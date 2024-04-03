Тео Бонгонда: «Я люблю «Спартак». Всякий раз, когда я буду нужен Абаскалю, приложу максимум усилий»

Теги Спартак премьер-лига Россия Тео Бонгонда Гильермо Абаскаль Футбол

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда заявил, что хорошо чувствует себя в команде.

«Я чувствую себя хорошо в команде. Всякий раз, когда я буду нужен Абаскалю, я буду прикладывать максимум усилий. Я не играл практически два месяца, поэтому вернуться на поле всегда приятно.

Все одноклубники относятся ко мне очень хорошо. Они стараются сделать так, чтобы я чувствовал себя максимально комфортно. Я очень счастлив быть здесь.

Я люблю «Спартак». Все, что связано с этим клубом, люблю. Я прикладываю максимум усилий, чтобы вернуться полноценно. Я думаю, Абаскаль дает нам свободу в игре.

Мы не можем говорить о тренере, но на поле мы одно целое. Я думаю, что быть тренером непросто», – сказал Бонгонда.

Полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2023 года после перехода из «Кадиса». В нынешнем сезоне Мир РПЛ он провел за красно-белых 17 матчей и набрал 5 (4+1) очков. 

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
- Тео за что именно вы любите Спартак ?
- За деньги.
+11
-3
+8
нынешний Спартак только ленивый не любит...
+7
-1
+6
Ответ .ru
нынешний Спартак только ленивый не любит...
А некоторые делают это вообще в особо извращенной форме, как КС 4-0 или Зенит 7-1.
+7
-3
+4
"Я люблю «Спартак». Все, что связано с этим клубом, люблю"

Забористый борщ в Тарасовке готовят
+4
-2
+2
"буду прикладывать максимум усилий"
И постараюсь громко не храпеть на скамейке запасных.
"Я люблю «Спартак»"
А особенно люблю ничего не делать и получать зарплату...
+4
-2
+2
Ответ ApXuMaHqPuT
До сих пор непонятно - нафига рыжий брал этого бестолкового бегунка🤔
Рыжий даже более бестолковый как тренер, чем Бонгонда - как игрок. Так что, ничего удивительного...
+3
-1
+2
Наверное с детства за Спартак, ему невозможно не верить. Сразу видно искренний человек
+2
-1
+1
как будто сочинение третьеклассника прочитал - «Почему я люблю «Спартак»

бгг
+3
-2
+1
даже поможет собрать шкафчик из Икеи?
0
0
0
еще раз повторю - Спартаку нужно больше легионеров - на местных понтарезов никакой опоры...
0
0
0
Ответ Sergeant Squirting
- Тео за что именно вы любите Спартак ? - За деньги.
А вы что любите в своей работе
+7
-7
0
Ответ ApXuMaHqPuT
До сих пор непонятно - нафига рыжий брал этого бестолкового бегунка🤔
как только он пришел играл прилично даже забивал практически в каждой игре. Затем супер тренер Абаскаль что то с ним натворил :-))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий