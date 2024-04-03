Бонгонда о Москве: «Один из самых безопасных городов в мире, здесь нечего бояться. Чувствую себя как дома, нет никаких проблем»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда сказал, что ему нравится жизнь в Москве.

Игрок перешел в московскую команду летом 2023 года из испанского «Кадиса». В нынешнем сезоне Мир конголезец провел 17 матчей за «Спартак» и заработал 5 (4+1) очков.

– Вы находитесь в России уже достаточно продолжительный период времени. Как чувствуете себя здесь?

– В Москве я чувствую себя в безопасности. С момента моего приезда сюда я не сталкивался с какими‑либо проблемами.

Москва – один из самых безопасных городов в мире. Мне нечего бояться здесь.

– Сталкивались с бытовыми проблемами, пробками на дорогах?

– Нет. Я очень хорошо умею адаптироваться к окружающей среде. В Москве чувствую себя как дома, тут нет никаких проблем.

Конечно, мне нравится этот город, в противном случае меня бы здесь не было, – сказал полузащитник « ».