Мостовой о матче «Спартак» – «Зенит»: «Не буду смотреть, наверное – какой смысл, если никто не вылетает? Не понимаю, в чем прелесть такого формата Кубка»

Александр Мостовой назвал матч «Спартак» – «Зенит» неинтересным.

Сегодня команды сыграют в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Я и забыл про эту игру, если честно. Какой смысл ее смотреть, если все равно никто не вылетает? Наверное, не буду ее смотреть.

До сих пор не понимаю, в чем прелесть такого формата Кубка России. Никто не будет играть на все сто процентов, так как будет вторая игра. Поиграют в свое удовольствие, да и все», – сказал .