позволять клубу со дна турнирной таблицы отыграться — это полное фиаско.
+15
-4
+11
прибавлять они будут уже без Поччетино
+10
-1
+9
Ответ Гол в девятину
Не зря Вивелл из Лейпцига практически сразу свалил от Боули в конце прошлого сезона с должности тех дира, когда тот решил назначить Поча. В Ред Булле разбираются и в тренерах и немец 100% догадывался, что этот сбитый летчик угробит карьеру и себе и всем спортивным директорам, тем кто принял решение пригласить аргентинское убожество
Сказочник. Нагельсманн сам отказался от Челси. Как и все топ-тренера, кроме Почеттино. Он единственный согласился подобрать зелёную несыгранную команду и строить всё с нуля, зная какой шквал критики будет вначале. А теперь слушает оскобрления от неблагодарного глорья. Убожетсво это селекция у Челси.

https://www.sports.ru/football/1115076421-nagelsmann-otkazal-chelsi.html
+10
-2
+8
Очередное нытье Почта,ты тренируешь команду уже почти год,а отмазки все те же,мы не демонстрируем навыков,мы не стабильны,так а кто должен был всему этому обучить команду?Ты тренер и ты несёшь ответственность за результат,прогресса нет,вали из клуба,хватит ныть,твои отмазки уже всем надоели.
+6
-2
+4
Причём ещё и проиграть могли. Позорища
+4
-1
+3
Почеттино: "Бла бла бла бла."
+3
-1
+2
Не реализовали свои моменты в первом тайме и получили. Во втором логично просели из-за усталости после игр сборных
+3
-1
+2
Ну прибавлять уже без тебя Челси будет)
+3
-1
+2
на уровне Бёрнли Челси и так конкурентоспособно, а для борьбы за топ-5 у них слишком слабый и несбалансированный состав
+2
0
+2
Ответ KeriLLo
А ты хорош, только одну новость с Нагельсманном выцепил удобную своей точке зрения и скинул. Только вот куча инсайдов от таких же авторитетных СМИ было - от того, что сам немец отказался до того, что у Челси он был не в приоритете и были сомнения в его кандидатуре. Причём где правда непонятно т.к. в целом все источники + - были по достоверности на одном уровне типа Лоу, того же Романо и прочих.
Ещё один сказочник. Все СМИ хором написали, что Нагельсманн сам отказался от варианта с Челси, причём на самых ранних стадиях. Его не интересовала ни сама работа, ни перспектива бодаться с другими кандидатами за такое «тёплое» место. Какие там приоритеты были в голове у руководства это в моменте ничего не значило. Нагель даже не вступил переговоры и на этом всё закончилось.
+3
-1
+2
Я ещё до финального свистка знал содержание его послематчевого интервью
+2
0
+2
Третий приход Маура бы глянул в этом Челси
+6
-4
+2
Ответ Sergeant Squirting
Комментарий скрыт
ещё бы и владельца поменять )
+3
-1
+2
Ответ Крушение баварского драндулета
Сказочник. Нагельсманн сам отказался от Челси. Как и все топ-тренера, кроме Почеттино. Он единственный согласился подобрать зелёную несыгранную команду и строить всё с нуля, зная какой шквал критики будет вначале. А теперь слушает оскобрления от неблагодарного глорья. Убожетсво это селекция у Челси. https://www.sports.ru/football/1115076421-nagelsmann-otkazal-chelsi.html
А ты хорош, только одну новость с Нагельсманном выцепил удобную своей точке зрения и скинул.
Только вот куча инсайдов от таких же авторитетных СМИ было - от того, что сам немец отказался до того, что у Челси он был не в приоритете и были сомнения в его кандидатуре.
Причём где правда непонятно т.к. в целом все источники + - были по достоверности на одном уровне типа Лоу, того же Романо и прочих.
+3
-2
+1
Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
Ну справедливости ради были же слухи, что новое руководство реально Вивелла опрокинуло и зимой с трансферными целями (только Мадуэке по его наводке взяли) и летом с тренером. Он ведь продавливал Нагеля и как раз все СМИ писали, что, грубо говоря, клуб сделал ставку на двух других человек.
+2
-1
+1
Ответ Artras Grigas
...с помощью купленного арбитра и ВАР.
ну да, это ведь купленные арбитры отменяют голы
+1
0
+1
Очень хочу возвращение Моуриньо. Это будет кайф
+1
0
+1
Ответ U
Ну это какой-то новый уровень дна сегодня.
нет, это всё тот же
+1
0
+1
этот кринж невозможно смотреть
лучше просто результаты смотреть во избежание расстройства психики
+2
-1
+1
Ответ neolol0
А кого ты предлагаешь? У клуба селекция пушка просто, под это взяли Поча, тренер, который специализируется на талантливой молодёжи. Я тебе как фанат Шпор скажу, что я был тоже в а**е после первого и даже немного второго сезона, думал, ну и кадра пригласили, но потихоньку команда принимала его идеи. И там была какая никакая, но команда с костяком, который плавно меняли, а тут с нуля. У меня все вопросы к Боули. Я рад, что человек проводит такую политику и одного сильного соперника нет в АПЛ, но я ужасаюсь тому, что если Почу мешать не будут, через года три это будет разрывная команда. Но я не верю, что мешать ему не будут.
Спасибо конечно,что пытаешься вселить надежду,но за два последних года я уже ничему не удивляюсь,никто не даст Почу время,это ЧЕЛСИ,не Тотенхэм,ну не привыкли мы за последние 20 лет видеть настолько беспомощную команду,может если такое гавно будет продолжаться ещё лет пять,то ресурс ожидания вырастет,а пока не владельцы,вложившие столько денег,зачастую глупо,ни болельщики,этот позор терпеть не будут,у Почта была предсезонка,состав ему собрали,какой никакой,а результаты хреновые,как и в прошлом году,пора собирать чемоданы.
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Уйди!
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Ответ DaniZero
прибавлять они будут уже без Поччетино
+++ ))
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Ответ Wagner
Какой в Челси великолепный вратарь!
Только вратарь? В Челси сегодня только один игрок уровня топ-4, остальные лишь подтвердили место в таблице
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Ответ Artras Grigas
...с помощью купленного арбитра и ВАР.
расскажи это финалу кубка с Ливерпулем два года назад когда чистый гол Лукаку отменили, или недавний финал с тем же Ливерпулем
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Ответ Акер
Комментарий удален модератором
ветер подул в другую сторону - и флю гер ак ер ищет защиты)) классика)
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