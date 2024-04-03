Вратарь «Ростова» Медведев о серии пенальти с «Химками»: «Прыгал не по бутылочке – проще самому. Некоторых игроков не знал, при всем уважении. Запугивал их, уже знал, куда будет бить последний»

Теги Ростов Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Матч ТВ Никита Медведев Футбол

Никита Медведев прокомментировал победу над «Химками» в серии пенальти.

«Ростов» вышел в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, одержав победу в послематчевой серии (7:6, 0:0  в основное время).

– Был разбор пенальтистов перед матчем?

– Чуть‑чуть. Но я не по бутылочке прыгал на пенальти. Мне проще самому. Я некоторых игроков не знал, при всем уважении. Заключительный пенальти я уже знал, куда он будет бить. Запугивал игроков.

– Один из ударов в серии пенальти был нанесен рабоной. Как оценишь?

– Он молодец, но ему повезло. Я чуть‑чуть не достал. Забил – молодец. Пускай сидит, пересматривает и наслаждается.

– Была долгая серия пенальти.

– Я чувствовал, что все закончится. Понимал, что я точно бить не буду. Сказал судье, что пора заканчивать.

– Ты соответствуешь критериям вратаря Карпина?

– Не всегда нужно играть в короткий пас. Мы по‑разному выходим из‑под прессинга. Сегодня нас вообще не прессинговали. У соперника были атаки, но без давления. Мне было тяжеловато в конце игры. Было опасно, что они могут воспользоваться одним моментом.

– Претензии к судьям есть?

– У меня никогда не бывает вопросов по судейству. Считаю, что должны были выигрывать в матче до серии пенальти.

– Что скажешь о сопернике?

– «Химки» идут первыми, они молодцы. В обороне сыграли организованно, в атаке у них что‑то получалось, но из‑за наших ошибок. Они довели до серии пенальти, думаю, они и хотели это сделать. Мне нравится, что нет дополнительного времени. Сразу пенальти, это интересно для болельщиков.

– Как далеко можете пройти в Кубке?

– Не знаю, хочется выигрывать. И все, – сказал вратарь «Ростова».

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7 комментариев
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Хорошие ответы. 👍
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Два пропущеных пенальти едва не отбил. И по моему все направления ударов угадал. Один гол пропустил из серии неберущихся.
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Пенальтистские качества Медведева еще великий Лео Слуцкий оценивал, когда выпускал его перед серией
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Очень достойно. Медведев здорового человека.
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а почему рабоной? комментатор ошибся с термином и вы повелись. там была не рабона. там удар был в стиле Паненки.
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