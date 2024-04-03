КДК рассмотрит удаления Карпина и Онопко в матче с «Химками». Тренер «Ростова» и его ассистент приглашены на заседание в пятницу
КДК рассмотрит удаления Валерия Карпина и Виктора Онопко в матче с «Химками».
Во вчерашнем матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России арбитр Алексей Сухой показал главному тренеру «Ростова» и его ассистенту красные карточки за споры перед серией пенальти.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что эпизод будет рассмотрен на заседании в пятницу.
«На заседании будут рассмотрены удаления Валерия Карпина и Виктора Онопко.
Главный тренер «Ростова» получил красную карточку за выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча, а помощник главного тренера – за оскорбительное поведение. Карпин и Онопко приглашены на заседание», – сказал Григорьянц.