Вратарь «Ростова» Медведев о серии пенальти с «Химками»: «Прыгал не по бутылочке – проще самому. Некоторых игроков не знал, при всем уважении. Запугивал их, уже знал, куда будет бить последний»
Никита Медведев прокомментировал победу над «Химками» в серии пенальти.
«Ростов» вышел в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, одержав победу в послематчевой серии (7:6, 0:0 в основное время).
– Был разбор пенальтистов перед матчем?
– Чуть‑чуть. Но я не по бутылочке прыгал на пенальти. Мне проще самому. Я некоторых игроков не знал, при всем уважении. Заключительный пенальти я уже знал, куда он будет бить. Запугивал игроков.
– Один из ударов в серии пенальти был нанесен рабоной. Как оценишь?
– Он молодец, но ему повезло. Я чуть‑чуть не достал. Забил – молодец. Пускай сидит, пересматривает и наслаждается.
– Была долгая серия пенальти.
– Я чувствовал, что все закончится. Понимал, что я точно бить не буду. Сказал судье, что пора заканчивать.
– Ты соответствуешь критериям вратаря Карпина?
– Не всегда нужно играть в короткий пас. Мы по‑разному выходим из‑под прессинга. Сегодня нас вообще не прессинговали. У соперника были атаки, но без давления. Мне было тяжеловато в конце игры. Было опасно, что они могут воспользоваться одним моментом.
– Претензии к судьям есть?
– У меня никогда не бывает вопросов по судейству. Считаю, что должны были выигрывать в матче до серии пенальти.
– Что скажешь о сопернике?
– «Химки» идут первыми, они молодцы. В обороне сыграли организованно, в атаке у них что‑то получалось, но из‑за наших ошибок. Они довели до серии пенальти, думаю, они и хотели это сделать. Мне нравится, что нет дополнительного времени. Сразу пенальти, это интересно для болельщиков.
– Как далеко можете пройти в Кубке?
– Не знаю, хочется выигрывать. И все, – сказал вратарь «Ростова».