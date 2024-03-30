Почеттино о молодых игроках «Челси»: «Нужно выводить их из зоны комфорта, помогать. Мудрик стал более зрелым. Мы знаем, что делаем, и однажды выиграем АПЛ»

Маурисио Почеттино высказался о прогрессе игроков «Челси».

«Я заметил, что он [ ] стал более зрелым. Я заметил, что он является хорошим примером игрока, которому нужно время, чтобы совершенствоваться, стать более зрелым и осознать, где он находится.

Им всем нужно время, и разное количество времени. У нас есть опыт работы с такими молодыми игроками. У нас в команде слишком много игроков, которым нужна помощь. Они должны показывать свою лучшую игру в нашей команде.

Мы знаем, что иногда им бывает тяжело, но нам нужно иногда заставлять их чувствовать себя некомфортно в их ситуации, выводить их из зоны комфорта. Этим мы им помогаем. Когда мы пришли сюда, мы знали, что задача будет заключаться в том, чтобы помогать. Помощь нужна не одному или двум игрокам, а, может быть, десяти. Вот почему мы спокойно относимся к проекту и знаем, что он находится на раннем этапе.

Мы очень хорошо понимали, что значит изменить направление развитие клуба в последние годы. Сейчас все совершенно по-другому. Мы хотим лучшего для клуба, для владельцев, игроков и для наших болельщиков. Фанатов это не должно смущать. Мы действуем так, потому что нам не все равно.

Мы знаем, что делаем, и однажды мы выиграем Премьер-лигу. Если нет, то для этого придет другой тренерский штаб, потому что этот процесс должен происходить наилучшим образом. Если нет, то молодые игроки не смогут расти», – сказал главный тренер « ».