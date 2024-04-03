Бонгонда о Москве: «Один из самых безопасных городов в мире, здесь нечего бояться. Чувствую себя как дома, нет никаких проблем»

Теги Спартак премьер-лига Россия Тео Бонгонда Матч ТВ Футбол

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда сказал, что ему нравится жизнь в Москве.

Игрок перешел в московскую команду летом 2023 года из испанского «Кадиса». В нынешнем сезоне Мир РПЛ конголезец провел 17 матчей за «Спартак» и заработал 5 (4+1) очков.

– Вы находитесь в России уже достаточно продолжительный период времени. Как чувствуете себя здесь?

– В Москве я чувствую себя в безопасности. С момента моего приезда сюда я не сталкивался с какими‑либо проблемами.

Москва – один из самых безопасных городов в мире. Мне нечего бояться здесь.

– Сталкивались с бытовыми проблемами, пробками на дорогах?

– Нет. Я очень хорошо умею адаптироваться к окружающей среде. В Москве чувствую себя как дома, тут нет никаких проблем.

Конечно, мне нравится этот город, в противном случае меня бы здесь не было, – сказал полузащитник «Спартака».

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16 комментариев
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Ответ strelok16
по игровой карьере есть с чем сравнивать, играл в Турции, Испании, Бельгии
ну, в Москве точно безопаснее чем в Турции и Бельгии
+16
-5
+11
Смешно спрашивать человека родом из Конго безопасно ли в европейских столицах;))
+16
-6
+10
А чего Тео бояться? По подворотням он не бродит. :-)
+11
-1
+10
Ответ тот самый гол Аршавина Левенцу
Смешно спрашивать человека родом из Конго безопасно ли в европейских столицах;))
по игровой карьере есть с чем сравнивать, играл в Турции, Испании, Бельгии
+10
-3
+7
Ответ Savarona25
Комментарий удален пользователем
Теракт это трагедия , он может везде случиться.
+6
-1
+5
В Москве чувствует себя как в Конго
+4
-1
+3
Ответ OldRedWhite
Это смотря где , но конечно Москва и комфортный, и безопасный город ! А вообще безопасность всегда более характерна для небольших населенных пунктов, где каждый знает соседа
Бельгия - это сейчас страна, которая работает живой рекламой анти-мигрантского законодательства, Париж по сравнению с Брюсселем просто белизна белин. Про Турцию и так понятно
+2
0
+2
Ответ тот самый гол Аршавина Левенцу
Смешно спрашивать человека родом из Конго безопасно ли в европейских столицах;))
Бывал в Париже ? А как грабят футбиков и их семьи в Англии и Испании слышал ?
Или просто решил «пошутить»? Неудачно вышло так то .
+2
0
+2
Бонгонда: чувствую себя в Москве, как дома в Конго) видимо мы мало о Москве знаем🤣
+2
-1
+1
Ответ тот самый гол Аршавина Левенцу
ну, в Москве точно безопаснее чем в Турции и Бельгии
Это смотря где , но конечно Москва и комфортный,
и безопасный город !
А вообще безопасность всегда более характерна для небольших населенных пунктов, где каждый знает соседа
+4
-3
+1
Комментарий удален пользователем
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