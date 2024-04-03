Тео Бонгонда: «Я люблю «Спартак». Всякий раз, когда я буду нужен Абаскалю, приложу максимум усилий»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда заявил, что хорошо чувствует себя в команде.

«Я чувствую себя хорошо в команде. Всякий раз, когда я буду нужен Абаскалю, я буду прикладывать максимум усилий. Я не играл практически два месяца, поэтому вернуться на поле всегда приятно.

Все одноклубники относятся ко мне очень хорошо. Они стараются сделать так, чтобы я чувствовал себя максимально комфортно. Я очень счастлив быть здесь.

Я люблю « ». Все, что связано с этим клубом, люблю. Я прикладываю максимум усилий, чтобы вернуться полноценно. Я думаю, дает нам свободу в игре.

Мы не можем говорить о тренере, но на поле мы одно целое. Я думаю, что быть тренером непросто», – сказал .

Полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2023 года после перехода из «Кадиса». В нынешнем сезоне Мир он провел за красно-белых 17 матчей и набрал 5 (4+1) очков.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.