Игроки «МЮ» впечатлены директором Ineos Брэйлсфордом, восстанавливающим культуру побед в клубе, и чувствуют оптимизм по поводу будущего

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Дэн Эшуорт Дэйв Брэйлсфорд Эрик тен Хаг Омар Беррада Футбол

Сэр Дэйв Брэйлсфорд работает над восстановлением культуры побед в «Ман Юнайтед».

По данным The Telegraph, директор Ineos по спортивным вопросам встретился с большей частью основного состава «Юнайтед», чтобы представить генеральный план развития клуба и выслушать замечания и вопросы игроков.

Это произвело положительное впечатление на игроков и вселило в них оптимизм по поводу будущего, в котором тен Хаг сосредоточен в первую очередь на футболе, а за подбор футболистов и другие менеджерские функции отвечают новый спортивный директор Дэн Эшуорт и гендиректор Омар Беррада. 

Отмечается, что игроки в личных беседах были проинформированы о краткосрочных и долгосрочных планах клуба и о том, как компания Ineos намерена восстановить культуру побед и доминирования на «Олд Траффорд».

Игроков не спрашивали о работе главного тренера и его будущем в клубе. 

На данный момент, «Манчестер Юнайтед» занимает 6-ю строчку в таблице АПЛ, набрав 48 очков в 29 играх. У идущего пятым «Тоттенхэма» – 57 очков в 30 матчах. Лидирующий «Ливерпуль» набрал 67 очков в 29 играх.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игроки МЮ восхитились
+2
0
+2
Неплохие заголовки в Football Manager появились
+2
0
+2
Брейлсфорд один из тех, кто превратил СКАЙ в доминирующую силу в велоспорте
Правда с приходом Рэдклифа все пошло по....
Надеюсь Сэр Джимми не будет лезть со своими умными мыслями в управление МЮ
+2
-1
+1
Игроки впечатлены директором, восстанавливающим культуру побед - они с ним вместе диафильмы про славное прошлое что ли смотрят ?
+1
0
+1
Заголовки как из Фифа Менеджер
+1
0
+1
Хахахахахаххааххаха!!!!!
+1
-1
0
Как будто прочитал информационный буклет очередного инфоцигана)))
0
0
0
Что он там поменял в культуре за пару дней? Распорядился обращаться к друг другу с приставкой «сэр» ?
0
0
0
Можно поподробнее, как восстановить культуру побед, не одерживая побед на поле
0
0
0
Ответ Капатран
Брейлсфорд один из тех, кто превратил СКАЙ в доминирующую силу в велоспорте Правда с приходом Рэдклифа все пошло по.... Надеюсь Сэр Джимми не будет лезть со своими умными мыслями в управление МЮ
Фанаты велоспорта хорошо знают какие допингисты гоняли за Скай. Не стоит преувеличивать достижении команды
0
0
0
Ответ Bunyod Turgunov
Фанаты велоспорта хорошо знают какие допингисты гоняли за Скай. Не стоит преувеличивать достижении команды
Какие допингисты?
Фрум попадался на сальбутамоле один раз
Ну так и Конта, Колесник, Лопес попадались)))
Все в равных условиях
0
0
0
Ответ Моутиньо оформляет 40
Неплохие заголовки в Football Manager появились
прям с языка, тьфу, с пальцев снял
0
0
0
Ответ ta-tosha
Что он там поменял в культуре за пару дней? Распорядился обращаться к друг другу с приставкой «сэр» ?
С приставкой "Будущий чемпион"
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий