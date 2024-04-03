Игроки «МЮ» впечатлены директором Ineos Брэйлсфордом, восстанавливающим культуру побед в клубе, и чувствуют оптимизм по поводу будущего

Сэр Дэйв Брэйлсфорд работает над восстановлением культуры побед в «Ман Юнайтед».

По данным The Telegraph, директор Ineos по спортивным вопросам встретился с большей частью основного состава «Юнайтед», чтобы представить генеральный план развития клуба и выслушать замечания и вопросы игроков.

Это произвело положительное впечатление на игроков и вселило в них оптимизм по поводу будущего, в котором тен Хаг сосредоточен в первую очередь на футболе, а за подбор футболистов и другие менеджерские функции отвечают новый спортивный директор и гендиректор Омар Беррада.

Отмечается, что игроки в личных беседах были проинформированы о краткосрочных и долгосрочных планах клуба и о том, как компания Ineos намерена восстановить культуру побед и доминирования на «Олд Траффорд».

Игроков не спрашивали о работе главного тренера и его будущем в клубе.

На данный момент, « » занимает 6-ю строчку в таблице , набрав 48 очков в 29 играх. У идущего пятым «Тоттенхэма» – 57 очков в 30 матчах. Лидирующий «Ливерпуль» набрал 67 очков в 29 играх.