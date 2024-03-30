Почеттино о молодых игроках «Челси»: «Нужно выводить их из зоны комфорта, помогать. Мудрик стал более зрелым. Мы знаем, что делаем, и однажды выиграем АПЛ»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Футбол

Маурисио Почеттино высказался о прогрессе игроков «Челси».

«Я заметил, что он [Мудрик] стал более зрелым. Я заметил, что он является хорошим примером игрока, которому нужно время, чтобы совершенствоваться, стать более зрелым и осознать, где он находится.

Им всем нужно время, и разное количество времени. У нас есть опыт работы с такими молодыми игроками. У нас в команде слишком много игроков, которым нужна помощь. Они должны показывать свою лучшую игру в нашей команде. 

Мы знаем, что иногда им бывает тяжело, но нам нужно иногда заставлять их чувствовать себя некомфортно в их ситуации, выводить их из зоны комфорта. Этим мы им помогаем. Когда мы пришли сюда, мы знали, что задача будет заключаться в том, чтобы помогать. Помощь нужна не одному или двум игрокам, а, может быть, десяти. Вот почему мы спокойно относимся к проекту и знаем, что он находится на раннем этапе.

Мы очень хорошо понимали, что значит изменить направление развитие клуба в последние годы. Сейчас все совершенно по-другому. Мы хотим лучшего для клуба, для владельцев, игроков и для наших болельщиков. Фанатов это не должно смущать. Мы действуем так, потому что нам не все равно.

Мы знаем, что делаем, и однажды мы выиграем Премьер-лигу. Если нет, то для этого придет другой тренерский штаб, потому что этот процесс должен происходить наилучшим образом. Если нет, то молодые игроки не смогут расти», – сказал главный тренер «Челси». 

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8 комментариев
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сравнивать всегда будут с результатами Челси Абрамовича, а в нынешних реалиях это другая вселенная
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скажите ему что Челси уже брал АПЛ и даже ЛЧ.

А Почет не хочет почему почти за полный сезон команда не показывает ничего вразумительного?
Травмы? Молодость?
Никто не заставлял брать Мудрика
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+2
Ответ neolol0
Однажды и Арсенал АПЛ возьмёт, но на этом ли веку?
Однажды и Тоттенхем возьмет трофей. А нет, что-то я перегнул
+2
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однажды....Вспоминается восточная притча про султана его визиря и собаку которую он обещал научить говорить- завтра может случится все. либо султан умрет. либо я умру. либо собака заговорит))))
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За заголовок двойка! «вводить их зоны комфорта» это как?! При чем в тексте все правильно
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Ответ Дима
скажите ему что Челси уже брал АПЛ и даже ЛЧ. А Почет не хочет почему почти за полный сезон команда не показывает ничего вразумительного? Травмы? Молодость? Никто не заставлял брать Мудрика
Определённый прогресс есть. В прошлом сезоне не могли выбрать гол месяца, а теперь почти в каждом матче по 2 гола. Также нужно отметить прогресс некоторых игроков молодых, особенно Палмера, Гюсто и Джексона. Сейчас как раз решающий этап для оценки Почеттино будет: сможет ли попасть в еврокубки, выиграть КА. Это все и решит.
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