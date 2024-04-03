КДК рассмотрит удаления Карпина и Онопко в матче с «Химками». Тренер «Ростова» и его ассистент приглашены на заседание в пятницу

Теги Ростов Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации судьи Первая лига Виктор Онопко Валерий Карпин КДК РФС Алексей Сухой Артур Григорьянц Матч ТВ Футбол

КДК рассмотрит удаления Валерия Карпина и Виктора Онопко в матче с «Химками».

Во вчерашнем матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России арбитр Алексей Сухой показал главному тренеру «Ростова» и его ассистенту красные карточки за споры перед серией пенальти.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что эпизод будет рассмотрен на заседании в пятницу. 

«На заседании будут рассмотрены удаления Валерия Карпина и Виктора Онопко.

Главный тренер «Ростова» получил красную карточку за выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча, а помощник главного тренера – за оскорбительное поведение. Карпин и Онопко приглашены на заседание», – сказал Григорьянц.

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3 комментария
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Вся Россия за Карпина и Онопко!
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Да вот фиг вам, а не Карпин и Онопко на заседании: ограничитесь общением по видеосвязи.
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