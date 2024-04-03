Мостовой о матче «Спартак» – «Зенит»: «Не буду смотреть, наверное – какой смысл, если никто не вылетает? Не понимаю, в чем прелесть такого формата Кубка»
Александр Мостовой назвал матч «Спартак» – «Зенит» неинтересным.
Сегодня команды сыграют в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Я и забыл про эту игру, если честно. Какой смысл ее смотреть, если все равно никто не вылетает? Наверное, не буду ее смотреть.
До сих пор не понимаю, в чем прелесть такого формата Кубка России. Никто не будет играть на все сто процентов, так как будет вторая игра. Поиграют в свое удовольствие, да и все», – сказал Мостовой.
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Спасибо Мостовому наконец-то признался, что говорит в своих интервью о матчах которые он вообще не видел
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А в ЛЧ и ЛЕ по одной чтоле?
Так, плохие турниры))
Как минимум используется в бейсболе и разных киберспортах. А ещё по меньше в бильярде, дзюдо, велогонках, настольный теннис, дартс итд.
Ещё на олимпийских играх в разных единоборствах применяется почти такой же формат. Например в греко-римской борьбе все проигравшие финалистам имеют шанс бороться за бронзу.