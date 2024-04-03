Мостовой о матче «Спартак» – «Зенит»: «Не буду смотреть, наверное – какой смысл, если никто не вылетает? Не понимаю, в чем прелесть такого формата Кубка»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой назвал матч «Спартак» – «Зенит» неинтересным.

Сегодня команды сыграют в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Я и забыл про эту игру, если честно. Какой смысл ее смотреть, если все равно никто не вылетает? Наверное, не буду ее смотреть.

До сих пор не понимаю, в чем прелесть такого формата Кубка России. Никто не будет играть на все сто процентов, так как будет вторая игра. Поиграют в свое удовольствие, да и все», – сказал Мостовой.

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65 комментариев
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Мостовой больше всего любит смотреть расписания рейсов в аэропорту - там постоянно вылетают
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Как не странно, многие не понимают смысла нового регламента Кубка, где проигравшая команда попадает в другую версию сетки и в итоге может попасть в Финал, где победит команду от которой вылетела не несколько этапов раньше.
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Не буду читать дальше заголовка, наверное. До сих пор не пойму постоянных высказываний Мостового, в чем прелесть клоунады с постоянным комментариями всего и вся? Какой смысл молотить языком просто так, если это ничего не меняет 🤡🤡🤡
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+22
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Как не странно, многие не понимают смысла нового регламента Кубка, где проигравшая команда попадает в другую версию сетки и в итоге может попасть в Финал, где победит команду от которой вылетела не несколько этапов раньше.
И какой в этом смысл?
+28
-7
+21
А вот тут я согласен с Царём. Регламент наркоман какой то придумал
+18
-5
+13
Ответ zzzeeerrrooo
И какой в этом смысл?
Смысл, увы, вынужденный — надо было придумать схему с максимальнным количеством игр, раз больше еврокубков нет(
+13
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+11
Ответ Aleksey Yashin
Главное не перепутать с табло прилёта
Главное - чтобы в табло не прилетело 😃
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глянуть можно, но то, что формула турнира бредовая, это факт. Все эти пути преисподней и прочая чушь.
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Все ругают, а человек дело сказал.
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Ответ Mark Anisimov
Не буду читать дальше заголовка, наверное. До сих пор не пойму постоянных высказываний Мостового, в чем прелесть клоунады с постоянным комментариями всего и вся? Какой смысл молотить языком просто так, если это ничего не меняет 🤡🤡🤡
А настрочил то , 🤦
+17
-7
+10
Смотреть не будет, но комментариев по игре завтра раздаст на год вперёд
+6
0
+6
Ответ Rinat Gazimzyanov
Наоборот интересно. Когда сильно важен результат команды закрываются. А теперь результат не так влияет.На верней части таблице до финала проходить лучше. Шансов больше.
Тогда это не игры на кубок. А какая-то смесь, между Чемпионатом и Кубком. Одним словом - шляпа.
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Ответ Александр Поливенко
Да ладно. По себе то не суди
А я не только по себе сужу. Я же не написал что его вообще никто не будет смотреть. Смотреть будут, но заметно меньше чем если бы этот матч был на вылет. А проверить это потом будет нетрудно по телевизионным рейтингам. Сравнив их с теми матчами которые тоже транслировали вечером в прямом эфире на центральном ТВ и которые имели настоящий спортивный интерес.
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Не буду смотреть, наверное – какой смысл...
========

