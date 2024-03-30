Почеттино о 2:2 с «Бернли»: «Я сильно разочарован. «Челси» нужно прибавлять во многих аспектах, чтобы быть конкурентоспособным»
Маурисио Почеттино огорчен потерей очков в матче с «Бернли» (2:2).
«Я сильно разочарован. Мы не продемонстрировали стабильности и навыков, необходимых для того, чтобы контролировать эту игру. Мы позволяли сопернику делать при стандартных положениях некоторые вещи, которые давали ему возможность поверить в себя.
Этот результат показывает, что нам во многих аспектах нужно прибавить, если мы хотим быть конкурентоспособными.
Сопернику без труда удавалось добраться до нашей трети поля. Мы действовали недостаточно агрессивно. Нам нужно прибавлять.
Не знаю, что было в случае с удалением Компани [за споры с судьей из-за назначения пенальти в ворота «Бернли»]. Думаю, там были и пенальти, и вторая желтая карточка. Понимаю разочарование, но таков футбол.
ВАР отменил гол Дисаси, но мы не собираемся жаловаться. Мы понимаем это решение и принимаем правила.
Наша команда немного нервничает, когда ведет 1:0. Тут дело не только в том, чтобы работать, но и в том, чтобы развиваться в некоторых аспектах и лучше справляться с такими ситуациями», – сказал главный тренер «Челси».
В Ред Булле разбираются и в тренерах и немец 100% догадывался, что этот сбитый летчик угробит карьеру и себе и всем спортивным директорам, тем кто принял решение пригласить аргентинское убожество
Почему он продавливал Нагельсмана и отказался нести отвественность за Поча? Какие еще могут быть варианты, кроме как что он вообще не верил в арга? И кому теперь будут нужны Стюарт и Уинстэнли после такой лажи?
Есть что по делу сказать вместо бестолкового флуда?
https://www.sports.ru/football/1115076421-nagelsmann-otkazal-chelsi.html
Только вот куча инсайдов от таких же авторитетных СМИ было - от того, что сам немец отказался до того, что у Челси он был не в приоритете и были сомнения в его кандидатуре.
Причём где правда непонятно т.к. в целом все источники + - были по достоверности на одном уровне типа Лоу, того же Романо и прочих.
лучше просто результаты смотреть во избежание расстройства психики