Спасибо Мостовому наконец-то признался, что говорит в своих интервью о матчах которые он вообще не видел
+6
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+3
Не люблю Мостового, но здесь он прав. Придумали какую-то херню, чтобы заполнить календарь. Игры на кубок тем и хороши, что сразу видно, кто идёт дальше, а кто вылетает. Но у нас же чинари от футбола, это фокусники. Придумали какие-то левые пути. Путь сюда, путь туда. Идите вы на хрен со своими путями. Неинтересно.
+3
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+2
Никто не будет играть на все сто процентов, так как будет вторая игра.
.....
А в ЛЧ и ЛЕ по одной чтоле?
Так, плохие турниры))
+3
-1
+2
Ответ Кино Музыка
Все ругают, а человек дело сказал.
Да что его, что Дзюбу, что Губерниева уже по привычки начинают гнобить. Вне зависимости от того что вот щас, один раз из ста, человек правильное что то сказал
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Ответ Ебздрогыч
Мостовой больше всего любит смотреть расписания рейсов в аэропорту - там постоянно вылетают
Главное не перепутать с табло прилёта
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Уже второй год не КР, а какая то порнография.
+1
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Как не странно, многие не понимают смысла нового регламента Кубка, где проигравшая команда попадает в другую версию сетки и в итоге может попасть в Финал, где победит команду от которой вылетела не несколько этапов раньше.
Ну если не понимаешь то это уже твои проблемы, а точнее потолок умственных способностям. Иначе как не понять такой не сложный формат, который давно используется в разных играх и видах спорта. Да даже в кубке России это не первый сезон, есть уже пример.
Как минимум используется в бейсболе и разных киберспортах. А ещё по меньше в бильярде, дзюдо, велогонках, настольный теннис, дартс итд.
Ещё на олимпийских играх в разных единоборствах применяется почти такой же формат. Например в греко-римской борьбе все проигравшие финалистам имеют шанс бороться за бронзу.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Как не странно, многие не понимают смысла нового регламента Кубка, где проигравшая команда попадает в другую версию сетки и в итоге может попасть в Финал, где победит команду от которой вылетела не несколько этапов раньше.
В прошлом сезоне ЦСКА выбил Урал и Краснодар, а потом эти 2 вылетевшие команды играли между собой за право выйти в финал и сыграть там с ЦСКА.
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Ответ zzzeeerrrooo
И какой в этом смысл?
Так и я не понимаю псевдоглубинного смысла новой версии регламента Кубка !
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Ответ Ебздрогыч
Мостовой больше всего любит смотреть расписания рейсов в аэропорту - там постоянно вылетают
Это пять
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Конечно же этот матч мало кто будет смотреть из нейтральной публики(именно из-за регламента кубка) но фанаты клубов будут.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Как не странно, многие не понимают смысла нового регламента Кубка, где проигравшая команда попадает в другую версию сетки и в итоге может попасть в Финал, где победит команду от которой вылетела не несколько этапов раньше.
Многие точно так же понимают смысл такого регламента кубка. Нет ничего плохого в нововведениях и в заполнении календаря в нашем и так полупустом чемпионате.
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Правильно всё сказал
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в 2020 году в 1/2 финала, который почему то провели на распил арене, зени выигрывал по причине звонка из газпрома, такого лядства насчёт итога как в том матче не было давно это нечто
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Ответ Mehmet Okur
Знатное рубилово между Спартаком и двумя клубами из ПФЛ, да ещё и четыре матча 🤣🤣
И что в этом плохого? Клубы низших дивизионов хотя бы людей на трибунах соберут.
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Ответ Юквэл
- Перед групповым этапом клубы низших дивизионов играют уже всем стандартные раунды на выбывание. - Прошедшие последние стадии попадают в ГЭ: 16 групп - 6 матчей: 1 клуб РПЛ - 1 ФНЛ - 2 ПФЛ. - Первые 2 команды из каждых 16 групп выходят в ПО, перед каждой стадии жеребьевка до 1/4 финала, где уже должна окончательно сформироваться сетки также путём жеребьёвки. - Финал Кубка. Всё. Готовый регламент. Все будут рады.
Знатное рубилово между Спартаком и двумя клубами из ПФЛ, да ещё и четыре матча 🤣🤣
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Ответ Александр Поливенко
Вернут, когда вновь вернёмся в еврокубки. А этот формат для большего количества игр. Единственное, непонятно почему проигравший финал Кубка РПЛ в этом розыгрыше сразу же вылетает, а не опускается в Путь регионов, как это было в прошлом розыгрыше Кубка России. Маразм, да и только
Потому этот финал дополнительная игра. Уровняли количество матчей. Во вторых добавили больше риска для верхней части.
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